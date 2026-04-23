Οι φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση για τη ΔΕΘ, περιθώριο για 1 δισ. μέτρα -Παράταση fuel pass αν παραταθεί η κρίση - iefimerida.gr

Με διευρυμένο δημοσιονομικό χώρο, από τις επιδόσεις του 2025, ετοιμάζεται το «πακέτο» των μόνιμων ελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων, που θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ.

Τον περασμένο Νοέμβριο οι υπολογισμοί του ΓΛΚ και τα παζάρια με τους τεχνοκράτες της Κομισιόν, κατέληξαν ότι ο “χώρος” που θα έχει η κυβέρνηση στη διάθεση της για νέα μόνιμα μέτρα στήριξης το 2027, ήταν περίπου 800 εκ ευρώ. Ωστόσο, οι μήνες που ακολούθησαν, επιβεβαίωσαν τις δημοσιογραφικές πληροφορίες (iefimerida 21/11/2025) ότι τα περιθώρια παρεμβάσεων θα είναι τελικά μεγαλύτερα, φτάνοντας κατ’ αρχάς στο 1 δισ. ευρώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα παζάρια με τους Ευρωπαίους

Ο Μάρτιος ήταν μήνας αλλεπάλληλων συναντήσεων και διαβουλεύσεων με κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς το οικονομικό επιτελείο είχε στη διάθεση του νεώτερα στοιχεία, που έδειχναν ότι σημαντικό μέρος του περσινού υπερπλεονάσματος των 3 δισ. ευρώ, έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν δημιουργούν “χώρο” μόνο για το 2026 αλλά και για τα επόμενα έτη.

Από τα 1,2 δισ. ευρώ επιπλέον φορολογικών εσόδων, που εγγράφηκαν στο 2025, συμφωνήθηκε ότι τα 200 εκ ευρώ είναι μόνιμου χαρακτήρα, καθώς προέρχονται από τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα, τα 120 εκ ευρώ πιστώθηκαν στην επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, τα 33 εκ ευρώ στην απόδοση του Ψηφιακού Πελατολογίου σε συνεργεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, πάρκινγκ και τα υπόλοιπα στην αύξηση της φορολογίας των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.

Το μεγάλο “παιχνίδι” έγινε με τις δαπάνες, καθώς από τα 1,7 δισ ευρώ υποεκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2025, τα 600 εκ ευρώ κρίθηκε ότι αφορούν σε εξοικονομήσεις μόνιμου χαρακτήρα, προερχόμενα από το συμμάζεμα Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, όπως το Κτηματολόγιο κι από το οριζόντιο νοικοκύρεμα στα έξοδα όλων των υπουργείων.

Αυτό το σύνολο των 800 εκ ευρώ δεν διευκόλυνε, απλώς το οικονομικό επιτελείο για τα μέτρα αντιμετώπισης της νέας κρίσης, αλλά διεύρυνε και τον δημοσιονομικό χώρο του 2027. Υπό κανονικές συνθήκες, αυτά τα 800 εκ ευρώ, θα προσαύξαναν τον ήδη “κλειδωμένο” χώρο των 800 εκ ευρώ, δίνοντας έτσι περιθώρια ελαφρύνσεων 1,6 δισ ευρώ από το βήμα της ΔΕΘ. Ωστόσο, ήδη τα 600 εκ ευρώ έχουν “απορροφηθεί” από τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, αφήνοντας τελικά έναν “κουμπαρά” 1 δισ ευρώ για τη ΔΕΘ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς μπορεί να μεγαλώσει το «πακέτο» της ΔΕΘ

Αν και στο οικονομικό επιτελείο κρατάνε χαμηλούς τους τόνους, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κι άλλοι άσοι στο μανίκι, που θα μπορούσαν να μεγαλώσουν το “πακέτο” των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Ο πρώτος άσος αφορά στην επέκταση του Ψηφιακού Πελατολογίου από τον Ιούλιο και σε άλλους κλάδους με πολύ υψηλή παραβατικότητα, όπως οι χώροι δεξιώσεων και λοιπών κοινωνικών εκδηλώσεων. Με δεδομένο ότι οι τζίροι σε αυτές τις δραστηριότητες είναι πολλαπλάσιοι από τα πλυντήρια αυτοκινήτων και τα συνεργεία, όπου ήδη λειτουργεί το Ψηφιακό Πελατολόγιο, η εκτίμηση είναι ότι μέχρι το Φθινόπωρο μπορεί να υπάρχουν μετρήσιμα, μόνιμα αποτελέσματα για την αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Ο δεύτερος άσος δεν είναι άλλος από την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Ήδη, η συμβολή της είναι σημαντική και η εκτίμηση είναι μπορεί να διευρύνει ακόμα περισσότερο τα μόνιμα οφέλη από τη μάχη κατά της εισφοροδιαφυγής.

