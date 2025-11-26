Αντίστροφη μέτρηση για την «αγρότισσα με τη Ferrari» -Η εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής και η πρώτη θερμή χειραψία Δούκα-Μπακογιάννη - iefimerida.gr

Καλημέρα σας.

Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση στο μέγαρο Μουσικής για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Βαρδή Βαρδινογιάννη. Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, αλλά και όλο το πολιτικό σύστημα, επιχειρηματίες, οι τέως και πολλοί άλλοι.

Στην εκδήλωση πανταχού παρών ο Βασίλης Σκουλάς που έντυσε με τη φωνή του την συγκινητική εκδήλωση.

Η θερμή χειραψία Δούκα - Μπακογιάννη και η Α' Αθήνας

Από τα παραλειπόμενα, δεν σας κρύβω ότι μου έκανε εντύπωση το θερμό ενσταντανέ μετά χειραψίας του τέως και του νυν δημάρχου Αθηναίων οι οποίοι έχουν συγκρουστεί μέχρι εσχάτων. Μιλώ για τον Κώστα Μπακογιάννη και τον Χάρη Δούκα. Ο προκάτοχός του στη δημαρχία Αθηναίων που συνόδευε την μητέρα του Ντόρα Μπακογιάννη, με ένα πλατύ χαμόγελο πλησίασε τον Χάρη Δούκα και του έσφιξε το χέρι. «Να σε δω να τα πούμε από κοντά» ακούστηκε να του λέει και εκείνος απάντησε «βεβαίως».

Λέτε αυτή η διαχυτικότητα να σηματοδοτεί ότι ο Μπακογιάννης στρέφεται πλέον προς τη διεκδίκηση βουλευτικού θώκου στην Α' Αθήνας; Διόλου απίθανο καθώς ο πρόεδρος της Βουλής, επίσης εκλεγόμενος στην ίδια περιφέρεια, Νικήτας Κακλαμάνης, διανύει την τελευταία του θητεία, όπως όλα δείχνουν, άρα «αδειάζει» μια θέση.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ποιος θα βρεθεί απέναντι στον Δούκα στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές; Στο τραπέζι έχουν πέσει από καιρό πάντως τα ονόματα των Βασίλη Κικίλια και Όλγας Κεφαλογιάννη, μένει να δούμε τι θα πουν και οι ίδιοι και - κυρίως - οι μετρήσεις...

Το αστείο του Καμμένου στον Θεοδωράκη

Εκτός από τη συνάντηση Δούκα Μπακογιάννη είχαμε και άλλη μία στο Μέγαρο Μουσικής στην ίδια εκδήλωση που άπτεται της επικαιρότητας. Έπεσαν πρόσωπο με πρόσωπο Σταύρος Θεοδωράκης με τον Πάνο Καμμένο. Κοντοστάθηκαν, χαμογέλασαν, χαιρετήθηκαν και ο πρώην επικεφαλής των ΑΝΕΛ είπε χαμογελώντας πονηρά στον Θεοδωράκη: «Σταύρο πέρνα πρώτος εσύ, γιατί τη προηγούμενη φορά που μπήκα εγώ πρώτος έχασες την ευκαιρία της συγκυβέρνησης».

Ο Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε με αυτό τον τρόπο χιουμοριστικά στο περιστατικό που περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη», σύμφωνα με το οποίο τη βραδιά της εκλογικής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, ο Θεοδωράκης ανεβαίνοντας τις σκάλες της Κουμουνδούρου για να συναντήσει τον Τσίπρα -ο οποίος τον είχε προσκαλέσει για να συζητήσουν για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης- έμαθε ότι τον είχε προλάβει ο Καμμένος και είχε συμφωνήσει με τον Τσίπρα. Βέβαια, τα πράγματα δεν έγιναν έτσι όπως τα περιγράφει ο πρώην πρωθυπουργός, καθώς σύμφωνα με τον τότε επικεφαλής του Ποταμιού, η γραμματέας του Τσίπρα είχε αναβάλει το ραντεβού τους κατά μία ώρα για να προηγηθεί η συνάντηση με τον Καμμένο, με τον οποίο είχε αποφασίσει να συγκυβερνήσει.

Όταν οι Γερμανοί και Φινλανδοί αγωνιούν για τα δημοσιονομικά τους...

