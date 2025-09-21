Νέες πρεμιέρες έρχονται στην τηλεόραση -Δυνατές σειρές και τηλεπαιχνίδια ξεκινούν από Δευτέρα - iefimerida.gr

Από Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου έρχονται νέες πρεμιέρες και ενεργοποιείται η prime time με σειρές. Αυτή τη βδομάδα μπαίνουν και τα τηλεπαιχνίδια στη μάχη της τηλεθέασης.

Το πρόγραμμα των καναλιών αρχίζει να ξεδιπλώνεται και από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, καθώς κάνουν πρεμιέρα τα τηλεπαιχνίδια, αγαπημένη συνήθεια των τηλεθεατών στην απογευματινή ζώνη των καναλιών, ενώ στην prime time, την πιο ισχυρή ζώνη, κάνουν πρεμιέρες δυνατές σειρές. Να σημειώσουμε ότι κάνουν πρεμιέρα και δύο εκπομπές ολοκληρώνοντας το παζλ.

Ποια τηλεπαιχνίδια κάνουν πρεμιέρα στην απογευματινή ζώνη

Από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου ξεκινούν να προβάλλονται στην απογευματινή ζώνη τα τηλεπαιχνίδια που σημαίνει ότι η πίτα της τηλεθέασης θα ξαναμοιραστεί αλλιώς.

Ας δούμε αναλυτικά τα τηλεπαιχνίδια που ξεκινούν από τις 22/09.

Το ανανεωμένο «Ρουκ Ζουκ» σε νέα ώρα προβολής στον Ant1

Το «Ρουκ -Ζουκ» επιστρέφει για 9η σεζόν στον ΑΝΤ1. Η μοναδική Ζέτα Μακρυπούλια, από την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, θα υποδέχεται σε νέα ώρα, στις 16:15, παίκτες όλων των ηλικιών που θα γράψουν τη δική τους ιστορία στο πιο αυθόρμητο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης.

Έξυπνες περιγραφές, απρόβλεπτες ατάκες, ζωηρή διάθεση, αλλά και μία παρουσιάστρια πιο κεφάτη από ποτέ θα πρωταγωνιστήσουν για άλλη μια χρονιά στο πλατό της πιο αγαπημένης συνήθειας μικρών και μεγάλων. Και φέτος, η λίστα των «δοκιμασιών» μεγαλώνει με συναρπαστικά και super ανανεωμένα παιχνίδια, ενώ για πρώτη φορά οι τηλεθεατές μπορούν να συμμετέχουν στο «ROUK ZOUK» από το σπίτι. Στο παιχνίδι PHONE HOME, ο παίκτης του πλατό καλείται να περιγράψει λέξεις στον τηλεθεατή. Για κάθε λέξη που βρίσκουν κερδίζουν και οι δύο, ο παίκτης πόντους και ο τηλεθεατής… χρήματα.

Η Ζέτα Μακρυπούλια

Στα παιχνίδια της 9 η σεζόν προστίθενται και οι δοκιμασίες SPINΑΚΑΣ και ROUK STARS. Η πρώτη είναι μία πρόκληση σκίτσου. Ο κεντρικός παίκτης πρέπει να σκιτσάρει σε έναν πίνακα που περιστρέφεται, όσο αυτός ζωγραφίζει. Στη δεύτερη, 4 παίκτες κάνουν μία μίνι… performance. Χορεύοντας και τραγουδώντας, πρέπει να υποδυθούν έναν καλλιτέχνη και ο συμπαίκτης τους να καταλάβει ποιον μιμούνται κάθε φορά.

«Cash or Trash» επανέρχεται για 5η σεζόν στο Star

Το Cash or Trash, η εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου καθημερινά στις 17:25 στo Star.

Η Δέσποινα Μοιραράκη

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους.

Το «5Χ5» επιστρέφει στον Ant-1

Το τηλεπαιχνίδι «5Χ5» με τον ταλαντούχο Θάνο Κιούση, επιστρέφει τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 17:30, για να χαρίσει για άλλη μία σεζόν αυθεντικές στιγμές γέλιου.

Το «5Χ5», που έγινε αγαπημένη συνήθεια, επιστρέφει ανανεωμένο και πιο απολαυστικό από ποτέ και ο Θάνος Κιούσης με ανεβασμένη διάθεση, χιούμορ και αμεσότητα δίνει ρυθμό και ενέργεια σε ένα παιχνίδι που ενώνει, διασκεδάζει και πάντα κρύβει την πιο απρόσμενη απάντηση.

Ο Θάνος Κιούσης

Για να βρουν τις σωστές απαντήσεις οι παίκτες δεν χρειάζονται γνώσεις. Πρέπει να έχουν φαντασία, χιούμορ, λογική σκέψη αλλά και τόλμη για το ρίσκο, που μπορεί να φέρει την ανατροπή και το μεγάλο έπαθλο. Και μην ξεχνάτε από το «5X5» χαμένος δεν θα φύγει κανείς!

«Ο Τροχός της Τύχης» γυρίζει για 12η σεζόν στο Star

Ο Τροχός της Τύχης, το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, γυρίζει δυνατά για 12η χρονιά και επιστρέφει ανανεωμένος από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 18:25 για να μοιράσει γνώση, πολλά χρήματα, απίστευτα δώρα και φυσικά, αυτοκίνητα στους τυχερούς παίκτες!

Το μακροβιότερο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι της απογευματινής ζώνης, που έχει κατακτήσει την κορυφή της τηλεθέασης και τις καρδιές των τηλεθεατών, που το παρακολουθούν με αμείωτο ενδιαφέρον καθημερινά αλλά και τα Σαββατοκύριακα, υπόσχεται απογευματινά ραντεβού γεμάτα ενέργεια, χιούμορ και… γρίφους!

Οι δυνατές σειρές που έρχονται στη prime time

Να σημειώσουμε ότι ο Alpha και φέτος ξεκινάει να προβάλει στη prime time ζώνη τις σειρές του. Κάθε βράδυ θα προβάλλονται οι νέες σειρές του καναλιού, αλλά και ο «Άγιος έρωτας» που κατάφερε να ξεχωρίσει την περσινή σεζόν.

«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Πρεμιέρα 22/9 στις 21.00 με διπλό επεισόδιο – ALPHA

Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένη στο εμβληματικό, ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό χορταστικό επεισόδιο και πέντε συγκλονιστικές ιστορίες γεμάτες έρωτα, πάθη και μυστικά.

Η αισθηματική σειρά ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγαλώνουν στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στον τόπο όπου τα παιδικά τους όνειρα ριζώνουν και η ψυχή τους βρίσκει θαλπωρή. Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αφήνουν πίσω την αγκαλιά της μητέρας τους, Θεοδώρας, και ξεκινούν το δικό τους ταξίδι ενηλικίωσης, με την καρδιά γεμάτη προσμονή και το βλέμμα στραμμένο στον ορίζοντα και στην εκπλήρωση των ονείρων τους.

Όμως, η ζωή δεν χαρίζεται. Η μοίρα, αόρατος συμπρωταγωνιστής, υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που συγκλονίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν αλλάζουν την πορεία τους και τις οδηγούν σε μονοπάτια απρόβλεπτα, γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές. Κάθε βήμα μακριά από το χωριό τις φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια τους – και πιο κοντά στην αναμέτρηση με το ίδιο τους το παρελθόν.

Κι ενώ όλα αλλάζουν, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι στέκει αγέρωχο, σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων. Ένα σπίτι που περιμένει να τις υποδεχθεί ξανά, όταν η ζωή τις φέρει αντιμέτωπες με τις επιλογές τους, τα λάθη τους και την ελπίδα για λύτρωση.

Πρωταγωνιστούν:Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Παύλος Ευαγγελόπουλος,Θάνος Λέκκας, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου,Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης

﻿Στον ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη |Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Grand Hotel: Πρεμιέρα β΄ κύκλου στις 22/9 στις 21.00 στον Ant- 1

Το Grand Hotel ανοίγει ξανά τις πόρτες του για το κοινό από την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00. Ο β’ κύκλος έρχεται με νέες ιστορίες μυστηρίου, δυνατούς και δύσκολους έρωτες, αγωνία, αλλά, κυρίως, αποκαλύψεις μυστικών από το σκοτεινό παρελθόν. Τώρα είναι η ώρα της εκδίκησης, της τιμωρίας και της κάθαρσης…

Υπόθεση: Κηφισιά 1926

Η Αλίκη θρηνεί για τον Πέτρο και το μόνο που της δίνει δύναμη είναι να βρει τον δολοφόνο του. Σύμμαχός της σε αυτή την επίπονη αναζήτηση, ο παλιός φίλος του Πέτρου, ο Άρης, ο οποίος, όμως, κρύβει τον πραγματικό σκοπό της άφιξής του στο Grand Hotel. Ένας νέος έρωτας θα γεννηθεί σιγά-σιγά ανάμεσά τους, αλλά τα εμπόδια θα είναι δύσκολο να ξεπεραστούν…

Το Grand Hotel βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού μετά από μία αναπάντεχη καταστροφή και η Κυβέλη θα κάνει τα πάντα για να επιβιώσει και να επαναφέρει την παλιά αίγλη του ξενοδοχείου.

Μία εξαφάνιση θα γίνει αφορμή για να βγει στο φως το πιο ένοχο μυστικό του Ρήγα, ο οποίος παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος. Μήπως ήρθε η ώρα της καταστροφής του;

Ο Χαραλάμπης έρχεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις και ισχυρά διλήμματα. Ο Χατζημήτρος εισβάλλει στον μαχαλά με πολλές υποσχέσεις, αλλά και κρυφά σχέδια…

Στο ξενοδοχείο, προσλαμβάνεται νέος μαιτρ, που έχει ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Μια φίλη της Αλίκης έρχεται από το Παρίσι για να τη βρει, αλλά την περιμένει μία μεγάλη έκπληξη. Νέοι χαρακτήρες έρχονται να απογειώσουν, αλλά και να καταστρέψουν τις ζωές των ηρώων.

Παίζουν:Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης/ Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

«Γιατί ρε πατέρα;»: Πρεμιέρα 22/9 στις 22.30 στον Ant-1 για την κωμική σειρά

Μία κηδεία, τρία αδέρφια και 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι μπορεί να πάει στραβά; H κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 22:30 στον ΑΝΤ1 και κάθε Δευτέρα θα μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Υπόθεση: Όταν το γνωστό ρεμάλι και νονός της νύχτας, Λευτέρης Τσατσάνης πεθαίνει, αφήνει πίσω του το απόλυτο χάος. Η κληρονομιά του; Μία χαμένη βαλίτσα με 3 εκατομμύρια ευρώ και ένα κομμωτήριο. Ποιοι πληρώνουν τη νύφη; Πρώτοι απ’ όλους τα τρία ξεχασμένα τέκνα του Τσατσάνη από τρεις διαφορετικούς γάμους, που αγνοούσαν ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Ο Νίκος, ο Φώντας και η Βιβή. Μαζί τους θα μπλέξουν και μία πρώην κουνιάδα του Τσατσάνη, η Αντιγόνη, μία πρώην σύζυγος του, η Χρυσώ, μία κομμώτρια, η Μάγδα, ένας μανικιουρίστας, ο Δάκης και το δεξί χέρι και συνεργάτης του Τσατσάνη, ο Μιχαήλος.

Πέρα από όλους τους παραπάνω, θα βρεθούν μπλεγμένοι άθελα τους και η πάμπλουτη κολλητή φίλη της Αντιγόνης, Λουκία, η καλόκαρδη αλλά άγαρμπη φίλη της Χρυσώς, Διαμάντω, ο κολλητός φίλος της Βιβής, Τάσος και ο πατέρας του Ορέστης.

