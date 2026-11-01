Netflix: Όλες οι νέες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ που έρχονται τον Νοέμβριο - Οι πρεμιέρες που ξεχωρίζουν - iefimerida.gr

Ο Νοέμβριος φέρνει στο Netflix έναν νέο κύκλο από σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ και αγαπημένες παραγωγές, με επιλογές για κάθε γούστο και ηλικία.
- Νέες σεζόν αγαπημένων σειρών, όπως τα «Μαύρα Περιστέρια» και «Η Αυτοκράτειρα», πλαισιώνονται από διεθνείς παραγωγές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ιστορικά δράματα, αστυνομικά μυστήρια, ρομαντικές κομεντί και ιστορίες επιστημονικής φαντασίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων.
- Το πρόγραμμα ταινιών του Νοεμβρίου εστιάζει έντονα στις χριστουγεννιάτικες παραγωγές, όπως «Τα Ομορφότερα Χριστούγεννα» και «Το Γκόσπελ των Χριστουγέννων». Η λίστα συμπληρώνεται από δραματικές ιστορίες, ρομαντικές ταινίες και πρωτότυπα σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
- Στα ντοκιμαντέρ του μήνα κυριαρχούν οι αληθινές εγκληματικές υποθέσεις. Εξετάζονται η πολύκροτη εξαφάνιση της Νάταλι Χόλογουεϊ στην Αρούμπα και μία υπόθεση δολοφονίας στη Γαλικία, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ένα πορτρέτο του ηθοποιού Ρομπ Λόου.
- Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις, περιλαμβάνοντας αγώνες WWE και NFL. Επιπλέον, προστίθενται νέα comedy specials από τους Μάικ Τάισον και Μάικ Γουόρντ, καθώς και περιεχόμενο για το παιδικό και οικογενειακό κοινό.
Από νέες σεζόν δημοφιλών σειρών, όπως τα «Μαύρα Περιστέρια» και «Η Αυτοκράτειρα», μέχρι χριστουγεννιάτικες ταινίες, συναρπαστικά θρίλερ και αληθινές ιστορίες, το πρόγραμμα του μήνα υπόσχεται πολλές ώρες ψυχαγωγίας.
Παράλληλα, αγαπημένες κινηματογραφικές επιτυχίες επιστρέφουν στην πλατφόρμα, εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο τον κατάλογό της.
Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτό το μήνα.
ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX
03/11/2026
Bass X Machina
Σε μια ατμοπάνκ Δύση που έχει κατακλυστεί από παράνομους, μηχανές και υπερφυσικές δυνάμεις, ένας πατέρας καλείται να γίνει δικαστής, ένορκος και δήμιος για να προστατεύσει την οικογένειά του.
04/11/2026
Αναισθησία
Anaesthesia
Θέλοντας να ξαναβρεί τον δρόμο του μετά από μια τολμηρή αλλά αποτυχημένη επέμβαση, ένας ταλαντούχος γιατρός αφήνει μια διακεκριμένη κλινική για ένα τοπικό νοσοκομείο.
05/11/2026
Μαύρα Περιστέρια: Σεζόν 2
Black Doves: Season 2
Ενώ η κατάσκοπος Χέλεν μαθαίνει να ζει ως σύζυγος πρωθυπουργού κι ο Σαμ αντιμετωπίζει ένα τελεσίγραφο, μια επίθεση στη Ριντ τούς κάνει να ψάχνουν απεγνωσμένα απαντήσεις.
05/11/2026
Πιο Βορράς Δεν Γίνεται: Σεζόν 2
North of North: Season 2
Ανανεωμένη κι έτοιμη για το επόμενο κεφάλαιο, η Σιάια βασίζεται στην κοινότητα του Άις Κόουβ για να αλλάξει τη ζωή της και να χτίσει το μέλλον με τους δικούς της όρους.
