 Ο Σταύρος Θεοδωράκης με τους «Πρωταγωνιστές» στον ΣΚΑΪ -Η ανακοίνωση του σταθμού - iefimerida.gr
MEDIA

Ο Σταύρος Θεοδωράκης με τους «Πρωταγωνιστές» στον ΣΚΑΪ -Η ανακοίνωση του σταθμού

Ο Σταύρος Θεοδωράκης στον ΣΚΑΙ
Φωτογραφία: ΣΚΑΪ / Ολυμπία Κρασαγάκη
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στον ΣΚΑΪ μαζί με τους «Πρωταγωνιστές» θα είναι από τη νέα σεζόν ο Σταύρος Θεοδωράκης.

Με ανακοίνωσή του ο σταθμός του Φαλήρου καλωσορίζει τον δημοσιογράφο με τη μακρά διαδρομή.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον Σταύρο Θεοδωράκη

Με ιδιαίτερη χαρά, ο ΣΚΑΪ καλωσορίζει στο δυναμικό του τον Σταύρο Θεοδωράκη και τους «ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ» του.

Ο δημοσιογράφος, με μακρά διαδρομή στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον Τύπο και τα νέα Μέσα, ξεχωρίζει για τις έρευνες, τις συνεντεύξεις και την ανθρωποκεντρική του οπτική στα γεγονότα.

Από τη νέα σεζόν, θα παρουσιάζει στον ΣΚΑΪ τους «ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ», την εκπομπή που έχει ταυτιστεί με τεκμηριωμένα ρεπορτάζ, διεισδυτικά πορτρέτα, αναδεικνύοντας σημαντικά κοινωνικά θέματα.

Η παρουσία του Σταύρου Θεοδωράκη στον ενημερωτικό τομέα θα είναι ευρύτερη, με συμμετοχή ως σχολιαστής στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και στο ραδιόφωνο, καθώς και με παραγωγές στα ηλεκτρονικά Μέσα του Ομίλου.

Η ομάδα του ΣΚΑΪ εύχεται στον Σταύρο Θεοδωράκη καλή αρχή και κάθε επιτυχία στη νέα του πορεία.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΚΑΪ Σταύρος Θεοδωράκης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