Μετά το σοκ της γνωριμίας τους, τα τρία αδέρφια έρχονται αντιμέτωπα με τον Μιχαήλο, ο οποίος εμφανίζεται απειλητικά το ίδιο βράδυ της κηδείας, ζητώντας το μερίδιό του από μία ληστεία που έκανε με τον πατέρα τους. Η λεία της ληστείας ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ! Κι ενώ είχαν συμφωνήσει με τον Τσατσάνη να μοιραστούνε τα χρήματα οι δυο τους, λίγο πριν πεθάνει ο Τσατσάνης τού αποκάλυψε ότι έδωσε όλα τα λεφτά σε ένα από τα τρία του παιδιά. Τα τρία αδέρφια ορκίζονται ότι δεν έχουν ιδέα. Κάποιος, όμως, λέει ψέματα… Ποιος έχει τα 3 εκατομμύρια ευρώ;

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Porto Leone -Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια: Πρεμιέρα στις 23/9 στις 21.00 με διπλό επεισόδιο – Alpha

Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη, στην απόλυτη υπερπαραγωγή του Apha, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 με διπλό επεισόδιο!

Και από Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 22:30.

Υπόθεση: Δύο οικογένειες, του Βούλγαρη και του Καπετανάκου, ξεκινούν έναν υπόγειο πόλεμο στην Τρούμπα του 1964 που κινδυνεύει να διαλύσει τους πάντες γύρω τους. Ο Βούλγαρης, πλοιοκτήτης και καθαρός επιχειρηματίας, αποτρέπει τον γιο του, Γρηγόρη, από το να κάνει παρέες με τον γιο του Καπετανάκου, ιδιοκτήτη του πιο διάσημου καμπαρέ στην Τρούμπα, «Porto Leone».

Μία απιστία, μία προδοσία κι ένα τραγικό γεγονός λειτουργούν σαν ντόμινο διαλύοντας τον ιστό των σχέσεων των δύο οικογενειών. Ανάμεσά τους, ο Σπύρος Γιάμαρης, ο αστυνόμος που δουλεύει χρόνια για τους Καπετανάκους, όμως θα τους προδώσει για να προσωπικούς του λόγους….

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Κλέλια Ρένεση, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αντώνης Καρυστινός, Αλέκος Συσσοβίτης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Άρης Αντωνόπουλος, Βασίλης Μηλιώνης, Σταύρος Σβήγκος, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Μαρία Καβουκίδου, Μαρθίλια Σβάρνα, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Δημήτρης Καπετανάκος, Ευφημία Καλογιάννη, Δημήτρης Σέρφας, Κυριάκος Σαλής, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γιάννα Ζιάννη, Στέλλα Γκίκα, Γρηγορία Μεθενίτη, Δημήτρης Παπανικολάου, Γιάννης Λεάκος, Χριστίνα Στεφανίδη, Τριαντάφυλλος Δελής, Αργύρης Αποστόλου, Αγγελίνα Τερσενίδου, Νεφέλη Παπαδερού, Τάσος Καρλής.

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.

Σέρρες: Πρεμιέρα β’ κύκλου στις 23/9 στις 22.30 ANT -1

Ο 2ος κύκλος ξεκινά την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 22:30 στον ΑΝΤ1, με διπλό επεισόδιο και με ακόμα περισσότερες ανατροπές απ’ όσες περιμένεις. Οι «Σέρρες» που αγάπησες, έρχονται και θα σου χαρίσουν σκηνές με γενναιόδωρες δόσεις γέλιου, τρυφερές στιγμές που θα σε συγκινήσουν, αλλά και αξεπέραστες ατάκες που θα θέλεις να τις γράψεις σε τοίχους.

Πάνω απ’ όλα, όμως, οι «Σέρρες» θα σε κάνουν να καταλάβεις ότι αν πιστέψεις στον έρωτα, αν του δώσεις μια ευκαιρία εκείνος θα βρει τον δρόμο να σε συναντήσει.

