Νταντά της γειτονιάς: Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια της κωμικής σειράς -Απόψε η πρεμιέρα στο Mega - iefimerida.gr

Η νέα κωμική σειρά «Νταντά της γειτονιάς» κάνει πρεμιέρα απόψε το βράδυ στο Mega. Τί θα δούμε στα πρώτα επεισόδια.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Γιάννης, ένας μονόχνοτος συνταξιούχος, πείθεται από φίλους του να ασχοληθεί με τον εθελοντισμό. Την ίδια στιγμή, η Χριστίνα, μια χωρισμένη μητέρα, αναζητά επειγόντως νταντά για τα δύο παιδιά της για να μη χάσει τη δουλειά της.

Η Χριστίνα απευθύνεται στο πρόγραμμα «Νταντά της γειτονιάς» την ίδια ώρα που ο Γιάννης δηλώνει συμμετοχή ως εθελοντής. Αν και δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με παιδιά, ένα γραφειοκρατικό λάθος τον οδηγεί στο σπίτι της.

Μετά από ένα δύσκολο πρώτο babysitting, ο Γιάννης δεν θέλει να έχει καμία άλλη επαφή με την οικογένεια. Όμως, συνειδητοποιεί ότι ξέχασε το πορτοφόλι του στο σπίτι της Χριστίνας και αναγκάζεται να επιστρέψει για να το πάρει.

Η μικρή Ελευθερία το σκάει από το σπίτι για να πάει σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, καθώς η γειτόνισσα την αφήνει μόνη. Για καλή της τύχη, συναντά στον δρόμο τον Γιάννη που έχει γυρίσει για το πορτοφόλι του.

Η νέα κωμική σειρά «Νταντά της Γειτονιάς», κάνει πρεμιέρα στο MEGA, απόψε Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 21:00.

Νταντά της γειτονιάς: Η υπόθεση της σειράς

Μια αστεία σύμπτωση της μοίρας φέρνει κοντά δύο εκ διαμέτρου αντίθετους κόσμους. Ο Γιάννης, ένας σχολαστικός και δύστροπος συνταξιούχος δάσκαλος, καταλήγει από ένα γραφειοκρατικό λάθος να εργαστεί ως «νταντά» στο χαοτικό, αλλά γεμάτο ζωή, σπίτι της Χριστίνας, μιας εργαζόμενης μητέρας που παλεύει να μεγαλώσει μόνη τα δύο της μικρά παιδιά.

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Καμιά φορά, οι άνθρωποι που σου αλλάζουν τη ζωή, είναι εκείνοι που δεν περίμενες να γνωρίσεις.

Νταντά της γειτονιάς: Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια

Πρώτο επεισόδιο - «Το σύμπαν σκόνταψε» (Πέμπτη 29 Οκτωβρίου):

Ο Γιάννης είναι ένας μονόχνοτος, μουρτζούφλης συνταξιούχος που μετά την απώλεια της γυναίκας του δεν βγαίνει από το σπίτι. Η Χριστίνα είναι μια χωρισμένη, εργαζόμενη μητέρα που ψάχνει επειγόντως νταντά για τα δύο παιδιά της, προκειμένου να μη χάσει τη δουλειά της.

Σκηνά από τη σειρά

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Απευθύνεται στο πρόγραμμα «Νταντά της γειτονιάς» την ίδια ώρα που οι φίλοι του Γιάννη, Κώστας και Γεωργία, τον πείθουν να ασχοληθεί με τον εθελοντισμό. Φυσικά, δεν έχει σκοπό να ασχοληθεί με παιδιά, αλλά η μοίρα έχει άλλα σχέδια…

Απόψε η πρεμιέρα της κωμικής σειράς

Δεύτερο επεισόδιο - «Η απαγωγή» (Παρασκευή 30 Οκτωβρίου):

Η μικρή Ελευθερία παίζει σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου του σχολείου της, αλλά η μαμά της -όπως πάντα- δουλεύει και έτσι θα πρέπει να την πάει η γειτόνισσά τους, η Μαίρη. Ο Γιάννης, μετά από ένα επεισοδιακό babysitting, δεν θέλει ούτε να ξανακούσει για τη Χριστίνα και τα παιδιά της.

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Δυστυχώς γι’ αυτόν, ανακαλύπτει πως έχει ξεχάσει το πορτοφόλι του στο σπίτι της. Όταν η Μαίρη λέει στην Ελευθερία πως δεν μπορεί να την πάει στον αγώνα, η Ελευθερία το σκάει από το σπίτι, αλλά για καλή της τύχη πέφτει πάνω στον Γιάννη. Μόλις βρήκε ποιος θα την πάει στο γήπεδο…

Σκηνή από τη σειρά

Πρωταγωνιστούν: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κρίτα, Βάνα Ραμπότα, Ρένα Λύκου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αντώνης Γιαννακός, Μελίνα Πολυζώνη και οι μικροί Αμαρυλλίς Καπίρη και Φίλιππος Ιωάννου.