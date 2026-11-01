Σύγκρουση: Η νέα δραματική σειρά του Mega -Οι χαρακτήρες, η υπόθεση και το δυνατό καστ, πρεμιέρα απόψε - iefimerida.gr

Η μίνι σειρά «Σύγκρουση» κάνει πρεμιέρα απόψε στο Mega. Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια του ερωτικού δικαστικού θρίλερ που το υπογράφουν οι δημιουργοί από τις «Άγριες Μέλισσες».

Η «Σύγκρουση», το νέο ρωτικό δικαστικό θρίλερ, σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 1 η Νοεμβρίου,στις 22:10, στο MEGA.

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Πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίσεις την αλήθεια από το ψέμα, όταν κάθε νέο στοιχείο γεννά νέα ερωτήματα; Η «Σύγκρουση» έρχεται να καθηλώσει το κοινό με μια ιστορία που θα συγκλονίσει, ενώ θέτει ένα δύσκολο ερώτημα: Είναι ο πρωταγωνιστής αθώος, θύμα μίας άδικης κατηγορίας ή ένοχος και προσπαθεί να κρύψει όσα πραγματικά συνέβησαν;

Σκηνή από τη σειρά

Στα 8 επεισόδια της «Σύγκρουσης» τίποτα δεν είναι αυτονόητο και καμία εκδοχή δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Καθώς νέα ευρήματα έρχονται στο φως, κάθε εξέλιξη γεννά νέες αμφιβολίες, κρατά τον θεατή σε ένα διαρκές παιχνίδι του μυαλού και του βάζει το δίλημμα: αυτό που συνέβη ήταν ατύχημα ή έγκλημα;

Το νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ του MEGA αφήνει όλες τις απαντήσεις ανοιχτές, προκαλώντας τον θεατή να αμφισβητήσει ό,τι θεωρεί βέβαιο και να αναμετρηθεί με το ερώτημα: πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε για την ενοχή ή την αθωότητα κάποιου;

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Σύγκρουση: Η υπόθεση της σειράς

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του, σε ένα τροχαίο, που συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και γεννά αμφιβολίες και ερωτήματα.

Δημήτρης Καπουράνης και Ελίζα Σκολίδη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς

Η Άννα Καλογήρου είναι η νεαρή δικηγόρος που αναλαμβάνει την υπεράσπισή του και παρασύρεται σε μια διαδρομή, όπου τα όρια ανάμεσα στο καθήκον και το συναίσθημα αρχίζουν να θολώνουν επικίνδυνα. Και όσο η δίκη προχωρά τόσο η υπόθεση μετατρέπεται σε μια βαθιά προσωπική δοκιμασία.

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«Σύγκρουση»: Οι χαρακτήρες της σειράς

Το καστ της σειράς

Φίλιππος Ράπτης ο Δημήτρης Καπουράνης

Ένας ταλαντούχος μουσικός, ευαίσθητος και εσωστρεφής για όσους τον γνωρίζουν. Ορφανός από νεαρή ηλικία, μεγάλωσε με τη φροντίδα της αδερφής του και κατάφερε με κόπο να φτιάξει τη ζωή του. Το τροχαίο στο οποίο εμπλέκεται, θα αλλάξει τις ισορροπίες του με βίαιο τρόπο. Όταν κατηγορείται για τον θάνατο της κοπέλας του, ο κόσμος του καταρρέει. Θέλει να αποδείξει την αθωότητά του.

Άννα Καλογήρου η Ελίζα Σκολίδη

Διορισμένη δικηγόρος, ανερχόμενη, έξυπνη, ικανή και με μια κρυφή επιθυμία να «ξεφύγει» από τον μικρόκοσμό της. Στην υπόθεση του Φιλίππου βλέπει μια ευκαιρία να σταθεί πιο δυναμικά στα πόδια της, μετά τον χωρισμό της από μια μακροχρόνια σχέση που την πλήγωσε. Η σταδιακή εμπλοκή της, συναισθηματική και ηθική, θα τη φέρει σε ρήξη με τα όρια του ρόλου της και με την ίδια της τη συνείδηση.