Η συνέχεια της ιστορίας είναι αφιερωμένη στον έρωτα. Ο Οδυσσέας, ο Λευτέρης και η Χρύσα, δίνουν μία υπόσχεση στον εαυτό τους. Ότι θα αφεθούν και οι τρεις να παρασυρθούν από τον έρωτα. Όμως, κανείς δεν προέβλεψε πως για τον Οδυσσέα θα συνέβαινε τόσο γρήγορα, αλλά και με τόσα εμπόδια.

Ο Οδυσσέας ανοίγει με τη βοήθεια του πατέρα του, αλλά και της θείας Σταματίνας, το γκέι καφέ που ήθελε. Και ένα βράδυ, λίγο πριν κλείσει το μαγαζί, η πόρτα του καφέ ανοίγει και μπαίνει μέσα ο Άγγελος. Ένας νέος άντρας, που ο Οδυσσέας ερωτεύεται αμέσως, χωρίς να ξέρει τίποτα γι’ αυτόν και χωρίς να ξέρει δυστυχώς πως αυτός ο έρωτας δεν είναι δυνατόν να ευδοκιμήσει. Ή μήπως είναι;

Ο Λευτέρης αφήνει πίσω τον θλιμμένο εαυτό του και προχωρά στη ζωή πιο αποφασιστικός και πιο…μοντέρνος. Μαθαίνει νέες λέξεις, καταργεί στερεότυπα, γνωρίζει όρους όπως non binary, ghosting, BDSM, queer, intersex. Μαθαίνει τα πάντα. Αλλά το μεγαλύτερο μάθημα που θα πάρει στη ζωή του το μαθαίνει από τη Σταματίνα και ένα μυστικό που έμενε κρυφό για 60 χρόνια.

Η Σταματίνα έρχεται κοντά με την υπόλοιπη οικογένεια. Με τον δικό της τρόπο φυσικά, μέσα από καβγάδες και εντάσεις. Καταβρέχει όποιον τόλμησε να επιτεθεί στο γκέι καφέ, κλέβει μηχανάκι, κόβει την ηλεκτροδότηση στο μαγαζί και στο τέλος αποκτά μια Drag Queen για όλη της τη ζωή.

Η Χρύσα φαίνεται απελπισμένη, κουρασμένη, απαισιόδοξη. Θέλει να πιστέψει στον έρωτα, αλλά οι άντρες που συναντά την απογοητεύουν. Ώσπου, κάποιος, που φαίνεται τελείως ακατάλληλος, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, 10 χρόνια μικρότερός της, εμφανίζεται για να γκρεμίσει όλες τις αναστολές και τους δισταγμούς της.

Η Νάνσυ έχει συνειδητοποιήσει πόσο κενή είναι η ζωή της και προσπαθεί να ξεφύγει από αυτήν, αλλά με λάθος τρόπους. Στηρίζει όλες τις ελπίδες της στο life coaching, αλλά αυτό που τελικά θα την ταρακουνήσει είναι ένα απρόσμενο, τραγικό γεγονός.

Παίζουν: Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.

Άγιος Έρωτας: Πρεμιέρα 24/9 στις 21.00 με διπλό επεισόδιο – Alpha

Ο β κύκλος της καθημερινής σειράς «Άγιος έρωτας» κάνει πρεμιέρα τηνΤετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00, με διπλό επεισόδιο. Να σημειώσουμε ότι από την ερχόμενη βδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα 29/9 ο «Άγιος Έρωτας» θα προβάλλεται από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη στις 21:00.

Υπόθεση: Οι εξελίξεις στο δεύτερο κύκλο του «Άγιου έρωτα» σοκάρουν!

Ο πυροβολισμός του Αργύρη στο τελευταίο επεισόδιο έκοψε την ανάσα… «ο σταυρός… τον έσωσε ο σταυρός». Ο πατήρ Νικόλαος είναι ζωντανός… «δεν ξέρω αν ήταν τύχη ή τιμωρία που είμαι ζωντανός». Η Χλόη είναι αμετακίνητη στην απόφασή της. Δεν συγχωρεί κανέναν.