06/11/2026
Υπό Πολιορκία
Under Siege
Το 1985, αντάρτες του M-19 καταλαμβάνουν το Δικαστικό Μέγαρο της Μπογκοτά. Η σειρά εξετάζει την πολιορκία, την ανακατάληψη και τις οικογένειες που απαιτούν δικαιοσύνη.
10/11/2026
Για Γέλια και για Κλάματα: Σεζόν 4
Last One Standing: Season 4
Η ρομαντική κομεντί γίνεται ιστορία με σαμουράι. Κωμικοί συναντούν ηθοποιούς σε ένα δράμα, όπου αυτοσχέδιες ιστορίες κρίνουν ποιος θα μείνει μέχρι το τέλος.
11/11/2026
Κιαροσκούρο
ChiaroScuro
Μετά την ανακάλυψη ενός πτώματος σε μουσείο της Ρώμης, ένας ειδικός τέχνης βοηθά την αστυνομία να λύσει το μυστήριο βασισμένος στο ένστικτο και τις ικανότητές του.
11/11/2026
The Body
Τη νύχτα του Χάλοουιν, μια ομάδα χορού κοριτσιών βυθίζεται σε θρησκευτικές ενοχές, ανόσιους πόθους και απόκοσμα οράματα, όταν μια μύηση πάει κατά διαόλου.
11/11/2026
Ο Νόμος της Αλίσια
Alicia's Law
Όταν η ζωή που έχτισε καταρρέει, η Αλίσια επιστρέφει στη δικηγορία και ανακαλύπτει πως, για να ξαναχτίσει την καριέρα της, πρέπει να ξαναβρεί τον εαυτό της.
12/11/2026
Σαν Αδέρφια: Σεζόν 2
Bros: Season 2
Οι φίλοι Πίνι και Νίσο προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τις καριέρες και τις σχέσεις τους, όμως άθελά τους γίνονται στόχοι ενός εκδικητικού μαφιόζου.
12/11/2026
Θαύματα στα Επείγοντα
Miracles of the ER
Ένας μέτριος απόφοιτος ιατρικής που επιλέγεται από έναν λαμπρό γιατρό πρέπει να αποδείξει την αξία του πλάι σε αριστούχους και να επιβιώσει στο χάος των Επειγόντων.
12/11/2026
Ethos: Σεζόν 2
Ethos: Season 2
Στην καθημερινότητα της Κωνσταντινούπολης, άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους επηρεάζουν ο ένας τον άλλο χωρίς να το ξέρουν. Κοινό τους σημείο, το γραφείο μιας ψυχιάτρου.
12/11/2026
Η Αυτοκράτειρα: Σεζόν 3
The Empress: Season 3
Με τον γάμο και την αυτοκρατορία της να δοκιμάζονται, η Ελισάβετ ακολουθεί έναν δρόμο που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή της και το μέλλον της Ευρώπης.
12/11/2026
Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Χαμπίμπι: Σεζόν 2
Love Is Blind, Habibi: Season 2
Το κοινωνικό πείραμα επιστρέφει με νέους παρουσιαστές το διάσημο ζευγάρι Γουισάμ Μπρίντι και Ριμ Σαϊντί, όπου Άραβες σινγκλ παντρεύονται άτομα χωρίς να τα έχουν δει ποτέ.
13/11/2026
Φόνος στη Γαλικία
Murder in Galicia
Μετά την επίθεση σε μια γυναίκα, ένας επίμονος αρχιφύλακας υποπτεύεται ότι ο άντρας της δεν είναι τόσο αθώος όσο ισχυρίζεται. Δράμα εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα.
13/11/2026
Λάμψη και Όρκοι
Stars and Vows: Anele & Buzza
Ακολουθήστε την αγαπημένη των μέσων Ανέλε και τον γαλαζοαίματο αρραβωνιαστικό της από τους προγαμιαίους εορτασμούς και τις τεταμένες οικογενειακές στιγμές μέχρι το πολυαναμενόμενο "δέχομαι".
18/11/2026
Ο Νόμος του Κτήνους
The Law of Beasts
Ο πανικός επιστρέφει στην Πολωνία όταν η επικείμενη αποφυλάκιση ενός δολοφόνου παιδιών, προκαλεί σύγκρουση ανάμεσα στην αστυνομικό και την ψυχίατρο της υπόθεσης.
19/11/2026
Οι Αλτρουιστές
The Altruists
Νέοι, ιδεαλιστές και ξαφνικά δισεκατομμυριούχοι, ήθελαν το καλό, μα έβγαλαν ο ένας τον χειρότερο εαυτό του άλλου. Ένας τοξικός έρωτας εμπνευσμένος από αληθινή απάτη.
26/11/2026
The Hunting Wives: Σεζόν 2
The Hunting Wives: Season 2
26/11/2026
Fool Night
Σε ένα μέλλον χωρίς ήλιο, οι άνθρωποι γίνονται φυτά για να παράγουν οξυγόνο. Ένας απελπισμένος νέος μεταμορφώνεται και ξεσκεπάζει μια βαθιά ριζωμένη συνωμοσία.
26/11/2026
Πάντα σε Εφημερία
Always on Call
Στα υπερφορτωμένα επείγοντα του Όσλο, μια αφοσιωμένη ιατρική ομάδα αντιμετωπίζει προσωπικές δυσκολίες, πολιτικές πιέσεις και μια ριψοκίνδυνη νέα πρόσληψη.
28/11/2026
Τα 12 Χριστουγεννιάτικα Παιχνίδια της Σέιλις: Άτακτοι εναντίον Φρόνιμων
Salish's 12 Games of Christmas
ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX
04/11/2026
Τα Ομορφότερα Χριστούγεννα
A Dog's Perfect Christmas
Όταν ένα επείγον ιατρικό περιστατικό διαλύει τους Γκος, ο αποφασισμένος σκύλος τους Γουίνστεντ κάνει τα πάντα για να τους ξαναενώσει πριν από την παραμονή των Χριστουγέννων.
05/11/2026
Ένας Χρόνος Ζωής, Αγοράζω έναν Άνδρα
One Year to Live, Buy a Man
Ενώ της απομένει ένας χρόνος ζωής, η 40χρονη Γιούι αποφασίζει επιτέλους να ξοδέψει χρήματα, "αγοράζοντας" έναν συνοδό. Αυτό που ξεκινά ως συμβόλαιο, παίρνει άλλη τροπή.
06/11/2026
Πιθανή Αγάπη
Possible Love
Ένας απολυμένος εργάτης και η γυναίκα του γνωρίζουν μια δημιουργό ντοκιμαντέρ και τον σύζυγό της. Η συνάντησή τους θα φέρει στην επιφάνεια κρυφές επιθυμίες.
09/11/2026
Ένας Καλός Δικηγόρος
The Good Lawyer
Ύστερα από μια υπερβολική δόση που τον οδηγεί σε κέντρο αποτοξίνωσης, ένας δικηγόρος έχει μία εβδομάδα για να σώσει την καριέρα του και να προετοιμαστεί για τη δίκη του.
11/11/2026
Το Γκόσπελ των Χριστουγέννων
The Gospel of Christmas
Ένας πάστορας που περνά δύσκολες στιγμές μετακομίζει με την οικογένειά του σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά της Νέας Υόρκης, όπου καλούνται να σώσουν μια εγκαταλελειμμένη εκκλησία από τον πλειστηριασμό πριν από τα Χριστούγεννα.
12/11/2026
Χριστουγεννιάτικη Αλλαγή
The Christmas Switch
Αναζητώντας μια αλλαγή, μια εργασιομανής και ξενύχτισσα κοπέλα της πόλης ανταλλάσσει ζωές με τη σπιτόβια αδελφή της τα Χριστούγεννα — μόνο για να βρεθεί σε νέο μπέρδεμα.
