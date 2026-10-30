Από την 1η Νοεμβρίου αλλάζουν οι ώρες μειωμένης χρέωσης για το νυχτερινό ρεύμα -Το νέο ωράριο - iefimerida.gr

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι από 1 Νοεμβρίου 2026 θα τεθεί σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης, με ισχύ έως 31 Μαρτίου 2027.
Συγκεκριμένα ανά ζώνη, το ωράριο προσαρμόζεται ως εξής:
- Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. – 3 μ.μ.
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- Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 5 π.μ.
Από 1 Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.
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