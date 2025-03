Novalifε: «Ιστορίες Γυναικών» και ολοήμερο αφιέρωμα με ταινίες back to back για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - iefimerida.gr

H Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8/3), αφιερώνει στο αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας, το Novalifε την αγαπημένη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» κάθε Τρίτη στις 21:00 με τα ντοκιμαντέρ «Becoming Madonna» (4/3), «Frida Kahlo» (11/3), «The Light of Women» (18/3), «Women of Science» (25/3) ενώ ανήμερα της Women’s International Day (Σάββατο 8/3) θα υπάρχει ολοήμερο αφιέρωμα με τις ταινίες back to back «Corsage», «Golda», «Full Time» και «Hive».

Η ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» στο Novalifε κάθε Τρίτη στις 21:00 παρουσιάζει γυναίκες που ηγήθηκαν της αλλαγής στις τέχνες, την καθημερινή ζωή των πολιτών και τις επιστήμες.

Την Τρίτη 4 Μαρτίου (21:00) θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ « Becoming Madonna » του Michael Ogden . Μια νεαρή γυναίκα με όνειρα για δόξα, η βασίλισσα της ποπ, Μαντόνα, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της φήμης, της ταυτότητας και της αυτογνωσίας, αγκαλιάζοντας τελικά τον αληθινό της εαυτό και προσπαθώντας να δημιουργήσει τη δική της κληρονομιά στο προσκήνιο.

Μία εβδομάδα μετά, την Τρίτη 11 Μαρτίου (21:00) θα μεταδοθεί το ντοκιμαντέρ «Frida Kahlo» της Carla Gutierrez. Το ντοκιμαντέρ εξερευνά τη ζωή και την κληρονομιά μιας διάσημης φιγούρας, προσφέροντας μια ματιά στους προσωπικούς της αγώνες, τις νίκες και το μοναδικό της στιλ και φωτίζοντας τη διαρκή επιρροή της στην τέχνη και τον πολιτισμό.

Ακολουθεί την Τρίτη 18 Μαρτίου (21:00) το ντοκιμαντέρ «The Light of Women » των Antoine Depeyre, Elise Darblay . Μια γυναίκα σε ένα απομονωμένο χωριό αμφισβητεί την παράδοση εκπαιδευόμενη στην ηλιακή ενέργεια για να ηλεκτροδοτήσει την κοινότητά της, προκαλώντας προβληματισμό για τη σύγχρονη εποχή και τον ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία.

Τέλος, την Τρίτη 25 Μαρτίου (21:00) κάνει πρεμιέρα το «Women of Science» της Safia Kessas. Είναι επιστημονικές ερευνήτριες, μαθηματικοί, ηγέτιδες της τεχνολογίας και μηχανικοί. Είναι γυναίκες από τις τέσσερις γωνιές της Ευρώπης, και σε αυτό το ντοκιμαντέρ θα ακούσουμε πώς έφτασαν εκεί που βρίσκονται σήμερα.

Παράλληλα, οι συνδρομητές θα απολαύσουν το Σάββατο 8 Μαρτίου ολοήμερο αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας με την προβολή:

Της βιογραφικής ταινίας «Golda» (17:40), με τη Helen Mirren και τους Liev Schreiber, Camille Cottin σε σκηνοθεσία του Guy Nattiv . Στη διάρκεια του πολέμου του Γιομ Κιπούρ το 1973, η Ισραηλινή πρωθυπουργός, η Γκόλντα Μεϊρ, πρέπει να πάρει τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής της, στον χειρότερο πόλεμο που είχε ποτέ το Ισραήλ. Μην χάσετε τη συνέχεια της «Golda» (2023, διάρκειας 96’).

Της κοινωνικής ταινίας «Hive» (19:25) με τους Yllka Gashi, Aurita Agushi, Kumrije Hoxha σε σκηνοθεσία της Blerta Basholli. Με τον άντρα της να αγνοείται από τον πόλεμο στο Κόσοβο, η Φαρίγε ξεκινά μία μικρή αγροτική επιχείρηση για να εξασφαλίσει την οικογένειά της, ενάντια σε μία κοινωνία που διψά να τη δει να αποτυγχάνει. (2021, διάρκειας 81').

Tης κοινωνικής ταινίας «Full Time» (21:00) με τους Laure Calamy, Anne Suarez, Cyril Guei σε σκηνοθεσία του Eric Gravel. Μία γυναίκα που πασχίζει να μεγαλώσει παιδιά της κλείνει συνέντευξη για τη δουλειά που πάντα ήθελε. Την ημέρα της συνέντευξης, όμως, μία γενική απεργία παραλύει τα μέσα μεταφοράς, και τα νεύρα της. (2021, διάρκειας 84').

Tης δραματικής ταινίας «Corsage» (22:30) με τους Vicky Krieps, Jeanne Werner, Manuel Rubey σε σκηνοθεσία της Marie Kreutzer. Το 1877, η Σίσσυ γιορτάζει τα 40ά γενέθλιά της. Ως Πρώτη Κυρία της Αυστρίας, δεν της επιτρέπεται να εκφράζεται και πρέπει να παραμείνει η όμορφη νεαρή αυτοκράτειρα. Οι συμβάσεις αυτές, όμως, την πνίγουν. (2022, διάρκειας 110').

Απόλαυσε το αφιέρωμα στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών.

