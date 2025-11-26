Nova: Συναρπαστικό θέαμα με όλη τη Super League και Παναθηναϊκός-ΑΕΚ, Τσέλσι-Άρσεναλ και διοργανώσεις UEFA στα Novasports και Cosmote Sport - iefimerida.gr

Πανδαισία από τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης, περιμένει τους συνδρομητές της Nova και αυτή την εβδομάδα μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON!

Η Stoiximan Super League συνεχίζεται με την 12η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Άρης – ΑΕΛ Novibet (29/11, 19:30), Ατρόμητος – Asteras Aktor (30/11, 17:00), Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ (30/11, 19:00) που θα μεταδοθούν στα κανάλια Novasports. Στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθεί το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (30/11, 21:00) καθώς και τα παιχνίδια ΟΦΗ – Βόλος ΝΠΣ (29/11, 17:30), Κηφισιά – Πανσερραϊκός (29/11, 19:30), Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (30/11, 17:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, καθώς και με την εκπομπή «Monday Football Club» με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και με τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 13η αγωνιστική όπου τα βλέμματα στρέφονται στο λονδρέζικο ντέρμπι Tσέλσι – Άρσεναλ (30/11, 18:30) καθώς και στις αναμετρήσεις Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς (29/11, 17:00), Τότεναμ – Φούλαμ (29/11, 22:00), Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (30/11, 14:00), Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον (30/11, 16:05), Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ (30/11, 16:05). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η συναρπαστικήLaLiga με το μοναδικό θέαμα στα κανάλια Novasports συνεχίζεται με την 14η αγωνιστική και τους αγώνες Μπαρτσελόνα – Αλαβές (29/11, 17:15), Ατλέτικο Μαδρίτης – Οβιέδο (29/11, 22:00), Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης (30/11, 22:00) και το ντέρμπι της Ανδαλουσίας Σεβίλλη – Μπέτις (30/11, 17:15) να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η θεαματική γερμανική Bundesliga παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports με την 12η αγωνιστική και το ενδιαφέρον στρέφεται στο ντέρμπι Λεβερκούζεν -Ντόρτμουντ (29/11, 19:30) και στον αγώνα Μπάγερν – Ζανκτ Πάουλι (29/11, 16:30). Παράλληλα, οι αναμετρήσεις θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.

Την ίδια στιγμή, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Αϊντχόφεν – Φόλενταμ (30/11, 13:15), Τέλσταρ – Φέγενορντ (30/11, 15:30), Άγιαξ – Χρόνινγκεν (30/11, 21:00) γιατην 13η αγωνιστική της ολλανδικήςEredivisie, καθώς και αγώνες από τα πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια CosmoteSport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα τους αγώνες των ελληνικών ομάδων για τις διοργανώσεις της UEFA. Συγκεκριμένα θα απολαύσουν Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική του UEFA Champions League Phase, ΠΑΟΚ – Μπραν (27/11, 19:45) και Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς (27/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική του UEFA Europa League Phase και Φιορεντίνα – ΑΕΚ (27/11, 22:00) για την 4η αγωνιστική του UEFA Conference League Phase. Παράλληλα από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ξεχωρίζουν οι αγώνες Άρσεναλ – Μπάγερν (26/11, 22:00), Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ (26/11, 22:00), Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν (26/11, 22:00), Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ (26/11, 22:00), Σπόρτιγκ Λισαβόνας – Κλαμπ Μπριζ (26/11, 22:00) για το UEFA Champions League Phase καθώς και Φέγενορντ – Σέλτικ (27/11, 19:45), Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε (27/11, 22:00) για το UEFA Europa League Phase (27/11, 22:00).

Παράλληλα για την 13η αγωνιστική της Serie A οι συνδρομητές θα απολαύσουν τα ντέρμπι Μίλαν – Λάτσιο (29/11, 21:45), Ρόμα – Νάπολι (30/11, 21:45) καθώς και τους αγώνες Γιουβέντους – Κάλιαρι (29/11, 19:00), Πίζα – Ίντερ (30/11, 16:00).

Οι λάτρεις του ΝΒΑ θα έχουν τη δυνατότητα να δουν συναρπαστικές αναμετρήσεις από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, Boston Celtics-Detroit Pistons (27/11, 24:00), Miami Heat-Milwaukee Bucks (27/11, 02:30), Minnesota Timberwolves-Boston Celtic (30/11, 24:00), Cleveland Cavaliers-Boston Celtics (1/12, 01:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

14:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONEFridayFights #135 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

19:30 2.Bundesliga – 14η αγωνιστική: Σάλκε-Πάντερμπορν Novasports Prime σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

21:30 Bundesliga – 12η αγωνιστική: Γκλάντμπαχ-Λειψία Novasports3 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:30 La Liga 2 – 16η αγωνιστική: Σπόρτινγκ Χιχόν-Ανδόρα Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

22:00 La Liga – 14η αγωνιστική: Χετάφε-‘Ελτσε Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

13:30 PremierLeagueKickOff Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

15:00 La Liga: Μαγιόρκα-Οσασούνα Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Μπάγερν-Ζανκτ Πάουλι Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:30 Bundesliga: Χοφενχάιμ-Άουγκσμπουργκ Novasports4 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης-Κολωνία Novasports5 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:30 Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου-Χαϊντενχάιμ Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

17:00 Premier League: Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Μπέρνλι Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

17:00 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

17:15 La Liga: Μπαρτσελόνα-Αλαβές Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 Stoiximan Super League – 12η αγωνιστική: Άρης-ΑΕΛ Novibet Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

19:30 La Liga: Λεβάντε-Μπιλμπάο Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:30 Bundesliga: Λεβερκούζεν-Ντόρτμουντ Novasports3 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:30 Premier League: Έβερτον-Νιούκαστλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:30 2.Bundesliga: Μαγδεμβούργο-Νυρεμβέργη Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

22:00 La Liga: Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 Premier League: Τότεναμ-Φούλαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

13:15 Eredivisie – 14η αγωνιστική: Άιντχοφεν-Φόλενταμ Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

14:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

14:30 2.Bundesliga: Διναμό Δρέσδης-Φορτούνα Ντίσελντορφ Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

15:00 La Liga: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ Novasports1 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

15:30 Eredivisie: Τέλσταρ-Φέγενορντ Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

16:05 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:05 Premier League: Άστον Βίλα-Γουλβς Novasports5 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:05 Premier League: Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

16:30 Bundesliga: Αμβούργο-Στουτγκάρδη Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

17:00 Stoiximan Super League: Ατρόμητος-AsterasAKTOR Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ του Διονύση Στρούμπου

17:15 La Liga: Σεβίλλη-Μπέτις Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

18:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α,’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

18:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Βόλφσμπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

18:30 Premier League: Τσέλσι-Άρσεναλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

19:00 Stoiximan Super League: Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Αποστόλη Νταλούκα και Κωστή Μπότσαρη

19:30 La Liga: Θέλτα-Εσπανιόλ Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

20:30 Bundesliga: Φράιμπουργκ-Μάιντς Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:00 Eredivisie: Άγιαξ-Χρόνιγκεν Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

21:15 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ Mέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

22:00 La Liga: Χιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου

20:00 MondayFootballClub Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη

21:30 PremierLeagueTheShow Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

22:00 La Liga: Βαγιεκάνο-Βαλένθια Novasports1

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.