Τι θα δούμε στην τηλεόραση το βράδυ της Ανάστασης και την Κυριακή του Πάσχα -Ταινίες και μουσικά προγράμματα - iefimerida.gr

Τα κανάλια έχουν ετοιμάσει μουσικά προγράμματα για το βράδυ της Ανάστασης, αλλά και ταινίες για την Κυριακή του Πάσχα.

Ανάσταση με ψυχαγωγικά προγράμματα έχουν σχεδιάσει τα κανάλια για το Μεγάλο Σάββατο, ενώ την Κυριακή θα υπάρχουν πολλές ταινίες για μικρούς και μεγάλους. Να σημειώσουμε ότι το STAR θα είναι το κανάλι που δεν έχει κάποιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, αλλά ταινίες.

MEGA: Μουσικό αφιέρωμα με τη Μαρινέλλα

Το MEGA αποτίει φόρο τιμής στη Μαρινέλλα, την ερμηνεύτρια που με το ταλέντο και την καθηλωτική της ενέργεια σφράγισε ανεξίτηλα την ελληνική μουσική σκηνή. Το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, στις 21:00, θα μεταδοθεί η τελευταία μουσική εμφάνιση της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού στην τηλεόραση, στο συγκινητικό αφιέρωμα «Μαρινέλλα, & Μα εσύ ποτέ να μην χαθείς απ’ τη ζωή μας».

Πρόκειται για μια βραδιά που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2021 στην εκπομπή «Σπίτι με το MEGA» και αγκαλιάστηκε θερμά από το κοινό που τη λάτρευε και τη λατρεύει.

Σπίτι με το Mega με την Μαρινέλλα

«Καμιά φορά», «Τολμώ», «Γιατί φοβάσαι», «Ποτέ να μην χαθείς απ’ τη ζωή μου», «Είσαι παντού και πουθενά», «Κι ύστερα», «Άνοιξε πέτρα» και τόσα άλλα διαχρονικά τραγούδια ηχούν ξανά, θυμίζοντάς μας γιατί η Μαρινέλλα θα παραμείνει για πάντα μια εκ των κορυφαίων του ελληνικού πενταγράμμου.

Στο Mega μετά την Ανάσταση

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτελούν οι καλλιτεχνικές συμπράξεις της επί σκηνής. Η Μαρινέλλα υποδέχεται τον αγαπημένο της φίλο Αντώνη Ρέμο, καθώς και την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, σε ντουέτα γεμάτα συναίσθημα, αξεπέραστες ερμηνείες και σπάνιο καλλιτεχνικό εκτόπισμα.

ALPHA: Ανάσταση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Λίγο μετά την Ανάσταση ο Alpha θα μεταδώσει ξανά τη συναυλία που είχε δώσει ο λαϊκός τραγουδιστής, Κωνσταντίνος Αργυρός στο Albert Haul στο Λονδίνο.

Κατά τη διάρκεια της μουσικής βραδιάς θα παρουσιαστούν μερικές από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές επιτυχίες του τραγουδιστή, αλλά και μεγάλων συνθετών που έχουν αφήσει εποχή.

ΣΚΑΙ: Αντώνης Βαρδής -Με μια αγκαλιά τραγούδια

Το κανάλι, το Μεγάλο Σάββατο στις 23.15, θα προβάλλει τη μουσική συναυλία Αντώνης Βαρδής: Με μια αγκαλιά τραγούδια που πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο.

Μεταξύ άλλων, τραγούδησαν οι: Σταμάτης Γονίδης, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Ασλάνογλου, Γιάννης Βαρδής, Γλυκερία, Αντώνης Ρέμος. Ειδική συμμετοχή Χάρις Αλεξίου και Γιώργος Νταλάρας.

ANT1: Νύχτα εκτός ρυθμού με τον Νίκο Μακρόπουλο

Ο Νίκος Μακρόπουλος το Μ. Σάββατο στις 00:10 στον ΑΝΤ1 θα μας χαρίσει μία μοναδική «Νύχτα εκτός ρυθμού» και θα γιορτάσουμε το βράδυ της Ανάστασης με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο λαϊκός ερμηνευτής ξεσήκωσε από την πρώτη στιγμή το κοινό του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 με αγαπημένες διαχρονικές επιτυχίες όπως «Σε θέλω παράφορα» και «Έχω έρωτα μαζί σου», κορυφώνοντας την εμφάνισή του με το «Τι κάναμε;». Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Νίκος Μακρόπουλος ερμήνευσε τραγούδια της Χάρις Αλεξίου, του Νότη Σφακιανάκη και του Βασίλη Καρρά δίνοντας το δικό του ξεχωριστό στίγμα.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε το ντουέτο του με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο «Λένε για μένα» των Πυξ Λαξ.

