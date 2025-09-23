Αποκλειστικό: Παρουσιάστρια ειδήσεων αναλαμβάνει εκπομπή συνεντεύξεων – Πρεμιέρα τον Οκτώβριο, όλο το ρεπορτάζ - iefimerida.gr

Στον Σκάι ετοιμάζεται νέα εκπομπή συνεντεύξεων που θα προβάλλεται δύο φορές το μήνα στη prime time ζώνη με προγραμματισμένη πρεμιέρα στις 13/10

Μια νέα εκπομπή ετοιμάζεται να μπει δυναμικά στη prime time ζώνη του Σκάι που θα προβάλλεται δύο φορές τη βδομάδα, με ημέρα προβολής τη Δευτέρα, και με προγραμματισμένη πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου. Μάλιστα, την παρουσίαση του project αναλαμβάνει πρόσωπο – έκπληξη από το κανάλι.

Ο λόγος για την παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου των ειδήσεων τα Σαββατοκύριακα, την Χριστίνα Βίδου που τη φετινή σεζόν θα έχει και τη δική της εκπομπή.

Χριστίνα Βίδου/ Φωτογραφία: Παναγιώτης Μάλλιαρης

Από την περσινή σεζόν το κανάλι παρουσίαζε εβδομαδιαία ντοκιμαντέρ, καθώς κάθε Δευτέρα προβαλλόταν το «Prime time», το οποίο συνεχίζει κανονικά και τη φετινή σεζόν. Η μόνη διαφορά είναι ότι τη φετινή σεζόν η εκπομπή θα εναλλάσσεται με το νέο project που αναλαμβάνει η Χριστίνα Βίδου.

Η νέα εκπομπή που αναλαμβάνει η παρουσιάστρια ειδήσεων του Σκάι

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του iefimerida.gr, η Χριστίνα Βίδου αναλαμβάνει νέα εκπομπή με τίτλο «Η ζωή σου όλη». Πρόκειται για μια εκπομπή συνεντεύξεων με πρόσωπα από τους χώρους του αθλητισμού, του πολιτισμού, την πολιτική, των τεχνών, των επιστημών, αλλά και καθημερινούς ήρωες. Δηλαδή θα εστιάζει σε πρόσωπα που έχουν αφήσει το δικό τους κοινωνικό αποτύπωμα.

Η Χριστίνα Βίδου

Στα πλαίσια της συνέντευξης θα γνωρίζουμε καλύτερο τον φιλοξενούμενο μέσα από έρευνα που έχει γίνει για τη ζωή του, την πορεία και το έργο του. Μάλιστα, για κάποιες προσωπικότητες που θα φιλοξενηθούν στην εκπομπή γυρίσματα θα γίνονται και εκτός Αθηνών.

Χριστίνα Βίδου

Η εκπομπή θα είναι μαγνητοσκοπημένη, οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και η προγραμματισμένη πρεμιέρα είναι για τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 21.00 μέσα από τη συχνότητα του Σκάι.