Το Netflix ανακοίνωσε το prequel του Stranger Things -Θα μεταφέρει τους θεατές στη δεκαετία του 1950 - iefimerida.gr

Το σύμπαν του «Stranger Things» επεκτείνεται. Το Netflix ανακοίνωσε τη σειρά «Other Worlds: A Stranger Things Adventure», που μεταφέρει το κοινό στο 1950.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ιδέα για το prequel του Stranger Things γεννήθηκε από τους αδελφούς Ντάφερ το καλοκαίρι του 2022, κατά την προβολή της τέταρτης σεζόν, με το Netflix να προχωρά πλέον επίσημα με την υλοποίηση του σχεδίου.

Το νέο spinoff θα εξερευνήσει την προέλευση μιας μυστηριώδους πέτρας που ανακάλυψε ο νεαρός Χένρι Κριλ στη Νεβάδα, δίνοντας απαντήσεις σε ανοιχτά ερωτήματα που συνδέονται με την κύρια σειρά και το θεατρικό.

Η σειρά θα προσφέρει μια διαφορετική οπτική στο γνωστό σύμπαν, διατηρώντας όμως αναλλοίωτα τα στοιχεία του μυστηρίου, της συγκίνησης και του θεάματος που χαρακτηρίζουν την αρχική παραγωγή, σύμφωνα με στελέχη του Netflix.

Η σειρά «Other Worlds» αποτελεί το τέταρτο εγχείρημα του franchise και θα προβληθεί στο Netflix, καθώς εντάσσεται στις συμβατικές υποχρεώσεις των αδελφών Ντάφερ, παρά τη μετακίνησή τους στην Paramount για μελλοντικά πρότζεκτ.

Η ανακοίνωση του prequel πραγματοποιήθηκε ανήμερα της «Stranger Things Day» στις 6 Νοεμβρίου, ημερομηνία ορόσημο, καθώς συνδέεται με την εξαφάνιση του Γουίλ Μπάιερς στην πρώτη σεζόν του 1983.

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Η πλοκή τοποθετείται στη Νεβάδα, περίπου δύο χρόνια πριν από τα γεγονότα του πειράματος που παρουσιάζονται στο θεατρικό «The First Shadow».

«Το Netflix γνωρίζει επιτέλους περί τίνος πρόκειται»

Όπως είχαν αποκαλύψει οι αδελφοί Ντάφερ, η ιδέα γεννήθηκε ήδη από το καλοκαίρι του 2022 κατά την προβολή της τέταρτης σεζόν. «Προχωράμε με το σχέδιο. Το Netflix γνωρίζει επιτέλους περί τίνος πρόκειται», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Ματ Ντάφερ.

Παράλληλα, ο δημιουργός είχε αποκαλύψει στο Variety ότι το νέο spinoff θα εξηγήσει την προέλευση και τη σημασία μιας μυστηριώδους πέτρας, την οποία ο νεαρός Χένρι Κριλ εντοπίζει σε σπηλιές της Νεβάδα.

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Το εν λόγω αντικείμενο εμφανίστηκε αρχικά στο «The First Shadow» και στη συνέχεια στην πέμπτη σεζόν της κύριας σειράς, με τη νέα παραγωγή να υπόσχεται οριστικές απαντήσεις σε ανοιχτά ερωτήματα.

Μυστήριο, συγκίνηση και θέαμα

Η Τζίνι Χάου, επικεφαλής σειρών μυθοπλασίας του Netflix σε ΗΠΑ και Καναδά, σημείωσε ότι η σειρά θα προσφέρει στους θεατές μια διαφορετική οπτική του δημοφιλούς κόσμου, διατηρώντας το μυστήριο, τη συγκίνηση και το θέαμα της αρχικής παραγωγής.

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Το «Other Worlds» αποτελεί το τέταρτο εγχείρημα στο σύμπαν του franchise -μετά την αρχική σειρά, το animation «Stranger Things: Tales from ’85» και το θεατρικό «The First Shadow»- σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα μετά το μεγάλο φινάλε του 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τη μετακίνηση των αδελφών Ντάφερ στην Paramount τον Απρίλιο του 2026 για μελλοντικά πρότζεκτ, το «Other Worlds» θα προβληθεί κανονικά στο Netflix, καθώς αποτελεί μέρος των ανειλημμένων συμβατικών τους υποχρεώσεων με την πλατφόρμα.

