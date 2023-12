Μπαίνουμε σε Χ-mas mood με EON: Για Disney fans & cinema lovers με back2back blockbusters - iefimerida.gr

Το πιο μελένιο θέαμα και μάλιστα εντελώς δωρεάν είναι γεγονός! Μένουμε όλοι συντονισμένοι για να το ζήσουμε, καθώς στην ατμόσφαιρα πλανάται η ευωδιά της κανέλας και του σιροπιού από τα γιορτινά γλυκίσματα!

Ευκαιρία να γίνουμε πάλι παιδιά, να χωθούμε κάτω από το πάπλωμα των πιο ξέγνοιαστων αναμνήσεών μας και να αφήσουμε λατρεμένους πρωταγωνιστές να ταξιδέψουν στα όνειρά μας! Αυτή η περιπλάνηση ας ξεκινήσει από τις οθόνες μας μέσα από την πλατφόρμα της Nova με ΕΟΝ…

Santa’s gifts @EON

Ο Άγιος Βασίλης φέρνει τον διάσημο σάκο με τα δώρα του πολύ νωρίτερα φέτος και πρώτη στάση κάνει με κάτι μοναδικό! Τη δωρεάν προσφορά της ΕΟΝ σε όλο το περιεχόμενο της υπηρεσίας για όλους και σε ολόκληρη την Ελλάδα από τις 10 Δεκεμβρίου έως τις 10 Ιανουαρίου. Αν δεν διαθέτετε όλο το περιεχόμενο της EON ή δεν έχετε καθόλου πρόσβαση… no worries! Τώρα μπορείτε να τα δείτε όλα και χωρίς καμία δέσμευση. Ταινίες, αγαπημένες σειρές, παιδικά, ντοκιμαντέρ και τόοοσα άλλα!

Knock At The Cabin

Οι φετινές γιορτές θα μας cineπάρουν με Novacinema και μεγάλες πρεμιέρες, όπως το «John Wick 4», το «Puss in Boots: The Last Wish» και τις συναρπαστικές νέες σειρές «Twisted Metal», «Bones of Crows», αλλά και το οικογενειακό κανάλι Nova Christmas με 45 ταινίες για full θέαμα.

Η βασική λεπτομέρεια που δεν πρέπει να ξεχνάμε: Η ΕΟΝ δίνει τη δυνατότητα θέασης του αγαπημένου μας προγράμματος με Catch up option 7 ημερών, ενώ μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε 4.000+ τίτλους On Demand με διακοπή και συνέχιση της παρακολούθησης σε οποιαδήποτε συσκευή.

Μπείτε τώρα εδώ, πάρε τους κωδικούς σου και απόλαυσε συναρπαστικό περιεχόμενο!

