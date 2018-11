Κυριακή ξεκινά η προπώληση για την πολυαναμενόμενη παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου [εικόνες]

Οι καρέκλες, που επάνω τους ισορροπούν οι χορευτές και οι οποίες τελικά γίνονται ένα σισύφειο βάρος, είναι ίσως μια αναφορά στο Café Müller (1978), την εμβληματική χορογραφία της Πίνα Μπάους, στην οποία χόρευε και η ίδια το πιο ωραίο και εκφραστικό σόλο που έχει ποτέ δημιουργηθεί.

Αυτές είναι οι εμπνεύσεις του Δημήτρη Παπαιωάννου στη νέα του παράσταση «New Piece I – Since she» με μούσα την Πίνα Μπάους στη συνεργασία του με το διεθνούς φήμης Χοροθέατρο του Βούπερταλ.

Ο κόσμος του Δημήτρη Παπαϊωάννου συναντά το σύμπαν της Πίνα Μπάους στη Στέγη

Εννέα χρόνια μετά την αιφνίδια απώλεια της Πίνα Μπάους, για πρώτη φορά το Χοροθέατρο του Βούπερταλ προσκάλεσε έναν χορογράφο εκτός του σχήματος να χορογραφήσει το θρυλικό ανσάμπλ: τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Είναι και για εκείνον, όμως, η πρώτη φορά που χορογραφεί εκτός της ομάδας του.

Αποδεχόμενος τη μεγάλη πρόκληση, ο Παπαϊωάννου καταφέρνει στο New Piece I -Since she, με τις χαρακτηριστικές, μαγικές εικόνες του, να αποτίσει φόρο τιμής στη μεγάλη Πίνα και, ταυτόχρονα, να ξαναδώσει ζωή στην κληρονομιά που εκείνη άφησε στον χορό. Μια σειρά από εικόνες υπέροχης εικαστικής ομορφιάς αντλούν από τον κόσμο της Πίνα Μπάους την κομψότητα και τον απρόσμενο σουρεαλισμό τους.

Στη Στέγη από 18 έως 21 Δεκεμβρίου

Χωρίς ούτε στιγμή να χάνει το βάθος της εικαστικής του παιδείας και τις ελληνικές αναφορές του, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου καταφέρνει να στήσει επί σκηνής έναν καθρέφτη που αναδεικνύει όλες τις αποχρώσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. «Ένα μικρό θαύμα» αποκάλεσε την παράσταση η La Repubblica, «ιδιοφυή φόρο τιμής» το Teatro e Critica, «μια συγκινητική ωδή στην Πίνα Μπάους» η De Volkskrant, «μια παράσταση σαν γλυκό ταξίδι στα άδυτα, όπου συναντάμε ζωντανή και γεμάτη ευφορία την ίδια την Πίνα Μπάους» η La Libre.be. Με μάγο παρομοιάζει τον Δημήτρη Παπαϊωάννου η Wen Wei Po του Χονγκ Κονγκ, ενώ το Ballet2000 τον αποκαλεί «Σύγχρονο Ελληνικό Μύθο, έναν μοναδικό καλλιτέχνη, αδιαμφισβήτητο μετρ του κόσμου του».

To New Piece I – Since she έρχεται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, συμπαραγωγό της παράστασης, μόνο για 4 παραστάσεις, από 18 έως 21 Δεκεμβρίου, για να επιβεβαιώσει αυτά που αναφέρει η κριτική του Art Unlimited: «Στο Since she ο Παπαϊωάννου μιλά για τον θαυμασμό του για την Πίνα, για το πώς τον ενέπνευσε, για τα δικά του συναισθήματα, παρουσιάζοντας ένα έργο για την ομάδα της. Η απόπειρά του να μεταφράσει όλα αυτά σε συναισθήματα στέφεται με απόλυτη επιτυχία».

Σύλληψη, Εικονοποίηση & Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαϊωάννου

Σχεδιασμός Σκηνικών: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Θάνος Παπαστεργίου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Fernando Jacon, Στέφανος Δρουσιώτης

Σχεδιασμός Ήχου: Θανάσης Δεληγιάννης

Επιμέλεια Μουσικής: Θανάσης Δεληγιάννης, Στέφανος Δρουσιώτης

Καλλιτεχνικοί Σύμβουλοι: Τίνα Παπανικολάου, Στέφανος Δρουσιώτης

Διεύθυνση Προβών: Barbara Kaufmann

Γλύπτης: Νεκτάριος Διονυσάτος

Ενδυματολογική Συνεργασία: Rike Zöllner

Καλλιτεχνική Φωτογράφιση: Julian Mommert

Με τους: Ruth Amarante, Michael Carter, Silvia Farias Heredia, Ditta Miranda Jasjfi, Scott Jennings, Milan Kampfer, Blanca Noguerol Ramírez, Breanna O’Mara, Franko Schmidt, Azusa Seyama, Ekaterina Shushakova, Julie Anne Stanzak, Oleg Stepanov, Julian Stierle, Michael Strecker, Tsai-Wei Tien, Ophelia Young

Μουσική: Χρήστος Κωνσταντίνου, Richard Wagner, Charles Ives, Johann Sebastian Bach, Aram Khachaturian, Gustav Mahler, Gija Kantscheli, Μαρίκα Παπαγκίκα, Wayne King, Λεό Ραπίτης, Μάνος Αχαλινωτόπουλος, Sergei Prokofiev, Giuseppe Verdi, Tom Waits