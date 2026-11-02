ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τον συμπληρωματικό φόρο (Pillar II) των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων -Οι προθεσμίες - iefimerida.gr

Διαθέσιμη είναι από Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στην ΑΑΔΕ, η εφαρμογή για την υποβολή των Δηλώσεων συμπληρωματικού φόρου συνιστωσών οντοτήτων, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 5100/2024 (Pillar II).
Η διαδικασία αφορά μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους και μεγάλους εγχώριους ομίλους. Πρόκειται για τον «Πυλώνα ΙΙ» (Pillar II) που προβλέπει ελάχιστη πραγματική φορολόγηση 15% των κερδών ομίλων με ενοποιημένα έσοδα τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ, ώστε να μην μπορεί το κέρδος να φορολογείται με χαμηλούς φόρους.
Ειδικότερα, μέσω της εφαρμογής υποβάλλεται δήλωση:
- Συμπληρωματικού Φόρου Συνιστωσών Οντοτήτων, βάσει των Κανόνων Συμπερίληψης Εισοδήματος (ΚΣΕ) και των Κανόνων Υποφορολογημένων Κερδών (ΚΥΚ).
- Εγχώριου Συμπληρωματικού Φόρου Συνιστωσών Οντοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 5100/2024.
Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων και καταβολής του φόρου, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες, καθορίζονται με τις αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1236/2026 και Α.1237/2026).
Υπόχρεοι για την υποβολή της Δήλωσης Συμπληρωματικού Φόρου Συνιστωσών Οντοτήτων βάσει των κανόνων ΚΣΕ και ΚΥΚ είναι:
- για τον Κανόνα Συμπερίληψης Εισοδήματος (ΚΣΕ), η τελική μητρική συνιστώσα οντότητα ή η ορισθείσα συνιστώσα οντότητα, εφόσον είναι εγκατεστημένη στην ημεδαπή.
- για τον Κανόνα Υποφορολογημένων Κερδών (ΚΥΚ), η ημεδαπή συνιστώσα οντότητα ή η ορισθείσα τοπική οντότητα.
Αντίστοιχα, υπόχρεη για την υποβολή της Δήλωσης Εγχώριου Συμπληρωματικού Φόρου Συνιστωσών Οντοτήτων είναι η συνιστώσα οντότητα ομίλου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ομίλου ΠΕ) ή εγχώριου ομίλου μεγάλης κλίμακας, η οποία είναι εγκατεστημένη στην ημεδαπή.
Ειδικά για τους ομίλους Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ομίλους ΠΕ) ή τους εγχώριους ομίλους μεγάλης κλίμακας, των οποίων το οικονομικό έτος αναφοράς λήγει έως και τις 31 Μαρτίου 2025, ισχύουν οι ακόλουθες προθεσμίες:
- έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 για την εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων συμπληρωματικού φόρου συνιστωσών οντοτήτων.
- έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για την εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου.
Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Συμπληρωματικός Φόρος ν. 5100/2024 (Πυλώνας ΙΙ).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
- Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00,
- Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων > Συμπληρωματικός Φόρος Συνιστωσών Οντοτήτων > Δήλωση Εγχώριου Συμπληρωματικού Φόρου ή > Δήλωση Συμπληρωματικού Φόρου Συνιστωσών Οντοτήτων βάσει των Κανόνων Συμπερίληψης Εισοδήματος (Κ.Σ.Ε.) και Υποφορολογημένων Κερδών (Κ.Υ.Κ.).
ΑΠΕ ΜΠΕ