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Χρύσα Ράπτη η Ευαγγελία Συριοπούλου

Η μεγάλη αδελφή του Φιλίππου. Παντρεμένη, μητέρα ενός παιδιού, αναγκάστηκε να πάρει από νωρίς τον ρόλο της δεύτερης μάνας και για τον αδελφό της. Ασκεί μεγάλη επιρροή στον Φίλιππο και προσπαθεί να τον σώσει, ακόμα και αν αυτό σημαίνει, ότι θα χάσει τον εαυτό της. Η Χρύσα γνωρίζει πράγματα που δεν έχει πει σε κανέναν και ίσως είναι η μόνη που ξέρει, ποιος πραγματικά είναι ο Φίλιππος.

Μιχάλης Σταυρινός ο Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης

Βοηθός εισαγγελέας και πρώην σύντροφος της Άννας, με την οποία υπήρξε ζευγάρι για σχεδόν τρία χρόνια. Η σχέση τους τελείωσε, όταν εκείνη ανακάλυψε πως την είχε απατήσει. Ο χωρισμός τους του κόστισε περισσότερο από όσο παραδέχεται, καθώς δεν την ξεπέρασε ποτέ.

Σκηνή από τη σειρά

Χρήστος Σταυρινός ο Λεωνίδας Κακούρης

Μεγαλοδικηγόρος, είναι ο μέντορας της Άννας Καλογήρου και πατέρας του Μιχάλη Σταυρινού, του πρώην συντρόφου της Άννας. Είναι ο άνθρωπος που εκτιμά την Άννα και τη στηρίζει επαγγελματικά.

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Νίκος Συμεωνίδης ο Νίκος Ψαρράς

Επιχειρηματίας, πατέρας της Εύας. Ένας αυστηρός, συντηρητικός άντρας που θα δώσει αγώνα για τη δικαίωση της κόρης του. Αμφισβητεί από την πρώτη στιγμή την αθωότητα του Φιλίππου και θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να το αποδείξει.

Σκηνή από τη μίνι σειρά

Γεωργία Συμεωνίδου η Μαρία Ναυπλιώτο

Μητέρα της Εύας, μια γυναίκα που ήθελε να ελέγχει την κόρη της και δεν ενέκρινε τις επιλογές της. Ένας αυταρχικός και δύσκολος άνθρωπος, που θα κυνηγήσει με πάθος τον Φίλιππο.

Εύα Συμεωνίδου η Χριστίνα Μαθιουλάκη

Η νεκρή που στοιχειώνει τους πάντες. Όμορφη, παρορμητική, ήθελε να ξεφύγει από τα δεσμά της οικογένειάς της. Η σχέση της με τον Φίλιππο ήταν παθιασμένη, αλλά προβληματική. Μέσα από μαρτυρίες, μηνύματα και μνήμες, αποκαλύπτεται σταδιακά μια κοπέλα διχασμένη.

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Δώρα Καλογήρου η Ναταλία Σουίφτ

Η ξαδέρφη της Άννας, στην οποία κατέφυγε μετά το χωρισμό της. Εξωστρεφής και μοντέρνα, στηρίζει την Άννα και είναι μια θετική παρουσία στη ζωή της.

Μάρα Κοτρώνη η Κάτια Γκουλιώνη

Η δαιμόνια δημοσιογράφος δημοσιογράφος που κυνηγάει την αλήθεια και προσπαθεί με όποιον τρόπο μπορεί, να βγει στο φως.

Σύγκρουση: Τι θα δούμε στην πρεμιέρα της σειράς

Ένα αυτοκίνητο προσκρούει σε μια κολόνα, ένα βροχερό βράδυ, αφήνοντας πίσω του μια νεκρή γυναίκα και πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Ο οδηγός, Φίλιππος Ράπτης, επιζεί τραυματισμένος, αλλά οι γονείς της συντρόφου του, της Εύας, τον κατηγορούν πως προκάλεσε σκόπιμα το δυστύχημα.

Σκηνή από τη σειρά

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Η νεαρή δικηγόρος Άννα Καλογήρου αναλαμβάνει την υπεράσπισή του και βρίσκεται αντιμέτωπη με αντικρουόμενες μαρτυρίες και αμφιλεγόμενα στοιχεία.

Ο Φίλιππος παραδέχεται την ευθύνη του ως οδηγός, αρνείται όμως κατηγορηματικά ότι ήθελε να σκοτώσει την Εύα. Καθώς η Άννα αναζητά την αλήθεια, ένα απροσδόκητο στοιχείο έρχεται να περιπλέξει ακόμα περισσότερο την υπόθεση.