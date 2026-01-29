ΑΑΔΕ: Γιατί 18.000 επιχειρήσεις κινδυνεύουν από 12/02 να μην εκδίδουν νόμιμα τιμολόγια - iefimerida.gr

Δύο εβδομάδες απέμειναν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας [12/02], που έχουν 38.000 επιχειρήσεις, με τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, για να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ είτε τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, είτε ότι θα χρησιμοποιούν το timologio της ΑΑΔΕ.

Και, στη συνέχεια, έχουν μέχρι τις 31/03 περιθώριο για να προσαρμόσουν τα συστήματά τους.

Πόσες εξ αυτών το έχουν κάνει μέχρι σήμερα; Μόλις 19.961, δηλαδή το 53% του συνόλου! Μεταξύ των υπολοίπων 18.000, που δεν έχουν κάνει ακόμα τη σχετική δήλωση, υπάρχουν και 3.300 επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν είτε πάροχο είτε το timologio ή το myDATAapp, αλλά δεν το έχουν δηλώσει.

Τι σημαίνει για όσους δεν το πράξουν έως τις 12 Φεβρουαρίου; Ότι τα τιμολόγιά τους, που θα εκδοθούν χωρίς πάροχο ή εκτός των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp, δεν θα είναι νόμιμα από 13 Φεβρουαρίου και μετά, αφού η μη έκδοση με έναν από τους παραπάνω δύο νομίμους τρόπους ισοδυναμεί, βάσει νόμου, με μη έκδοση. Αυτό σημαίνει πρόστιμο ίσο με 50% του ΦΠΑ για κάθε παραστατικό, που θα βρεθεί από τον έλεγχο ότι δεν εκδόθηκε νόμιμα.

Για τον σκοπό αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποστέλλει σήμερα e-mail υπενθύμισης, με το οποίο καλεί όσους έχουν καθυστερήσει, να σπεύσουν να δηλώσουν τον πάροχο ή τη χρήση των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