Το “αγκάθι” και στις δύο περιπτώσεις είναι ότι μέχρι τον Νοέμβριο, που γίνεται η ενδιάμεση αξιολόγηση από τα κλιμάκια της Κομισιόν, δεν θα υπάρχουν πλήρη στοιχεία απόδοσης των εν λόγω δύο μέτρων, έτσι ώστε να ενισχυθεί εγκαίρως το “πακέτο” της ΔΕΘ. Αυτό φυσικά δεν αποκλείει τη δυνατότητα πρόσθετων ελαφρύνσεων στην αρχή του 2027.

Τα μέτρα που προκρίνονται

Αν και είναι νωρίς για να σχηματοποιηθεί το “πακέτο” της ΔΕΘ δεδομένων των συνθηκών, η επισήμανση του Κ. Πιερρακάκη ότι στόχος ήταν και παραμένει η “μόνιμη αφαίρεση βαρών”, μαρτυρά τη “γραμμή” πάνω στην οποία θα κινηθεί το οικονομικό επιτελείο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η ελάφρυνση των επιχειρήσεων, με το σκεπτικό ότι οι υγιείς επιχειρήσεις μπορούν να υποστηρίξουν και υψηλότερους μισθούς για τους εργαζόμενους τους. Με αυτό το σκεπτικό, δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η μείωση της προκαταβολής φόρου από το 80%, ενδεχομένως στο 55%. Επιπλέον, διαχειρίσιμο χαρακτηρίζεται το δημοσιονομικό κόστος από την κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος και στα νομικά πρόσωπα, μετά την κατάργηση του για τους επαγγελματίες. Η περαιτέρω μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα νομικά πρόσωπα, από το 22% στο 20% δεν θεωρείται καίριας σημασίας, ενώ αντιθέτως προκρίνεται η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή των ασφαλιστικών εισφορών κατά τουλάχιστον 1 ποσοστιαία μονάδα, κάτι που δεν ελαφρύνει μόνο τις επιχειρήσεις αλλά θα αυξήσει εμμέσως και τους μισθούς.

Με δεδομένο ότι ήδη ανακοινώθηκε η αύξηση του ετήσιου επιδόματος των συνταξιούχων, καθώς και η διεύρυνση των δικαιούχων επιστροφής ενοικίου, η προσοχή στρέφεται στο πώς θα μπορούσε να μειωθεί και το φορολογικό βάρος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ως κίνητρο για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών αλλά και τη συγκράτηση των μισθωμάτων.

Μεταξύ των μέτρων για τα οποία εκπονούνται σενάρια εργασίας, είναι νέες διορθωτικές κινήσεις στον ΕΝΦΙΑ, με δεδομένο ότι κάποια στιγμή εντός του 2027 θα πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, ενώ συζητούνται και νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των επαγγελματιών.

Η «κάβα» του 2026

Το μόνο σίγουρο είναι πριν φτάσουμε στη ΔΕΘ είναι πολύ πιθανόν να χρειαστούν κι άλλες παρεμβάσεις για το κόστος ενέργειας, καθώς ακόμα και στο καλό σενάριο, οι τιμές των καυσίμων θα αργήσουν να επιστρέψουν στα προ κρίσης επίπεδα. Είναι ενδεικτικό ότι το νέο σενάριο εργασίας για ΑΕΠ και πληθωρισμό, βασίζεται στο ότι η μέση ετήσια τιμή του πετρελαίου θα διαμορφωθεί γύρω στα 89 δολάρια, δηλαδή περί τα 25 δολάρια υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αυτό το σκεπτικό, το οικονομικό επιτελείο κράτησε “κάβα” περί τα 200 εκ ευρώ για τα πολύ δύσκολα. Από αυτά, θα μπορούσε να παραταθεί το Fuel Pass κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αν η τιμή της βενζίνης παραμείνει πάνω από τα 2 ευρώ, όπως επίσης να συνεχιστεί η επιδότηση- έστω μικρότερη- στο πετρέλαιο κίνησης.