Οι φωνές Μητσοτάκη προς υπουργούς -Τι έκανε ο Τσίπρας στην οδό Μασσαλίας, οι προβλέψεις Καμμένου για τις εκλογές - iefimerida.gr

Καλημέρα σας.

Η Αθήνα στολίστηκε χθες με το χριστουγιεννιάτικο δέντρο που φωταγώγησε υπό βροχή ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο Δούκας πάτησε το... κουμπί, η πρωτεύουσα έβαλε τα γιορτινά της και μας γέμισε λίγο φως. Ο δήμαρχος είχε και έναν σπαρταριστό διάλογο με τον Πάνο Μουζουράκη.

Μουζουράκης : Περνάω καλά εγώ μαζί σας. Είμαι πάρα πολύ αγχωμένος σήμερα, γιατί... θέλω να πω... δεν θα πω φαν, αλλά είναι ο πιο παλιός ακροατής μου ο Δήμαρχος.

Δήμαρχος : Είναι η αλήθεια. Τον άκουγα στο Εν Ελλάδι στη Θεσσαλονίκη και μετά στον Σταυρό του Νότου. Νομίζω σε ξέρω από πολύ μικρό και έχεις μια πολύ καλή πορεία. Συνέχισε έτσι, παιδί μου.

Μουζουράκης: Λοιπόν, αυτό θα προσπαθήσω. Και του χρόνου θα φροντίσω να μην ξαναβρέξει. Χρόνια πολλά σε όλους!

Το κουίζ της ημέρας.

Ποια χώρα «καρφώνει» το ΔΝΤ με την Έκθεσή του; Διαβάστε και μαντέψτε: «Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν περιορισμένες από την ταχεία γήρανση του πληθυσμού και την υποτονική αύξηση της παραγωγικότητας. Επομένως, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος χρησιμοποιείται με σύνεση για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης παραγωγικής ικανότητας της οικονομίας. Τέτοιες προσπάθειες θα πρέπει να συμπληρωθούν από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη μείωση των περιορισμών στην προσφορά εργασίας -ιδίως μεταξύ των γυναικών, των ηλικιωμένων εργαζομένων και των μεταναστών- και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης, μεταξύ άλλων με τη μείωση των εμποδίων στο διασυνοριακό εμπόριο και τις επενδύσεις και την καλύτερη ενσωμάτωση των κεφαλαιαγορών και των ενεργειακών αγορών».

Δεν πρόκειται ούτε για την Ελλάδα, ούτε για κάποια άλλη από τις χώρες που πέρασαν από τη βάσανο των Μνημονίων ή χλευάστηκαν με το προσωνύμιο PIGS.

Το… φαρμάκι του Ταμείου στάζει για τη Γερμανία! Βρε πώς αλλάζουν οι καιροί…

Οι συστάσεις Μητσοτάκη στο υπουργικό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο έκανε και αυστηρές συστάσεις προς τους υπουργούς του. «Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι τα θετικά στοιχεία της οικονομίας για να μπορούμε να αναδείξουμε τον προϋπολογισμό. Γιατί εμείς τα πάμε καλά, ενώ ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες πιέζονται» είπε «δείχνοντας» τις πάλαι ποτέ κραταιές οικονομίες της Βόρειας Ευρώπης όπως της Γερμανίας (που είπαμε πιο πάνω).

Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είπε με νόημα στους υπουργούς του: «Στις τοποθετήσεις σας πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Πρώτα αναγνώριση των υπαρκτών προβλημάτων όπως η ακρίβεια και τα ενοίκια που πιέζουν τον κόσμο. Να αποδεχόμαστε τα προβλήματα»

Όπως μαθαίνω, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ιδιαιτέρως αυτό με τα ενοίκια, διότι υπήρχαν κάποιοι που έλεγαν ότι η άνοδος των ενοικίων σημαίνει πως υπάρχει άνοδος και της αξίας των σπιτιών.

Με δυο λόγια, ο Μητσοτάκης ήταν σαφής: «Πρώτα κατανοούμε τα προβλήματα και μετά αναδεικνύουμε το κυβερνητικό έργο μας και τα όσα κάνουμε για να αντιμετωπιστούν». Πόσοι το έπιασαν το υπονοούμενο θα φανεί.

Απορροφήστε κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης!

Στο υπουργικό παραμένω για να σας πω ότι μετά την παρουσίαση από Πιερρακάκη, Πετραλιά και Παπαθανάση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Μητσοτάκης ζήτησε επιτακτικά να τρέξουν όλοι οι υπουργοί για την απορρόφηση κονδυλίων. Το άγχος είναι ότι μπαίνουμε στο τελευταίο εξάμηνο, καθώς όλα τα προγράμματα λήγουν τον Ιούνιο του 2026 και δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε πόρους.