Η βραδιά πλαισιώθηκε από μοναδικά acts και δόσεις χιούμορ από τον stand up comedian Θωμά Ζάμπρα.

OPEN: Just Party το Μεγάλο Σάββατο

Αμέσως μετά την Ακολουθία της Αναστάσεως, ζωντανά από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Θεσσαλονίκης, στις 00:15 έρχεται το “JUST PARTY”. Ένα special εορταστικό επεισόδιο με τις μεγάλες επιτυχίες των αγαπημένων καλλιτεχνών που έχουν τραγουδήσει στην σκηνή του J2US.﻿

ΕΡΤ: Ταινίες για μικρούς και μεγάλους και ψυχαγωγικές εκπομπές

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στις 21:00, λίγο πριν από το αναστάσιμο κλίμα της βραδιάς, θα παρακολουθήσουμε την ελληνική κωμωδία «Μια ζωή την έχουμε» (1958) σε σκηνοθεσία και σενάριο Γιώργου Τζαβέλλα. Ο Δημήτρης Χορν πρωταγωνιστεί ως φτωχός τραπεζικός υπάλληλος που ανακαλύπτει ένα μεγάλο χρηματικό πλεόνασμα και μπλέκεται σε απίθανες περιπέτειες, με αφετηρία την αγάπη του για μία γυναίκα.

Στις 23:00, η #Παρέα του Γιώργου Κουβαρά μάς προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά, όπου η κατανυκτική ατμόσφαιρα της Ανάστασης δίνει τη θέση της σε μια μεγάλη γιορτή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (23:50), η εκπομπή συνδέεται ζωντανά με τη Μητρόπολη για την Ανάσταση, μεταφέροντας το μήνυμα της ελπίδας και της αναγέννησης σε κάθε σπίτι.

Αμέσως μετά, το κλίμα αλλάζει και η βραδιά μεταμορφώνεται σε μια ζωντανή γιορτή. Οι καλεσμένοι τσουγκρίζουν πασχαλινά αυγά, ανάβουν τις λαμπάδες τους και ανταλλάσσουν ευχές, ενώ όλοι μαζί ψάλλουν το Χριστός Ανέστη.

Ξεχωριστή είναι η παρουσία του Δημήτρη Μπάση, ο οποίος με τη υπέροχη φωνή του δίνει τον τόνο της βραδιάς και ενώνει μουσικά την παρέα.



Ο Γιώργος Κουβαράς υποδέχεται στο πλατό της εκπομπής τους ερμηνευτές Βίκυ Καρατζόγλου, Άγγελο Ανδριανό και Ελένη Φουντά, τους ηθοποιούς Ναταλία Δραγούμη, Σωτήρη Καλυβάτση, Κούλη Νικολάου, Νίκη Σερέτη, Ορέστη Τζιόβα και Παναγιώτα Βιτετζάκη.

Νωρίς το πρωί την Κυριακή του Πάσχα, στις 07:30, οι μικροί μας φίλοι θα παρακολουθήσουν την ταινία «Πίτερ Ράμπιτ», μια διασκεδαστική και γεμάτη σκανταλιές μεταγλωττισμένη ταινία κινούμενων σχεδίων.

Στις 14:45, η εκπομπή «Ό,τι αξίζει» κάνει ένα συγκινητικό οδοιπορικό στην Παναγία Σουμελά, το σύμβολο πίστης και σημείο αναφοράς για τον Ποντιακό Ελληνισμό. Ο πρόεδρος του ιδρύματος, Γιώργος Τανιμανίδης, μιλά για την Παναγία Σουμελά ως μια ζωντανή γέφυρα με τον Πόντο και την ιστορία του.

Ο πατέρας Γεράσιμος αναδεικνύει μέσα από τη διαδρομή του τη δύναμη της πίστης, της αγάπης και της ταπεινότητας. Ξεχωριστή θέση έχει η μουσική, με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη να δίνει φωνή στη μνήμη μέσα από την ποντιακή λύρα, ενώ ο Χαράλαμπος Φανιάδης κρατά ζωντανή την παράδοση μέσα από τους χορούς και τη νεολαία. Ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης μεταφέρει την ποντιακή ιστορία στις νέες γενιές μέσω του πολιτιστικού του έργου, ενώ η Ειρήνη Σαχταρίδου ανοίγει νέους δρόμους, δίνοντας φωνή σε μια παράδοση που εξελίσσεται.