Αν έλεγε κανείς πριν από μερικά χρόνια, ότι δημοσιογράφοι από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία θα αγωνιούσαν για τα δημοσιονομικά της χώρας τους και θα βομβάρδιζαν με ερωτήσεις τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, μάλλον θα αντιμετωπιζόταν ως… ημίτρελος.

Κι όμως, κατά πως φαίνεται η ρόδα γυρίζει κι εκείνοι που κουνούσαν το δάκτυλο στην Ελλάδα επιδεικτικά την περίοδο της κρίσης, χθες διάβαζαν με αμηχανία τις εκθέσεις από τις Βρυξέλλες και τις αυστηρές παρατηρήσεις.

Τα δύο «καμπανάκια» της Κομισιόν

Όσον αφορά στα της Ελλάδας, τα μαντάτα από τους Ευρωπαίους τεχνοκράτες είναι θετικά, αλλά δεν πρέπει να κλείσουμε τα αυτιά σε δύο ηχηρά “καμπανάκια”. Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να πατήσουμε “γκάζι” για να προλάβουμε να απορροφήσουμε όλα τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεύτερον κάτι πρέπει να γίνει με τις τιμές των ακινήτων, που κατά την Κομισιόν είναι υπερεκτιμημένες κατά 22%, δηλαδή “φούσκα”.

Θα γελάσει και το... παρδαλό κατσίκι

Θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος με το νέο σύστημα ελέγχου, που ανακοίνωσε ο Κ. Χατζηδάκης για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Ήδη, απ’ ό,τι μαθαίνουμε, κάποιοι ψάχνουν τα τιμολόγια πώλησης γάλακτος και κρέατος που έστειλαν στην ΑΑΔΕ, για να δουν αν “κουμπώνουν” με τον αριθμό των δηλωμένων ζώων ή αν θα βρεθούν προ εκπλήξεων όταν θα αρχίσουν οι πληρωμές. Το μεγάλο πανηγύρι θα γίνει, όμως, από τον Ιανουάριο και μετά, όταν τα ζώα θα είναι τσιπαρισμένα και θα σταματήσουν τα κολπάκια με τις νυχτερινές μεταφορές από στάνη σε στάνη…

Αντίστροφη μέτρηση για την «αγρότισσα με τη Ferrari»

Σήμερα Τετάρτη έχει κληθεί να καταθέσει στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πολιτεύτρια της ΝΔ Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Το ερώτημα που έθεταν πολλοί βουλευτές ήταν αν θα επέλεγε τη μέθοδο του «στρίβειν» διά του υπομνήματος α λα «Φραπέ» ή αν θα εμφανιζόταν α λα «Χασάπης» ( του παράγοντα με την κόρη που κέρδιζε λαχεία). Και εδώ οι γνώμες διχάστηκαν. Πολλοί βουλευτές της αντιπολίτευσης κυρίως «πόνταραν» ότι για να αποφύγει τις άβολες ερωτήσεις περί ακραίου πλουτισμού και «παχυλών» επιδοτήσεων θα υποβάλει υπόμνημα. Ωστόσο, άλλοι από την πλειοψηφία σχολίαζαν ότι ενδέχεται να θελήσει να καταθέσει, για να εξηγήσει «πως την έμπλεξαν», όπως έχει υποστηρίξει.

Θυμίζουμε πάντως ότι μεγάλο τμήμα της περιουσίας της κ. Σεμερτζίδου έχει δεσμευτεί από την Αρχή για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες. Η δέσμευση αφορά 11 ακίνητα, καθώς και πολυτελή οχήματα. Ανάμεσά τους μία Porsche και η περίφημη Ferrari.

Νεότερα από την υπόθεση: στη διάρκεια της ημέρας η κα Σεμερτζίδου εμφανίστηκε στη Βουλή. Η υπερασπιστική της «γραμμή» ήταν «εγώ μόνο ένα μηχανάκι έχω, η Ferrari είναι του συντρόφου μου». Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ εδώ.