Οι παρατηρήσεις υπουργών στο ν/σ Φλωρίδη

Επίσης στο νομοσχέδιο Φλωρίδη για τις διαθήκες και κληρονομιά έγιναν πολλές παρατηρήσεις από άλλους υπουργούς. Ο Μητσοτάκης ζήτησε να υπάρξει καλύτερη συνεννόηση με τα οικονομικά υπουργεία και να γίνουν διορθώσεις πριν τεθεί σε διαβούλευση από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η ευφορία για τις συλλογικές συμβάσεις και ο Σκέρτσος

Όσο για την ιστορική συμφωνία Κεραμέως-κοινωνικών εταίρων για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας επικράτησε κλίμα ευφορίας στο υπουργικό. Αυτό το κλίμα το ανακάτεψε λίγο ο Άκης Σκέρτσος που διεμήνυσε πως υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ήδη έχουν ζοριστεί με τα μέτρα που υπάρχουν, όπως η κάρτα εργασίας, και δεν πρέπει να πιεστούν περισσότερο γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να κλείσουν. Ωστόσο, όπως διαβεβαιώνεται, υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας και φίλτρα στη συμφωνία που υπέγραψαν οι κοινωνικοί εταίροι. «Η συμφωνία είναι συμφωνία και δεν αλλάζει, άλλωστε ήταν σε συνεννόηση με Μητσοτάκη το πλαίσιο. Πήρε πράσινο φως και προχωρά κανονικά» λένε αρμόδιες κυβερνητικές πηγές.

Ο Μητσοτάκης ξεκινά τα δείπνα με βουλευτές

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος, έχει φουλάρει για τα καλά το «μασάζ» στους βουλευτές του. Μετά το εσπρεσάκι στο εντευκτήριο της Βουλής, προγραμματίζεται πολύ σύντομα συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ενώ για τις 4 Δεκεμβρίου (μία μέρα μετά την παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα) έχει προγραμματίσει και άλλο τραπέζι σε ομάδα βουλευτών στην γνωστή ταβέρνα «Καραβίτης» στο Παγκράτι. Γιατί, ως γνωστόν, οι καλύτερες και πιο ελεύθερες συζητήσεις, γίνονται μεταξύ τυρού και αχλαδιού...

Το καρφί της Ντόρας στον Βελόπουλο

Απάντηση στην επίθεση που δέχτηκε από τον Κυριάκο Βελόπουλο για την οικογένεια Μητσοτάκη έδωσε η Ντόρα Μπακογιάννη. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είχε υποστηρίξει ότι εδώ και 150 χρόνια «η οικογένεια του κ. Μητσοτάκη λυμαίνεται πολιτικά τη χώρα».

«Εμείς ιστορικά υπάρχουμε γιατί δεν λείψαμε από καμία μάχη», του απάντησε η κ. Μπακογιάννη. «Εμείς ταχθήκαμε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, χωρίς να πουλάμε επιστολές του Ιησού, χωρίς να λαϊκίζουμε ανεύθυνα ή να στηρίζουμε μια χώρα που με τη βία αποφάσισε να καταλάβει μια άλλη χώρα», προσέθεσε στοχεύοντας στα φιλορωσική αισθήματα του κ. Βελόπουλου.

«Εσείς βγήκατε σε κανάλι και είπατε ότι παίρνουμε ρούβλια και αυτό είναι unfair. Ούτε ρούβλια, ούτε μάρκα, ούτε δολάρια, ούτε ένα ευρώ πήραμε από κανένα», απάντησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, με την κόντρα να συνεχίζεται σε οξείς τόνους.

Σηκώνοντας το γάντι η κ. Μπακογιάννη ανταπάντησε ότι «δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση που να μην έχει κάνει φύλλο και φτερό τα οικονομικά μας και να μην έχει ελέγξει καμιά τριανταριά φορές το πόθεν έσχες του Κωνσταντίνου και του Κυριάκου Μητσοτάκη και καμιά δεκαριά φορές το δικό μου».

Η χειραψία Μητσοτάκη-Καμμένου μετά από 13 χρόνια

Στην εκδήλωση μνήμης για τον ένα χρόνο από την απώλεια του Βαρδή Βαρδινογιάννη ήταν άπαντες παρόντες, όπως έγραψε ήδη το iefimerida.



Αυτό που δεν ήταν γνωστό είναι πως έγινε χειραψία Μητσοτάκη-Καμμένου μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Όπως και των συζύγων, Μαρέβας Γκραμπόφσκι με την Ελένη Τζούλη.

Στα πηγαδάκια του μεγάρου Μουσικής ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ ακούστηκε να κάνει και προβλέψεις ενόψει εκλογών. Στις πρώτες εκλογές θα γίνει μπάχαλο, αλλά ο Μητσοτάκης θα είναι πρώτος καθαρά (είπε ο Καμμένος) και ο Τσίπρας δεν θα περάσει τον Ανδρουλάκη. Στις δεύτερες, πάλι ο Μητσοτάκης θα έρθει πρώτος αλλά δεν θα έχει αυτοδυναμία. Δεύτερη θα είναι η Καρυστιανού με ποσοστά πάνω από 20% και ο Τσίπρας τρίτος (είπε ο Καμμένος). «Δηλαδή η Καρυστιανού θα κάνει κόμμα;» τον ρώτησαν οι συνομιλητές του. «Ασφαλώς!» απάντησε ο Καμμένος με περισσή βεβαιότητα, ενώ ως γνωστόν της πρότεινε να κάνουν κόμμα μαζί. Και επανέφερε το σενάριο να ενεργοποιηθεί και ο ίδιος στις δεύτερες κάλπες. «Το κόμμα το έχω έτοιμο. Οι δεύτερες εκλογές θα είναι με λίστα. Θα βάλω όποιους θέλω - μην μπλέξω πάλι με τρελούς - και θα πάρω διπλάσιο ποσοστό από τον Σαμαρά αν κατέβει. Και εκεί θα γίνει η συζήτηση. Το θέμα είναι να γίνει κυβέρνηση με επικεφαλής τον πρώτο, αλλά και όσους συστρατευτούν για να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη».

Και μια που λέμε για τον Καμμένο, μαθαίνω ότι το σκέφτεται να πάει την Τετάρτη στο Παλλάς για την παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα, αλά μπρατσέτα με τον Ευάγγελο Αποστολάκη.

Το κούρεμα του Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται... παντοιοτρόπως για την παρουσίαση του βιβλίου του. Φίλος της στήλης τον πέτυχε προχθές Τετάρτη σε γνωστό κομμωτήριο του Κολωνακίου με παιχνιδιάρικο όνομα που παραπέμπει σε ροκ συγκρότημα Post-Punk και New Wave της δεκαετίας του 1980. Μόνος του, με την αστυνομική του συνοδεία εθεάθη στην οδό Μασσαλίας. Ένας περαστικός του φώναξε «γειά σου πρόεδρε!» αλλά εκείνος δεν απάντησε. Μπαίνοντας πάντως στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένου κομμωτηρίου δεν το λες και φθηνό: Κούρεμα σε κοντά μαλλιά (δεν είναι και μακρυμάλλης πλέον ο Αλέξης) στοιχίζει από: 32 - 45 ευρώ...

Ζωή εκτός ελέγχου

Σε ηλεκτρική καρέκλα κάθεται πλέον όποιος προεδρεύει στην Εξεταστική! Μετά τον “κόφτη” στην Ολομέλεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει βρει πεδίο δόξης λαμπρό στην εξεταστική και με το ισχυρό της ταπεραμέντο «δυσκολεύει» το προεδρείο. Προσπάθησαν να την αντιμετωπίσουν με το κλείσιμο του μικροφώνου, όταν ξεπερνούσε τον χρόνο ή όταν πεταγόταν, αλλά μάταια. Έχει δυνατή φωνή και είναι ασταμάτητη! Γεγονός πάντως είναι ότι στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις η Ζωή είχε «μπιφ» με μάρτυρες, μέλη του προεδρείου, εισηγητές και βουλευτές. Κι αν μετρήσει κανείς και τις κόντρες με υπουργούς και δημοσιογράφους, χάνει τον λογαριασμό!

Στις 16 Δεκεμβρίου η ψήφιση του προϋπολογισμού

Κάτω απ’ τα δημοσιογραφικά ραντάρ “πέρασε” ο προϋπολογισμός του κράτους για το 2026 λόγω της σκόνης που έχουν σηκώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι κουμπάροι με τις κουμπαριές. Την Πέμπτη ξεκίνησε η επεξεργασία του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και η είδηση πέρασε στα “ψιλά”. Στην Ολομέλεια πάντως θα εισαχθεί προς συζήτηση μία μέρα νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 12 Δεκεμβρίου (αντί για τις 13 Δεκεμβρίου) και θα ολοκληρωθεί στις 16 Δεκεμβρίου με την ομιλία του πρωθυπουργού, ενώ θα ακολουθήσει ονομαστική ψηφοφορία που παραδοσιακά προσλαμβάνει χαρακτήρα παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Η ασυνήθιστη αυτή αλλαγή οφείλεται στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων που ορίστηκε για τις 17 Δεκεμβρίου και στην οποία θα παραβρεθεί ο πρωθυπουργός.