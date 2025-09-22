Στον Δημήτρη Μελισσανίδη περνά η Εφημερίδα των Συντακτών - iefimerida.gr

Στον Δημήτρη Μελισσανίδη περνά η Εφημερίδα των Συντακτών.
Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν πέσει ήδη οι υπογραφές του προσυμφώνου για την πώληση του 51% την προηγούμενη εβδομάδα.
Οσον αφορά το τίμημα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, ενώ απομένει η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.
Ο Δημήτρης Μελισσανίδης έχει δεσμευτεί να αποπληρώσει τα χρέη της εφημερίδας και τους εργαζόμενους που παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 5,5 μήνες.
Ο Δημήτρης Μελισσανίδης είναι επίσης ιδιοκτήτης της «Ναυτεμπορικής», και συγκεκριμένα της εφημερίδας, της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας και του καναλιού της.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο