Audi on Tour με συμμετοχή των νέων Q3 και A1

Για 3η συνεχόμενη χρονιά η Audi διοργανώνει το Audi on Tour, ένα πρωτότυπο road trip που δίνει την ευκαιρία σε όλους - και όχι μόνο στους φίλους της μάρκας - να οδηγήσουν τα μοντέλα της.

Με εκκίνηση την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου στην Αθήνα και αφού πρώτα περάσει από τέσσερα διαφορετικά σημεία στο λεκανοπέδιο, το Audi on Tour θα επισκεφθεί 12 ακόμα πόλεις σε όλη την Ελλάδα, πριν ολοκληρωθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης στα μέσα Δεκεμβρίου.

Μέσα από την οδηγική εμπειρία που προσφέρει το Audi on Tour, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν την κορυφαία τεχνολογία των μοντέλων της Audi, θα απολαύσουν την άνεση και ασφάλεια που προσφέρουν τα προηγμένα τους συστήματα και φυσικά θα νιώσουν οι ίδιοι πώς είναι να βιώνεις στην καθημερινότητα αυτά τα ξεχωριστά αυτοκίνητα.

Ο στόλος του εφετινού Audi on Tour, περιλαμβάνει δύο ολοκαίνουργια μοντέλα σε πρώτη αποκλειστική παρουσίαση: το Audi Q3, το best-seller SUV της μάρκας στη δεύτερη πλέον γενιά του, πιο εντυπωσιακό και ολοκληρωμένο από ποτέ! Με design που συναρπάζει και συστήματα και λειτουργίες από μεγαλύτερες κατηγορίες. Επίσης, το νέο Audi Α1, ένα απόλυτα οδηγοκεντρικό αυτοκίνητο με ανατρεπτικό design και κορυφαία sport οδική συμπεριφορά, που επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των premium compact μοντέλων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ τα πρώτα Q3 και A1 της ελληνικής αγοράς αναμένονται το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, ειδικά για τις ανάγκες του εφετινού Audi on Tour, η Kosmocar-Audi «δανείστηκε» τα μοντέλα αυτά με γερμανικές πινακίδες από τα κεντρικά της Audi, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκδήλωση. Στο Audi on Tour δίνουν ακόμα το παρών και είναι διαθέσιμα για δοκιμή τα επίσης νέα Q8, Α7 και Α6, καθώς και τρία μοντέλα επιδόσεων, τα RS3, SQ5 και R8.

Με εκκίνηση την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου από την Αθήνα, όπου και μέχρι τις 17 θα περάσει από 4 διαφορετικές εκθέσεις, το Audi on Tour θα επισκεφθεί τη Χαλκίδα στις 19, τη Λάρισα στις 20, την Κοζάνη στις 21, την Καρδίτσα στις 22, με άφιξη στη Θεσσαλονίκη στις 24 και παραμονή μέχρι και τις 25 Νοεμβρίου. Ακολουθούν οι Σέρρες στις 26, Ιωάννινα στις 28, Αγρίνιο στις 29 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, το Audi on Tour μεταφέρεται πιο νότια, με πρώτο σταθμό την Τρίπολη στις 3 Δεκεμβρίου, Πάτρα στις 4, Ρόδο στις 7, για να ολοκληρωθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 12 Δεκεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του Audi on Tour και τις πόλεις από τις οποίες θα περάσει, επισκεφτείτε το www.audiontour.gr