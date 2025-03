Netflix: Η σειρά Running Point που πήγε στο Νο 1 με την Κέιτ Χάντσον είναι εμπνευσμένη από αυτή την αληθινή ιστορία - iefimerida.gr

Στο Netflix θα βρείτε σειρές και ταινίες εμπνευσμένες από αληθινά γεγονότα και η σειρά Running Point με την Κέιτ Χάντσον

Εκτός από τις nordic noir σειρές, όπως το The Are Murders, τις πιο ρομαντικές, όπως το Virgin River, Emily in Paris και τις δραματικές εποχής, όπως το Bridgerton, υπάρχει η κατηγορία που βασίζεται σε αληθινές ιστορίες ή εμπνέεται από αληθινά γεγονότα που έχουν μεγάλη απήχηση στο Netflix σκαρφαλώνοντας στη λίστα του «Top 10».

Αυτή την περίοδο, μια νέα κωμική σειρά έκανε πρεμιέρα, ο λόγος για το «Running Point», με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Χάντσον, καταφέρνοντας να αγγίξει την κορυφή με τη ιστορία να εμπνέεται από αληθινό πρόσωπο. Μια δυναμική γυναίκα εμπλέκεται με τον αθλητισμό και βλέπουμε την ιστορία των δέκα επεισοδίων στον πρώτο κύκλο. Πρωταγωνίστρια της ιστορίας η Isla Gordon, ένα αναμορφωμένο κορίτσι των πάρτι, η οικογένεια της οποίας έχει μια επαγγελματική ομάδα μπάσκετ,τους Los Angeles Waves. Η Isla αγαπάει το μπάσκετ από μικρή, αλλά ο πατέρας της ήταν ένας «σεξιστής», γι' αυτό και την προσπέρασε ως επόμενη πρόεδρο της ομάδας. Όταν όμως ο αδελφός της, τον οποίο υποδύεται ο Justin Theroux, καταλήγει σε κέντρο αποτοξίνωσης λόγω ενός σκανδάλου ναρκωτικών, εκείνη επιλέγεται ώστε να γίνει η νέα ιδιοκτήτρια της ομάδας - και η πιο ισχυρή γυναίκα στο μπάσκετ.



Όσοι έχουν παρακολουθήσει τη σειρά των δέκα επεισοδίων και είναι λάτρεις των σπορ έχουν συνδέσει τον φανταστικό χαρακτήρα της Isla με μια παρόμοια ιστορία. Την πραγματική πρόεδρο των L.A. Lakers, Jeanie Buss, η οποία είναι επίσης μέλος μιας δυναστείας μπάσκετ. Μάλιστα, η Buss συμμετέχει στη δημοφιλή σειρά ως παραγωγός, αν και η πραγματική της ιστορία έχει κάποιες διαφορές από τον ρόλο που υποδύεται η Κέιτ Χάντσον. Παρόλα αυτά δε γίνεται να αγνοήσουμε το γεγονός ότι είναι η ιστορία μιας γυναίκας που εργάστηκε μέχρι την κορυφή της αθλητικής βιομηχανίας και έγραψε ιστορία.

Ποια είναι η Jeanie Buss που ενέπνευσε τον ρόλο της Isla στη σειρά του Netflix





Η 63χρονη σήμερα Jeanie Bussείναι κόρη του μεγιστάνα των ακινήτων και πρώην ιδιοκτήτη των Lakers Dr. Jerry Buss και της πρώτης του συζύγου JoAnn Buss. Η Jeanie είναι το τέταρτο από τα πέντε παιδιά του ζευγαριού- τα αδέλφια της είναι τα μεγαλύτερα. Έχει επίσης δύο ετεροθαλή αδέλφια, τον Joey και τον Jesse, από τη σχέση του Jerry με την Karen Demel.





Η Jeanie ξεκίνησε την καριέρα της ως αθλητικό στέλεχος σε ηλικία 19 ετών. Τα χρόνια των σπουδών της, στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, ο πατέρας της την διόρισε γενική διευθύντρια των Los Angeles Strings, μιας επαγγελματικής ομάδας τένις. Η ομάδα κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, αν και τελικά διαλύθηκε το 1993. Στη συνέχεια, η ίδια διεύθυνε μια επαγγελματική ομάδα χόκεϊ τις Los Angeles Blades.

Κατά τη διάρκεια της εφηβείας της Jeanie, ο πατέρας της Jerry Buss αγόρασε τους L.A. Lakers και τους μετέτρεψε σε ομάδα πρωταθλητών, όπως φάνηκε στη σειρά Winning Time του HBO. Ο Τζέρι σχεδίαζε ως γνωστόν τα παιδιά του να αναλάβουν τους Λος Άντζελες Λέικερς ως μονάδα. Σε μια συνέντευξη του το 1998 στο Sports Illustrated, ένας ανώνυμος συνεργάτης του Τζέρι Μπους είπε: «Η Τζίνι είναι η πιο ικανή, όμως την παραβλέπει ο αγαπημένος της μπαμπάς».





Εκείνη την εποχή, η Jeanie υπηρετούσε ως πρόεδρος του πρώην Great Western Forum μια θέση που κατείχε συνολικά για τέσσερα χρόνια. Το 1999, η Τζίνι διορίστηκε εκτελεστικός αντιπρόεδρος των Λέικερς για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, παίρνοντας τη θέση της στο σχέδιο του Τζέρι να διοικήσει τελικά μαζί με τον αδελφό της Τζιμ το franchise.

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, η Τζίνι είχε πολλούς γκόμενους όταν ήταν νεότερη, μεταξύ των οποίων και μια εξάμηνη σχέση με τον αστέρα του τένις (και αφηγητή του Never Have I Ever) Τζον ΜακΕνρόε, ο οποίος στο παρελθόν έπαιζε στους Los Angeles Strings. Η Τζίνι γνώρισε τον πρώτο της σύζυγο, ολυμπιονίκη του βόλεϊ το 1986 στο Φόρουμ, και τελικά χώρισαν μετά από τρία χρόνια γάμου. Το 1996 άρχισε να βγαίνει με τον τότε προπονητή των Λέικερς Φιλ Τζάκσον, μια σχέση που θα κρατούσε 17 χρόνια.