Νέα πρόσωπα, παλιές αμαρτίες. Ο Ανδρέας Ιωάννου κάνει την εμφάνισή του και οι ισορροπίες αλλάζουν για ακόμη μία φορά. Μυστικά μιας ολόκληρης ζωής αποκαλύπτονται με τραγικές συνέπειες.

Η Δώρα μαθαίνει την αληθινή ταυτότητα της μητέρας της, ενώ η Ολυμπία είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τον πιο επικίνδυνο εχθρό της.

Ο κλοιός γύρω από τον Μαρκόπουλο στενεύει όλο και περισσότερο. Θα πληρώσει για τα εγκλήματά του; Κάθαρση, τιμωρία, λύτρωση, έρωτας… Ο δεύτερος κύκλος έφθασε και όλα ανατρέπονται!

Πρωταγωνιστούν:Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

«Να με λες μαμά»: Πρεμιέρα 25/9 στις 21.00 με διπλό επεισόδιο για τη μίνι δραματική σειρά του Alpha

Το «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου , στις 21:00 με συγκλονιστικό διπλό επεισόδιο. Έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης. Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».Ένα ταξίδι ζωής, όταν η αγάπη γίνεται καταφύγιο και προορισμός

Υπόθεση: Η Ξένια Στασινού έχει περάσει την παιδική της ηλικία σε ορφανοτροφείο και το μόνο που θυμάται από τη βιολογική της μητέρας είναι τα χέρια της καθώς την άφηνε στο ίδρυμα. Όταν συναντάει την Ιωάννα, ένα χαρούμενο 8χρονο κοριτσάκι, παρατηρεί μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της, μέχρι που τελικά μαθαίνει από τους γείτονες της ότι κακοποιείται από τη μητέρα της και τον φίλο της. Τη συγκλονιστική στιγμή που βρίσκει την αθώα αυτή μικρή ψυχή παρατημένη κυριολεκτικά στα σκουπίδια, αποφασίζει να την απαγάγει, να τη μεγαλώσει σαν δικό της παιδί και να της προσφέρει την προστασία, τη θαλπωρή και την αγάπη που τόσο της έχουν λείψει. Μαζί εγκαταλείπουν το χωριό στο οποίο μένουν και ξεκινούν ένα ριψοκίνδυνο ταξίδι. Ένα ταξίδι που σηματοδοτεί ταυτόχρονα την έναρξη μιας καινούριας ζωής και ενός αέναου κυνηγητού. Ένα ταξίδι ζωής, όταν η αγάπη γίνεται καταφύγιο και προορισμός.

Θα καταφέρει η Ξένια να προσφέρει στην Ιωάννα τη φροντίδα και την αγάπη που της αξίζει; Θα μπορέσει να ξεπεράσει κοινωνικά αλλά και νομικά εμπόδια; Και πού θα οδηγήσει αυτό το «ταξίδι» και την ίδια την Ξένια; Σε ποιες προσωπικές αποκαλύψεις;

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Ελένη Κοκκίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Ιβάν Σβιτάιλο, Αινείας Τσαμάτης, Δανάη Επιθυμιάδη, Χριστίνα Μαριάνου, Έλενα Μαρσίδου και η μικρή Ναυσικά Κοκοτά.

«Τα Φαντάσματα»: Πρεμιέρα στις 28/9 στις 21.00 στο Star

Τα Φαντάσματα, η νέα, εβδομαδιαία κωμική σειρά, κάνει πρεμιέρα στο Star την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 21:00 και θα προβάλλεται κάθε Κυριακή την ίδια ώρα.

Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες.

Υπόθεση: Ο Χάρης κι η Μαρίνα είναι ένα νεαρό ζευγάρι, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όταν η Μαρίνα ενημερώνεται ότι μία μακρινή της θεία, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε, έφυγε από τη ζωή και της κληροδότησε ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά, βλέπει μία λύση στα προβλήματά τους να αχνοφαίνεται. Μαζί με τον Χάρη μετακομίζουν στο αρχοντικό, αλλά σύντομα θα διαπιστώσουν ότι... δεν είναι μόνοι σε αυτό.

