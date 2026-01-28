Η Καρυστιανού απλώνει δίχτυα και στην ομογένεια, με επιστολή -Η βουτιά Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις -Η απρόσμενη περιπέτεια υγείας της Σίας Κοσιώνη - iefimerida.gr

Καλημέρα σας,

Τραγικές ειδήσεις έρχονται συνεχώς στην επικαιρότητα, αφού μετά τον θάνατο πέντε εργαζομένων στο εργοστάσιο Βιολάντα, 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν χθες τη ζωή τους σε τροχαίο στη Ρουμανία, πηγαίνοντας στη Γαλλία για το ματς με τη Λιόν. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες που θρηνούν για τους ανθρώπους τους.





Αναβάλλεται η συνέντευξη του πρωθυπουργού στον Αλέξη Παπαχελά

Λόγω των δύο δυστυχημάτων, την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα και το τροχαίο των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, αναβάλλεται και η συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αλέξη Παπαχελά στον ΣΚΑΪ που θα μεταδιδόταν αύριο Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνέντευξη προγραμματίζεται πιθανότατα για την επόμενη Δευτέρα, κάτι που αναμένεται να οριστικοποιηθεί σήμερα. Επίσης αναβάλλεται και το προσυνέδριο της ΝΔ, που θα γινόταν το Σάββατο, στα Ιωάννινα.

Η απρόσμενη περιπέτεια υγείας της Σίας Κοσιώνη

Για έβδομη ημέρα συνεχίζει να νοσηλεύεται σήμερα (28/1) η Σία Κοσιώνη, σε γνωστό νοσοκομείο των νοτίων προαστίων. Η καλή συνάδελφος και επιτυχημένη παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ περνάει μια απρόσμενη περιπέτεια υγείας από την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, όταν ένιωσε αδιαθεσία με προβλήματα στην αναπνοή της, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να βρεθεί στα τηλεοπτικά της καθήκοντα εκείνη την ημέρα. Η παρουσιάστρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί, μετά από εξετάσεις, διαπίστωσαν ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και αμέσως της έκαναν εισαγωγή και μεταφέρθηκε στην εντατική.

Ο σύζυγός της, Κώστας Μπακογιάννης, με τον οποίο συνομιλήσαμε, ανέφερε ότι η κατάστασή της είναι σταθερή, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος και αναμένεται να πάρει εξιτήριο την Παρασκευή ή το αργότερο την Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι ο πνευμονιόκοκκος είναι ένα βακτήριο που αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος παγκοσμίως. Μπορεί να προκαλέσει ήπιες καταστάσεις, όπως ωτίτιδα ή ιγμορίτιδα, η ικανότητά του ωστόσο να εισχωρεί στους πνεύμονες μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή πνευμονία, όπως συνέβη στην περίπτωση της Σίας Κοσιώνη. «Κάναμε το εμβόλιο της γρίπης, αλλά όχι του πνευμονιόκοκκου. Έχεις εμβολιαστεί για πνευμονιόκοκκο; Αν όχι πρέπει να εμβολιαστείς», μας συμβούλευε ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος εκδήλωσε και την πρόθεσή του να γράψει σχετικό άρθρο για να προειδοποιήσει το ευρύ κοινό για την ανάγκη εμβολιασμού εναντίον του βακτηρίου που έπληξε και ταλαιπώρησε την σύζυγό του.

﻿ Ανάταση του έθνους τάζει στην ομογένεια η Μαρία Καρυστανού



Δίχτυα στην ομογένεια απλώνει η Μαρία Καρυστιανού, αναζητώντας στήριξη στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για το πολιτικό της εγχείρημα. Μέσω εκπροσώπου της η κα Καρυστιανού απευθύνεται σε ομογενειακές οργανώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράζοντας την επιθυμία να συναντηθεί με τους επικεφαλής τους. Μάλιστα στην επιστολή με την οποία εκφράζεται το σχετικό αίτημα, αναφέρεται ως θέμα η …ανάταση του έθνους!﻿Συγκεκριμένα η ομάδα Καρυστιανού ζητεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες του iefimerida, «διερεύνηση της δυνατότητας περαιτέρω συνεργασίας ( σ.σ. με τις ομογενειακές οργανώσεις) προς το βασικό μας ζητούμενο: Την ανάταση του έθνους».

Από την πλευρά τους, πάντως, αρκετοί ομογενείς είναι επιφυλακτικοί -σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του iefimerida- στο να στηρίξουν ηθικά και οικονομικά την κα Καρυστιανού. Άλλωστε και πέρυσι είχε αποφασιστεί να μην παραβρεθεί η πρόεδρος Μαρία στην παρέλαση για την Ελληνική ημέρα Ανεξαρτησίας στη Νέα Υόρκη, πριν ακόμα κάνει γνωστές τις προθέσεις της για πολιτική καριέρα.

