 Στο 1,79% η απόδοση των εντόκων γραματίων εξάμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου - iefimerida.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 1,79% η απόδοση των εντόκων γραματίων εξάμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου

Xrimatistirio
Credits: Intimenews
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με αυξημένη απόδοση θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων το Ελληνικού Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων Ευρώ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,79% (από 1,74% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία) .

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1, 009 δισ

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1, 009 δισ. ευρω , που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,02 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ έντοκα γραμμάτια ελληνικό δημόσιο απόδοση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