Αντίβαρο στην Σεμερτζίδου της ΝΔ η κατάθεση του πρώην στελέχους του ΠΑΣΟΚ Λάμπρου Αντωνόπουλου

Το πρόσωπο που το καλοκαίρι δυσκόλεψε το ΠΑΣΟΚ με τις επιλογές του, ο παραιτηθείς γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου, Λάμπρος Αντωνόπουλος, είναι ο δεύτερος μάρτυρας που αναμένεται να περάσει το κατώφλι της Εξεταστικής. Πρόκειται για τον άνθρωπο που στην προσπάθειά του να διαχειριστεί την κατάσταση με την εμπλοκή του σε δηλώσεις βοσκοτόπων στην Εύβοια και την Τήνο επέστρεψε για “λόγους ευθιξίας” στον ΟΠΕΚΕΠΕ 15.000 ευρώ που είχε εισπράξει. Στη συνέχεια παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα κάνοντας λόγο για «απόπειρα πολιτικού “συμψηφισμού” που όμως θα πέσει στο κενό».

Όσο για τα «βαριά» πολιτικά ονόματα, όπως οι Γιώργος Μυλωνάκης και Άκης Σκέρτσος φαίνεται ότι μετατίθενται χρονικά οι καταθέσεις τους για αργότερα τον Δεκέμβριο.

Όταν ακούν οι πολιτικοί

Ένα σημαντικό νομοσχέδιο που ψηφίζεται την ερχόμενη εβδομάδα είναι η “ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας” με τη χρήση καμερών. Το νομοσχέδιο του Δημήτρη Παπαστεργίου με απώτερο στόχο τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων απέσπασε θετικά σχόλια από τους φορείς. Όταν ακούς γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους στην άσφαλτο και αγωνίζονται για να μη βρεθεί κανένας άλλος στη θέση τους να λένε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, τότε υπάρχει ελπίδα. Χωρίς να σημαίνει ότι αρκεί μόνο αυτό.

Μάλιστα η κυρία Βασιλική Δανέλλη από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς” απέδωσε τα εύσημα στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη. «Όταν ζητούσαμε παράταση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ο κ. Κυρανάκης μας άκουσε και θεσμοθέτησε το θέμα του Σαββάτου. Είναι θετικό στοιχείο να βλέπουμε πολιτικούς που ακούνε» σημείωσε. Και συμπλήρωσε ο Γεώργιος Κουβίδης από τον Σύλλογο "SOS Τροχαία Εγκλήματα” ότι μέχρι να γίνει πράξη η 24ωρη λειτουργία του Μετρό, «η αγωνία μου ήταν ότι θα γίνει ανασχηματισμός και χαιρέτα μου τον πλάτανο!».

«Win win» για το λιμάνι της Ελευσίνας - «Ναι» στην επέκταση δραστηριοτήτων λέει και το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο

«Συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά» θεωρεί ο Βασίλης Κορκίδης ότι θα λειτουργήσει η Ελευσίνα στο λιμάνι του Πειραιά και γι΄αυτό «δεν πρέπει να ανησυχούν οι επενδυτές μας οι Κινέζοι». Κατά την ακρόαση φορέων στη Βουλή ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά τάχθηκε υπέρ της νομοθετικής παρέμβασης στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας. «Ναι» στην επέκταση των δραστηριοτήτων, είπε και το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο, δια του προέδρου του Κωνσταντίνου Γιαννίδη.

«Το ελληνικό κράτος έχει φερθεί πολύ γενναιόδωρα», τόνισε ο κ. Κορκίδης, ενώ από πλευράς τους «πολλά προαιρετικά έργα δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ στον Πειραιά». «Εάν, λοιπόν, είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν ή να ανησυχούν από τις επενδύσεις της Ελευσίνας. Άλλωστε, άλλα φορτία διαχειρίζεται η Ελευσίνα, άλλες δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν στην Ελευσίνα και άλλες στον Πειραιά» όπως συμπλήρωσε. «Η Ελλάδα μόνο κερδισμένη μπορεί να βγει με την αναβάθμιση της βιομηχανικής βάσης και των λιμενικών δραστηριοτήτων της Ελευσίνας» είπε καταλήγοντας.

«Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Κορκίδης, με κάλυψε απόλυτα» είπε ο κ. Γιαννίδης τονίζοντας ωστόσο ότι «οι υπογραφές των κρατών πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Αυτό δίνει την αξιοπιστία και το κύρος σε κάθε κράτος».

