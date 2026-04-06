Σύσκεψη στο Μαξίμου για την αγορά λόγω Μ. Ανατολής: Ενημέρωση για την πορεία των τιμών και τους ελέγχους - iefimerida.gr

Σύσκεψη στο Μαξίμου για την αγορά λόγω Μ. Ανατολής: Ενημέρωση για την πορεία των τιμών και τους ελέγχους

Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαξίμου
Φωτογραφία: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενόψει του Πάσχα.

Στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση για την πορεία των τιμών, τους εντατικούς ελέγχους και την επίδραση των πρόσφατων πρωτοβουλιών της κυβέρνησης στην πασχαλινή αγορά, στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς επίσης και στην αγορά των καυσίμων.

Σε εβδομαδιαία βάση η σύσκεψη για όσα διαρκεί η κρίση

Επισημαίνεται ότι η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία της αγοράς και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται σε εβδομαδιαία βάση και για όσο διαρκεί η κρίση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας, η Πρόεδρος της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς Δέσποινα Τσαγγάρη και ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού.

