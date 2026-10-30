 Από την 1η Νοεμβρίου αλλάζουν οι ώρες μειωμένης χρέωσης για το νυχτερινό ρεύμα -Το νέο ωράριο - iefimerida.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από την 1η Νοεμβρίου αλλάζουν οι ώρες μειωμένης χρέωσης για το νυχτερινό ρεύμα -Το νέο ωράριο

Ηλεκτρικό ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα / Φωτογραφία: shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι από 1 Νοεμβρίου 2026 θα τεθεί σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης, με ισχύ έως 31 Μαρτίου 2027.

Συγκεκριμένα ανά ζώνη, το ωράριο προσαρμόζεται ως εξής:

  • Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. – 3 μ.μ.
  • Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 5 π.μ.

Από 1 Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ρεύμα ηλεκτρικό ρεύμα νυχτερινό ρεύμα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