12/11/2026
Allen
20 χρόνια μετά τη συνάντησή του με έναν εξωγήινο, ο Πίτι έχει μείνει κολλημένος στο παρελθόν. Τώρα ο παλιός του φίλος επέστρεψε για έναν λόγο περίπλοκο και αναπάντεχο.
12/11/2026
Μην Παραδίνεσαι Ποτέ
Never Surrender
13/11/2026
Heartland
Ο άλλοτε θρύλος της κάντρι, η Μίστι Τζόουνς (Τζέσικα Τσάστεϊν), επιστρέφει στο Νάσβιλ για να μάθει την αλήθεια για την εξαφάνιση της ανιψιάς της, μιας ανερχόμενης σταρ.
18/11/2026
Ένα Αστέρι υπό Προστασία
Guarding Stars
Μια ασυμβίβαστη σωματοφύλακας πάει σε ένα ράντσο στη Μοντάνα με τον διάσημο ηθοποιό που προστατεύει. Όταν τα Χριστούγεννα παριστάνουν το ζευγάρι, γεννιέται ένας αληθινός έρωτας.
20/11/2026
Εκ Μέρους του Γιου μου
On Behalf of My Son
Όταν ο γιος της προκαλεί δυστύχημα με λεωφορείο, η Βισεντίνα αναζητά τις οικογένειες των θυμάτων για να τους ζητήσει συγγνώμη από κοντά, ενώ θρηνεί τη δική της απώλεια.
25/11/2026
Το Ματς των Κουνουπιών
The Mosquito Bowl
Μετά το Περλ Χάρμπορ, τέσσερις αστέρες του κολεγιακού ποδοσφαίρου κατατάσσονται στους Πεζοναύτες και ανακαλύπτουν τη δύναμη της φιλίας και το κόστος του πολέμου.
27/11/2026
Κουασιμόδος, η Ψυχή του Παρισιού
The Hunchback, Soul of Paris
Παρίσι, 1830. Η χολέρα απειλεί την πόλη κι ένας καμπούρης, που καταδιώκεται για ιατρικά πειράματα, μπλέκει σε πολιτικές αναταραχές κι έναν αδύνατο έρωτα.
27/11/2026
Το Παιδί
The Child
Στη Χώρα των Βάσκων του '80, μετά τον θάνατο του 9χρονου Νούκο από έκρηξη αερίου, η μητέρα του προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή της, ενώ ο παππούς του ζει στην άρνηση.
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX
04/11/2026
Απαγωγή: Νάταλι Χόλογουεϊ
Taken: Natalee Holloway
Το 2005, η Ναταλί Χόλογουεϊ εξαφανίστηκε στην Αρούμπα. Αυτό το ντοκιμαντέρ καταγράφει την πολυετή έρευνα που έφερε τη μητέρα της αντιμέτωπη με τον φερόμενο δολοφόνο.
06/11/2026
Απροστάτευτη: Φόνος στη Γαλικία
Unprotected: Murder in Galicia
Το 2015, η Ισαβέλ Φουέντες βρέθηκε ετοιμοθάνατη στο σπίτι της. Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει πώς οι υποψίες στράφηκαν γρήγορα στους ανθρώπους του στενού της κύκλου.
24/11/2026
Ρομπ Λόου: Το Αουτσάιντερ
Rob Lowe: The Outsider
NETFLIX LIVE EVENTS
07/11/2026
WWE Crown Jewel: 2026
Οι Superstars του Raw και του SmackDown λύνουν τις διαφορές τους σε μια διεθνή αναμέτρηση με σπουδαίους αγώνες και συγκρούσεις που δίνουν τίτλους.
26/11/2026
NFL Netflix Gameday: Πάκερς vs. Ραμς
NFL Netflix Gameday: Thanksgiving Eve, Packers vs. Rams
Ξεκινήστε την περίοδο των γιορτών με τον παρθενικό αγώνα NFL την παραμονή των Ευχαριστιών, όπου οι Πάκερς αντιμετωπίζουν τους Ραμς ζωντανά στο Λος Άντζελες.
