Πειθαρχικά μέτρα στην εκπομπή Newsroom του Σιαδήμα στην ΕΡΤ για την εμφάνιση του χρυσαυγίτη Ηλιόπουλου -Σε παύση για κάποιες ημέρες - iefimerida.gr

Πειθαρχικά μέτρα κατά της εκπομπής «Newsroom» του παρουσιαστή Γιώργου Σιαδήμα και δημοσιογράφων λαμβάνει η ΕΡΤ μετά το απαράδεκτο περιστατικό να φιλοξενήσουν τον καταδικασμένο χρυσαυγίτη Ηλιόπουλο ως θύμα στη γνωστή υπόθεση με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, η ΕΡΤ αποφάσισε να ανασταλεί η μετάδοση της εκπομπής «Newsroom» μέχρι την Παρασκευή και να μπουν σε αργία για 10 ημέρες οι αρχισυντάκτες και οι εμπλεκόμενοι με το εν λόγω ρεπορτάζ δημοσιογράφοι.

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Η ανακοίνωση της ΕΡΤ

Νωρίτερα η ΕΡΤ σε ανακοίνωσή της μιλούσε για «απαράδεκτη αβλεψία» και προανήγγειλε μέτρα.

Με αφορμή λοιπόν την απαράδεκτη αβλεψία στη χθεσινή ζωντανή εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, η ΕΡΤ ξεκαθάρισε τα ακόλουθα:

«Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνει χώρο, μέσα από αστοχίες στη δημοσιογραφική διαχείριση, στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.

Η ΕΡΤ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται.

Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο».