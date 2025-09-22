Στον Δημήτρη Μελισσανίδη περνά η Εφημερίδα των Συντακτών - iefimerida.gr

Στον Δημήτρη Μελισσανίδη περνά η Εφημερίδα των Συντακτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν πέσει ήδη οι υπογραφές του προσυμφώνου για την πώληση του 51% την προηγούμενη εβδομάδα.

Οσον αφορά το τίμημα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, ενώ απομένει η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης έχει δεσμευτεί να αποπληρώσει τα χρέη της εφημερίδας και τους εργαζόμενους που παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 5,5 μήνες.

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης είναι επίσης ιδιοκτήτης της «Ναυτεμπορικής», και συγκεκριμένα της εφημερίδας, της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας και του καναλιού της.