29/11/2026
WWE Survivor Series: 2026
Οι Superstars αναμετρώνται σε συγκρούσεις που βγάζουν πρωταθλητές, ονειρεμένες αναμετρήσεις και τον εμβληματικό αγώνα WarGames στο Fall Classic του WWE.
NETFLIX COMEDY SPECIAL
03/11/2026
Μάικ Τάισον: Η Επιστροφή του Μάικ
Mike Tyson: Return of the Mike
Ο θρύλος της πυγμαχίας Μάικ Τάισον ανοίγεται όσο ποτέ άλλοτε, με απίθανες ιστορίες, τρελές αναμνήσεις και χωρίς φίλτρο σε μια ξεκαρδιστική σόλο παράσταση.
17/11/2026
Mike Ward: Modest
Ο Γαλλοκαναδός κωμικός Μάικ Γουόρντ ανεβαίνει στη σκηνή και μιλά χωρίς περιστροφές, από τα ραντεβού μετά το διαζύγιο μέχρι την απόλαυση της ζωής στο έπακρο, ακολουθώντας κάθε παρόρμηση.
NETFLIX K&F SERIES
23/11/2026
Sesame Street: Τόμος 4
Sesame Street: Volume 4
Από βραδιές παιχνιδιού και αποχαιρετισμούς μέχρι χαμένα δώρα, η παρέα του "Σέσαμι Στριτ" εξερευνά συναισθήματα και λύνει καθημερινά προβλήματα με συνεργασία και καλοσύνη.
NETFLIX K&F FILMS
20/11/2026
Steps
Σε αυτήν την απολαυστικά ιδιόμορφη κωμωδία δράσης, η "κακιά" αδελφή της Σταχτοπούτας, Λίλιθ, κλέβει το ραβδί της Νεραϊδονονάς κι αλλάζει την ιστορία που ξέραμε.
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01/11/2026
Τραγούδα! Sing
Τραγούδα! 2 Sing 2
Το Κόλπο Heist
Η Σύγκρουση The Crush
Η Barbie στον Καρυοθραύστη Barbie in the Nutcracker
05/11/2026
Ένας Χριστουγεννιάτικος Έρωτας Christmas in Love
Gravity
17 Ξανά 17 Again
06/11/2026
The Brutalist
10/11/2026
Ο Κατεργάρης των Χριστουγέννων How the Grinch Stole Christmas
11/11/2026
Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας How to Train Your Dragon
Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας 2 How to Train Your Dragon 2
Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας 3 How to Train Your Dragon: The Hidden World
12/11/2026
Το Ξωτικό των Χριστουγέννων Elf
Το Πολικό Εξπρές The Polar Express
Πεθαίνω στα Γέλια Funny People
Επιστροφή στην Πόλη των Χριστουγέννων Return to Christmas Creek
13/11/2026
Dog Man
A League of Their Own
14/11/2026
Angel Eyes: Season 1
The Great Doctor
15/11/2026
Ο Γκριντς Dr. Seuss' The Grinch
17/11/2026
Ένας Καλός Ψεύτης The Good Liar
19/11/2026
Το Νησί των Καταραμένων Shutter Island
Μια Σύγχρονη Σταχτοπούτα A Cinderella Story
20/11/2026
Χαμογέλα Smile
21/11/2026
The Conjuring: Last Rites
22/11/2026
Μαύρα Χριστούγεννα Black Christmas
24/11/2026
Το Άγγιγμα του Δολοφόνου Ninja Assassin
26/11/2026
G.I. Joe: Η Γέννηση της Cobra G.I. Joe: The Rise of Cobra
G.I. Joe: Αντίποινα G.I. Joe: Retaliation
27/11/2026
Fire Island
Sonic Η Ταινία Sonic the Hedgehog
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Spider-Man: Brand New Day
The Best Man Holiday Ο Εραστής της Νύφης: Το Πάρτι
30/11/2026
Γέτι: Ο Χιονάνθρωπος των Ιμαλαΐων Abominable
The Jane Austen Book Club