Δημοσκόπηση-ανατροπή: Η «βουτιά» της Καρυστιανού μετά τις δηλώσεις για αμβλώσεις

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των ψηφοφόρων απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού, μετά την πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Στραβελάκη και προκάλεσε συζητήσεις. Όπως καταγράφεται στην χθεσινή έρευνα της Interview, η εικόνα της κ. Καρυστιανού εμφανίζεται «πληγωμένη» λόγω της αρνητικής επίδρασης της συνέντευξης και των δηλώσεών της για τις αμβλώσεις. Μάλιστα, οι 7 στους 10 κρίνουν πως η Μ. Καρυστιανού δεν είναι έτοιμη για την πολιτική. Συγκεκριμένα, το 48% δηλώνει ότι η εικόνα της είναι χειρότερη σε σχέση με λίγες ημέρες πριν, το 37% ότι παραμένει η ίδια, ενώ το 14% ότι είναι καλύτερη. Ωστόσο, συνολικά το 37% των ερωτώμενων δηλώνει ότι είναι πιθανό να την ψηφίσει.

Γκριζάρει η εικόνα Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις

Πιο απογοητευτικές είναι οι δημοσκοπήσεις για τον Αλέξη Τσίπρα, αφού η Μαρία Καρυστιανού τον περνάει κατά πολύ και συγκεντρώνει 34%, υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 13% που αποδίδεται στον Αλέξη Τσίπρα (Interview). Αρνητικοί εμφανίζονται οι ψηφοφόροι και για το Rebranding Τσίπρα. Σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι (49%) δηλώνουν ότι το αξιολογούν ως αδιάφορο, ενώ ένα επιπλέον 35% εκτιμά ότι εξελίσσεται χειρότερα από ό,τι είχε σχεδιαστεί, με μόλις το 14% να θεωρεί ότι «πάει καλά».



Όταν ο Τσίπρας το παίζει φτωχός και ταπεινός

Αποφάσισε λοιπόν και ο Αλέξης Τσίπρας να ενεργοποιήσει τα μεγάλα μέσα, προκειμένου να αναστηλώσει την εικόνα του. Αφού ταξίδεψε στη Βουδαπέστη για να δει ποδόσφαιρο, άνετος και χαλαρός, επιστρέφοντας έβαλε να τον φωτογραφήσουν στην αίθουσα αναμονής του αεροδρομίου, ανάμεσα στον κόσμο, ώστε να δείξει πόσο ταπεινός ηγέτης είναι. Ζήτησε βεβαίως να γράφουν οι δικοί του στα social και να διατυμπανίζουν ότι ταξίδεψε χωρίς συνοδεία, χωρίς κρατικά προνόμια κλπ κλπ. Δείτε για παράδειγμα τι έβαλε να γράψει ο παρουσιαστής Δημήτρης Παπανώτας στο Facebook:

«Πολλά μπορεί να προσάψει κάποιος στον Αλεξη Τσίπρα. Ύπηρξε όμως πάντα ταπεινός και ολιγαρκής. Δεν έβαλε το δάχτυλο στο μέλι. Στην φωτογραφία που δημοσιεύει αποκλειστικά το Χαλκιάς-Press διακρίνεται μαζί με τον γιό του (επιλέχθηκε φωτογραφία που ο ανήλικος γιός του δεν φαίνεται ευκρινώς) να περιμένει στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης στις 11:30 την πτήση της (lowcost) Ryanair για την επιστροφή στην Αθήνα.

Μαθητές κατά των fake news

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες» που λειτουργεί σε 35 σχολεία πιλοτικά παρακολούθησαν χθες σε σχολείο στον Γέρακα ο Παύλος Μαρινάκης και η Σοφία Ζαχαράκη.

Το εν λόγω πρόγραμμα στόχο έχει να καλλιεργήσουν τη φιλαναγνωσία μαθητές και να αποκτούν τα εργαλεία και τη γνώση για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και της κατανόησης των fake news, αποφασίστηκε το καλοκαίρι, ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο και ξεκίνησε να εφαρμόζεται τον Νοέμβριο ώστε πλέον να δημιουργούνται οι βάσεις για πανελλαδική εφαρμογή του.

Μιλάμε για ένα όντως πρωτοποριακό πρόγραμμα που αγγίζει τα νέα παιδιά σε ηλικίες ευαίσθητες και τα οποία διαμορφώνουν άποψη μέσα από τα social media και την ανωνυμία που επικρατεί σε αυτά.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «το ψέμα είναι επικίνδυνο πολλές φορές για κρίσιμες υποδομές, για την εθνική ασφάλεια, είναι κρίσιμο για τη ζωή μας, μπορεί να απειλήσει ακόμα και εμάς τους ίδιους».

