Το περίεργο σχέδιο του Χίτλερ να βγάλει από τη μέση τον Τσόρτσιλ με εκρηκτική… σοκολάτα

Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ ήταν ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που όρθωσε το ανάστημά του απέναντι στον Αδόλφο Χίτλερ και το Γ΄Ράιχ.

Τα ραδιοφωνικά μηνύματα του Βρετανού πρωθυπουργού έδιναν θάρρος στους τρομαγμένους λαούς της Ευρώπης κι ο Φύρερ ήθελε πάση θυσία να τον βγάλει από τη μέση. Αλλά πώς θα κατάφερναν οι Ναζί να εξοντώσουν έναν τόσο καλά φυλασσόμενο στόχο;

Τα πράγματα πήραν μια περίεργη τροπή το 1943 όταν ο καλλιτέχνης Λόρενς Φις έλαβε μια επιστολή με ημερομηνία 4 Μαϊου από τον Λόρδο Βίκτορ Ρότσιλντ, ανώτερο στέλεχος της βρετανικής μυστικής υπηρεσίας MI5, όπου του περιέγραφε τις λεπτομέρειες ενός πανούργου σχεδίου των Ναζί να σκοτώσουν τον Τσόρτσιλ με μία… σοκολάτα!

Αντιλαμβανόμενοι την αδυναμία του Βρετανού πρωθυπουργού για τις μικρές απολαύσεις της ζωής (πούρα, αλκοόλ κτλ) οι Ναζί σκόπευαν να περάσουν λαθραία κάποια εκρηκτική συσκευή με… γλυκιά επικάλυψη στο αρχηγείο της κυβέρνησης στο Λονδίνο, αλλά η βρετανική αντικατασκοπεία τους πήρε μυρωδιά.

Όπως είχε αποκαλύψει η εφημερίδα The Telegraph πριν από επτά χρόνια «οι Γερμανοί προφανώς σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν μυστικούς πράκτορες που δρούσαν στη Βρετανία για να περάσουν κρυφά τις πλάκες σοκολάτας με μαύρο και χρυσό περιτύλιγμα που ανέγραφε Peters Chocolate, μαζί με άλλα είδη πολυτελείας στην τραπεζαρία που χρησιμοποιούσε το Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο στη διάρκεια του πολέμου».

Αλλά γιατί να έρθει ο Ρότσιλντ σε επαφή με τον Φις; Επειδή ήθελε να προειδοποιήσει με αφίσες τη βρετανική κοινή γνώμη για τα σχέδια των Ναζί με τις εκρηκτικές σοκολάτες. Ζήτησε, λοιπόν, από τον καλλιτέχνη να φτιάξει αφίσες με τις οποίες να προειδοποιεί το κοινό με τη λεζάντα κάτω από το σχέδιό του, να είναι σε επιφυλακή για να εντοπίσουν το επικίνδυνο δέμα.

Σύμφωνα μ’ έναν Βρετανό κατάσκοπο που είδε την εν λόγω σοκολάτα, επρόκειτο για μια ατσάλινη πλάκα μ’ έναν εκρηκτικό μηχανισμό καλυμμένη από μια λεπτή στρώση μαύρης σοκολάτας. Το σχέδιο των Ναζί προέβλεπε ότι μόλις ο παραλήπτης θα έσπαζε ένα κομμάτι από τη σοκολάτα αυτή, θα έθετε σε λειτουργία τον πυροδοτικό μηχανισμό και σε επτά δευτερόλεπτα θα ακολουθούσε μια φονική έκρηξη.

Ο Φις έφτιαξε συνολικά 25 σκίτσα. Σύμφωνα με δηλώσεις του ιστορικού Νάιτζελ Γουέστ στο BBC, ο Ρότσιλντ μάλλον πλήρωσε από την τσέπη του για τα σκίτσα αυτά. Έμεινε δε τόσο ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, ώστε κορνιζάρισε ένα απ’ αυτά και το κρέμασε στη βιβλιοθήκη της έπαυλής του, ενώ αποθήκευσε τα υπόλοιπα. Όταν δημοσιεύτηκε η επιστολή του προς τον Φις το 2012 -τρία χρόνια μετά το θάνατο του καλλιτέχνη- οι ιστορικοί αναρρωτιόντουσαν που είναι τα σκίτσα. Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2015 μέλη της οικογένειας των Ρότσιλντ τα ανακάλυψαν ενώ τακτοποιούσαν κάποια αρχεία.

Το σχέδιο των Ναζί απέτυχε κι ο Τσόρτσιλ πέθανε τελικά από φυσικά αίτια το 1965.

Ο Χίτλερ και οι γυναικείες ορμόνες

Ωστόσο, δεν ήταν η μόνη φορά που χρησιμοποιήθηκαν τρόφιμα ως όπλα στη διάρκεια του πολέμου. Όπως αποκάλυψε ο ιστορικός Μπράιαν Φορντ το 2011 στο βιβλίο του με τίτλο “Secret Weapons: Technology, Science And The Race To Win World War II” («Μυστικά Όπλα: Τεχνολογία, Επιστήμη και η Κούρσα για τη Νίκη στον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο») και οι Σύμμαχοι μελετούσαν ανάλογες μεθόδους δολοφονίας, όπως π.χ. με βόμβες μέσα σε κονσέρβες με κομπόστα. Ή ακόμη πιο εξωφρενικές, όπως το να εξαπολύσουν δηλητηριώδη φίδια κατά του εχθρού ή να ρίξουν κόλλα σε Γερμανούς στρατιώτες για να τους ακινητοποιήσουν!

Εξίσου αλλόκοτο ήταν και το σχέδιο να χρησιμοποιήσουν οιστρογόνα ως ένα μέσο για να κατευνάσουν τις πολεμόχαρες διαθέσεις του Χίτλερ, ενισχύοντας τη... θηλυκή του πλευρά. Όπως και στην περίπτωση του Τσόρτσιλ με τη σοκολάτα, το μυστικό αυτό όπλο θα τοποθετείτο στα φαγητά του Φύρερ. «Πράκτορες σχεδίαζαν να βάλουν δόσεις οιστρογόνων στα φαγητά του για να είναι λιγότερο επιθετικός και να μοιάζει περισσότερο στην πειθήνια, νεώτερη αδελφή του Πάουλα, που εργαζόταν ως γραμματέας. Κατάσκοποι των Βρετανών βρίσκονταν αρκετά κοντά στο Χίτλερ για να έχουν πρόσβαση στα φαγητά του. Τα οιστρογόνα επελέγησαν γιατί δεν έχουν γεύση και θα είχαν μια αργή, ανεπαίσθητη επίδραση, άρα δεν θα τα ανίχνευαν οι δοκιμαστές τροφίμων του Χίτλερ», γράφει η Τelegraph.