Παραπολιτικά 90,1: Νέο καθημερινό πρόγραμμα με ισχυρές δημοσιογραφικές παρουσίες και ανανεωμένες εκπομπές

Τα Παραπολιτικά 90,1 ανανεώνουν από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου το καθημερινό τους πρόγραμμα, ενισχύοντας τη δημοσιογραφική τους ταυτότητα με έμπειρους δημοσιογράφους, νέες συνεργασίες, πολιτική ανάλυση, παρεμβάσεις και ψυχαγωγία.

Από νωρίς το πρωί έως αργά τη νύχτα, ο σταθμός παρακολουθεί τον παλμό της επικαιρότητας, αναδεικνύει τα σημαντικά γεγονότα και δίνει βήμα σε διαφορετικές απόψεις, με ενημέρωση, σχόλιο και ζωντανό διάλογο.

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Παραπολιτικά 90,1: Το νέο πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού



Αναλυτικά το νέο καθημερινό πρόγραμμα:

06:00–08:00 | Βελίκα Καραβάλτσιου – Προκόπης Χατζηνικολάου: Η πρώτη ενημέρωση της ημέρας, με ειδήσεις, χρηστικές πληροφορίες και όσα διαμορφώνουν την επικαιρότητα της ημέρας.



08:00–10:00 | Σωτήρης Ξενάκης – Βασίλης Σκουρής: Πολιτικό παρασκήνιο, αποκαλυπτικές ειδήσεις, συνεντεύξεις και ανάλυση των εξελίξεων.



10:00–12:00 | Ελένη Καλογεροπούλου – Νίκος Ελευθερόγλου: Η πολιτική επικαιρότητα στο μικροσκόπιο, με αιχμηρό σχολιασμό και διαφορετικές οπτικές.



12:00–13:00 | Θανάσης Φουσκίδης – Στέλλα Γκαντώνα: Ειδήσεις, πολιτικές παρεμβάσεις και παρασκήνιο με δημοσιογραφική ματιά.

13:00–14:00 | Ελληνοφρένεια: Η καθημερινότητα μέσα από σάτιρα και το ανατρεπτικό σχόλιο.

14:00–15:00 | Μαγκαζίνο με την Έρη Πανάγου: Ενημερωτικό μαγκαζίνο με ειδήσεις, ρεπορτάζ και σημαντικά θέματα.

15:00–17:00 | Κακά Κορίτσια: Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου μας κρατούν συντροφιά με αιχμηρό λόγο.

17:00–18:00 | Σάσα Σταμάτη: Πρόσωπα, αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις και ειδήσεις από τον χώρο της κοινωνίας και της ψυχαγωγίας.

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18:00–19:00 | Αντώνης Τελόπουλος – Βάνα Κράβαρη: Η αποτίμηση της ημέρας με ειδήσεις και σχολιασμό.

19:00–21:00 | Λάμπρος Καλαρρύτης: Γεωπολιτική ανάλυση, διεθνείς εξελίξεις και παρεμβάσεις.

21:00–24:00 | Κωνσταντίνος Λαβίθης: Το ραδιοφωνικό «Ανεμολόγιο», με επικοινωνία, προσωπικές ιστορίες και τη συμμετοχή των ακροατών.

24:00–05:00 | Μάνος Τσιλιμίδης: Νυχτερινή ραδιοφωνική συντροφιά, με μουσική και επικοινωνία.

05:00–06:00 | Ελληνοφρένεια: (Επανάληψη)

Τα Παραπολιτικά 90,1 επενδύουν σε ένα σύγχρονο, ζωντανό και πολυφωνικό ραδιόφωνο, με ισχυρή δημοσιογραφική παρουσία σε όλες τις ζώνες και σταθερό προσανατολισμό στην ενημέρωση των πολιτών.