Βλέπει δεξιούς στο ΠΑΣΟΚ ο Δούκας

Ο Χάρης Δούκας επιμένει ότι πρέπει να υπάρξει ψήφισμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που θα αποτελεί την εγγύηση ότι δεν θα συνεργαστεί μετεκλογικά με την ΝΔ, για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Ασκεί μάλιστα τις τελευταίες ημέρες ακόμα περισσότερη πίεση λέγοντας ότι αν δεν υπάρξει το εν λόγω ψήφισμα από το συνέδριο, τότε θα σημαίνει ότι κάποιοι θέλουν να συγκυβερνήσουν με την ΝΔ. Με λίγα λόγια βλέπει πρόθυμους και έτοιμους για συνεργασία με τον Μητσοτάκη στο κόμμα του. Ποιους να εννοεί; Την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ που δεν θέλει το ψήφισμα, την Διαμαντοπούλου που είναι επίσης αρνητική ή και τους δύο; Κάποιους εννοεί πάντως...

Ανασκευάζει για τα ενεργειακά η Διαμαντοπούλου

Μετά τα συνεχόμενα αδειάσματα από κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ για την θέση της στα ενεργειακά, περί κατάργησης των συμφωνιών με τις ΗΠΑ που αφορούν για την Ελλάδα τον κάθετο άξονα η Άννα Διαμαντοπούλου έδωσε τις δικές της απαντήσεις. Σημείωσε ότι είναι «ανοησίες» ότι είπε να «παγώσει» ο κάθετος άξονας. Πάντως μέχρι να το εξηγήσει οι περισσότεροι ακόμα και στο κόμμα της αυτό είχαν καταλάβει.

Θα κληθεί και η Ζωή στο συνέδριο;

Στο ΠΑΣΟΚ έχουν ένα βέρτιγκο όταν καλούνται να προσδιορίσουν ποιες είναι οι προοδευτικές δυνάμεις που θα καλέσουν στο συνέδριο τους για να συζητήσουν για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Κάποια στελέχη ψελίζουν «ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά» και κάποια άλλα πετούν χαρταετό κάνοντας ντρίπλες που ζαλίζουν και κουράζουν τον «αντίπαλο» που ρωτά πιεστικά. Πάντως κρατήστε ότι το πιο πιθανό είναι να κληθεί και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είχε στηρίξει την πρόταση μομφής του ΠΑΣΟΚ και η σχέση της με τον Νίκο Ανδρουλάκη μόνο κακή δεν είναι.

Πάει πίσω ο Χαρίτσης

Στην Χαριλάου Τρικούπη περίμεναν ότι αν προκύψει διάσπαση στη Νέα Αριστερά θα ανοίξει ο δρόμος της συνεργασίας με τον Αλέξη Χαρίτση και όσους τον ακολουθήσουν. Τελικά η διάσπαση όπως όλα δείχνουν πήρε παράταση και ο Χαρίτσης διαψεύδει ότι υπάρχει προοπτική συνεργασίας του με το ΠΑΣΟΚ. Στην πολιτική βέβαια αν υπάρχει ένα αξίωμα, είναι το «ποτέ μην λές ποτέ»...



Κόντρα περιφερειαρχών στο Μαξίμου για τα χιονοδρομικά

Με ένα beef μεταξύ των περιφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου ξεκίνησε η χθεσινή σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Όχι για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, που ήταν το αντικείμενο της συνάντησης, αλλά για τα χιονοδρομικά κέντρα… Πριν ξεκινήσει η συζήτηση για τα μέτρα βιοασφάλειας ο κ. Μητσοτάκης έδωσε συγχαρητήρια στον Νεκτάριο Φαρμάκη για το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων, το οποίο επισκέφθηκε το Σάββατο και δεν δίστασε να παρουσιάσει στο τικ τοκ το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας. «Αν μας δώσετε μερικά κονδύλια ακόμα θα φτιάξουμε και άλλες υποδομές», απάντησε ευχαριστώντας ο κ. Φαρμάκης. Αμέσως παρενέβη ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης. «Έχουμε κι εμείς πολύ ωραίο χιονοδρομικό στην Ήπειρο. Το Ανήλιο. Να το επισκεφθείτε», είπε στον κ. Μητσοτάκη, με τον Πρωθυπουργό να απαντά πως αν βρει χρόνο επισκεπτόμενος τα Ιωάννινα θα περάσει από το χιονοδρομικό και θα κάνει τις συγκρίσεις…