Για την ακρίβεια, το αρχοντικό είναι στοιχειωμένο, και κατοικείται από εννέα θεότρελα φαντάσματα, από κάθε εποχή και στροφή της ιστορίας, αρχαίας και σύγχρονης, τα οποία ενοικούν σε αυτό διά μέσου των αιώνων, ενώ και το υπόγειό του περιλαμβάνει εκπλήξεις... Η άφιξη των απρόσκλητων επισκεπτών δε θα αρέσει καθόλου στους μόνιμους ενοίκους της έπαυλης, οι οποίοι θα βαλθούν να τους ξεφορτωθούν με κάθε τρόπο.

Τα πράγματα, ωστόσο, θα περιπλακούν απροσδόκητα όταν η Μαρίνα, μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι, θα διαπιστώσει ότι... μπορεί να δει, να ακούσει, ακόμη και να συνομιλήσει με τα φαντάσματα του σπιτιού.

Ένα σουρεαλιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, συμπτώσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων θα ξεδιπλωθεί, καθώς θα προσπαθήσει να πείσει τον Χάρη για την ύπαρξη των ιδιαίτερων συγκατοίκων τους, αλλά και να ανταποκριθούν μαζί στη μεγαλύτερη πρόκληση: πώς θα τα βγάλουν πέρα με… Τα Φαντάσματα;

Παίζουν: Ορφέας Αυγουστίδης, Έλλη Τρίγγου, Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης.

Οι εκπομπές που κάνουν πρεμιέρα

«The Roadshow»: Η ταξιδιωτική εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στον Ant-1

Ένας νέος κύκλος οδοιπορικών γεμάτος παράδοση, συγκίνηση, γέλιο και απρόοπτα ξεκινάει από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1. Ο Γρηγόρης μάς καλεί ξανά να εξερευνήσουμε μαζί του έναν κόσμο γεμάτο εκπλήξεις και χιουμοριστικές στιγμές, και να γνωρίσουμε μέσα από την εκπομπή «The Roadshow» ξεχωριστές προσωπικότητες και συναρπαστικές ανείπωτες ιστορίες.

Γρηγόρης Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, θα μας ταξιδέψει και φέτος σε διάφορες γωνιές της Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου, σε ένα νέο, ολόφρεσκο «The Roadshow» γεμάτο εξερευνήσεις και περιπέτειες! Οι προορισμοί που θα επισκεφτούμε πολλοί: Νάουσα Ημαθίας, Τρίκαλα Θεσσαλίας, Νομός Λακωνίας, Κύπρος, Κορινθία, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Τήνος, Μύκονος, Σκιάθος, Κεφαλονιά.

Η αυθεντικότητα της Ελλάδας σε συνδυασμό με το ταλέντο του Γρηγόρη Αρναούτογλου να εντοπίζει τα πιο εντυπωσιακά μέρη και τις καλύτερες ιστορίες, έρχονται στον ΑΝΤ1 για να ανακαλύψουμε ξανά αγαπημένα γνωστά, αλλά και άγνωστα μέρη.

Η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» επιστρέφει στις 27/9 στις 13.50 στον Alpha

Η ψυχαγωγική εκπομή «Καλύτερα δε γίνεται» με παρουσιάστρια την Ναταλία Γερμανού επιστρέφει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στις 13:50 και υπόσχεται να κάνει τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου, για μία ακόμη χρονιά, μοναδικά.

Ναταλία Γερμανού

«Καλύτερα δε γίνεται» με οικοδέσποινα την Ναταλία Γερμανού, την παρουσιάστρια που ξέρει να συνδυάζει ποιότητα και ψυχαγωγία, αυθεντικότητα και τόλμη, πάντα με τη σωστή δόση ενημέρωσης και τον πιο ιδιαίτερο σχολιασμό της επικαιρότητας. Με την προσωπικότητά της, την εμπειρία, το χιούμορ και τη ματιά που ξεχωρίζει, δημιουργεί ένα τηλεοπτικό σύμπαν που φέρει τη δική της αποκλειστική σφραγίδα.