«Δεν είχαν δείξει κανένα ενδιαφέρον οι Κινέζοι τόσα χρόνια για το Θριάσιο, ξαφνικά τους έπιασε ο πόνος» σχολίασε αιχμηρά ο κ. Κορκίδης με τον κ. Γιαννίδη να τονίζει ότι η Cosco επένδυσε πολλά χρήματα στο λιμάνι του Πειραιά, «όταν ήταν το μαύρο πρόβατο» και τώρα «ο Πειραιάς είναι το πρώτο λιμάνι της Μεσογείου, το τρίτο της Ευρώπης και το όγδοο παγκοσμίως». «Από εκεί και πέρα όταν παρουσιάζονται κάποιες δυσαρμονίες ας το πούμε υπάρχουν οι συνεννοήσεις που γίνονται, ώστε για αντίστοιχο win win ώστε να έχουν αμφότεροι κέρδος» συνέχισε, καταλήγοντας ότι «μην ξεχνάτε, όπου υπάρχει και δεύτερος, υπάρχει και θέμα τιμών. Σίγουρα λόγω ανταγωνισμού θα μειωθούν οι τιμές, όταν λειτουργήσει και το λιμάνι της Ελευσίνας».

Το «αντίδοτο» του Τασούλα στο vertigo

Η «απώλεια προσανατολισμού» - το γνωστό βέρτιγκο - είναι ένας κίνδυνος που απειλεί τους πιλότους και γι’ αυτό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας έσπευσε, ήδη από το 2023 όταν ήταν Πρόεδρος της Βουλής να εγκρίνει αίτημα για την χρηματοδότηση του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας με 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τη Βουλή για την απόκτηση νέας, υπερσύγχρονης συσκευής απώλειας προσανατολισμού. Χθες έγιναν τα επίσημα εγκαίνια λειτουργίας της συσκευής αυτής στο ΓΝΑ παρουσία του κ. Τασούλα. Και γιατί χρηματοδότησε η Βουλή, θα ρωτήσετε; Μα γιατί παραδοσιακά τα μέλη του Κοινοβουλίου, όταν πρόκειται να νοσηλευτούν, απευθύνονται στο ΓΝΑ. Είναι το επίσημο νοσοκομείο της πολιτικής τάξης εδώ και δεκαετίες.

Η συσκευή είναι ένα μεταλλικό κουβούκλιο, ένας προσομοιωτής μέσα στον οποίο ο πιλότος εκπαιδεύεται για να αποφεύγει το βέρτιγκο, δηλαδή την απώλεια προσανατολισμού. «Η απώλεια προσανατολισμού σε κάνει να αισθάνεσαι ότι δήθεν πηγαίνεις καλά προς τα πάνω, ενώ στην πραγματικότητα οδηγείσαι προς τα κάτω», είπε ο κ. Τασούλας στην ομιλία του και δεν ήταν λίγοι όσοι σκέφτηκαν ότι η φράση αυτή μπορεί να έχει πολλές εφαρμογές και συμβολισμούς στην πολιτική και στη ζωή, πέρα από την αεροναυτική. Άλλωστε, αυτός είναι και ο ρόλος της Προεδρίας, θα πουν κάποιοι, να συμβάλλει ώστε το πολιτικό σύστημα να αποφεύγει το... βέρτιγκο. «Ακόμα και μία ζωή να σωθεί, θα αξίζει πλήρως η επένδυση αυτή», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος ξεναγήθηκε στο δωμάτιο της συσκευής, ανέβηκε τη σκάλα, αλλά δεν κάθισε στη θέση του πιλότου, αφού η Προεδρία έχει... ανοσία στην απώλεια προσανατολισμού.

Με την «Ιθάκη» παρά πόδα!

Ασχολίαστο πέρασε από τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος δεν μπορούσε να αποχωριστεί το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ούτε “εν ώρα εργασίας”. Ο βουλευτής που καθόταν ακριβώς απέναντι από τον υπουργό Υγείας, είχε το βιβλίο πάνω στο έδρανο καθ'όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, σαν να ήταν η Ιερά Γραφή. Μάλιστα στο τέλος της συνεδρίασης έγινε αντιληπτό ότι μόλις το είχε προμηθευτεί από κεντρικό βιβλιοπωλείο της πλατείας Συντάγματος.