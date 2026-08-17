Είναι οριστικό! Το νέο δίδυμο του ΣΚΑΪ στη ζώνη του Σαββατοκύριακου -Πότε κάνει πρεμιέρα, όλες οι λεπτομέρειες - iefimerida.gr

Νέα πρόσωπα, νέα δυναμική και, όπως όλα δείχνουν, νέα εκπομπή στη ζώνη του Σαββατοκύριακου του ΣΚΑΪ, με ένα δημοσιογραφικό δίδυμο με μεγάλη εμπειρία.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Γιώργος Γρηγοριάδης παραμένει στη ζώνη του Σαββατοκύριακου του ΣΚΑΪ, αλλά σε νέο ρόλο. Αναλαμβάνει την παρουσίαση μιας νέας εκπομπής, έχοντας στο πλευρό του τη δημοσιογράφο Μίνα Καραμήτρου, δημιουργώντας ένα καινούργιο τηλεοπτικό δίδυμο.

Το νέο δημοσιογραφικό δίδυμο προχωρά με γρήγορους ρυθμούς την προετοιμασία του. Οι δύο παρουσιαστές έχουν ήδη ολοκληρώσει τη φωτογράφιση για την προώθηση της εκπομπής, ενώ αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό.

Η εκπομπή «Δεκατιανοί» ολοκληρώνει τον κύκλο της, καθώς το κανάλι προσανατολίζεται σε αλλαγή του τίτλου και της ταυτότητας του προγράμματος. Το νέο σχήμα θα έχει διαφορετική ονομασία, σηματοδοτώντας μια πλήρη ανανέωση για τη ζώνη.

Ο σταθμός στοχεύει σε ένα πρόγραμμα με έντονο ενημερωτικό χαρακτήρα, εστιασμένο στην πολιτική και κοινωνική ατζέντα. Η πρεμιέρα της νέας εκπομπής προγραμματίζεται για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, με την προετοιμασία να έχει ήδη ξεκινήσει.

Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου ετοιμάζονται να συναντηθούν τηλεοπτικά, σε ένα δίδυμο που αναμένεται να δώσει έντονο ενημερωτικό στίγμα στην πρωινή ζώνη του καναλιού το Σαββατοκύριακο.

Οι συζητήσεις για τη νέα σύνθεση είχαν ξεκινήσει εδώ και καιρό, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, μετά την αποχώρηση της Μίνας Καραμήτρου από το κανάλι, το ενδεχόμενο της συνεργασίας της με τον Γιώργο Γρηγοριάδη επανήλθε δυναμικά στο τραπέζι.

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Αέρας ανανέωσης στον ΣΚΑΪ

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα σταθερά πρόσωπα του ΣΚΑΪ. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής είχε βρεθεί στο τιμόνι της εκπομπής «Δεκατιανοί», μαζί με τον Γιάννη Πιτταρά, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του καναλιού.

Η αλλαγή στη σύνθεση της εκπομπής δεν σημαίνει, λοιπόν, και αποχώρηση του παρουσιαστή από τη ζώνη. Αντίθετα, ο Γιώργος Γρηγοριάδης παραμένει στον ΣΚΑΪ και αναλαμβάνει έναν νέο τηλεοπτικό ρόλο, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό του τη Μίνα Καραμήτρου.

Η νέα τηλεοπτική συνύπαρξη

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη χημεία των δύο δημοσιογράφων μπροστά στην κάμερα. Πρόκειται για δύο έμπειρους επαγγελματίες της ενημέρωσης, με διαφορετικές διαδρομές και παρουσία στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, που καλούνται να δημιουργήσουν ένα νέο δίδυμο για τα Σαββατοκύριακα.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του iefimerida, ο Γιώργος Γρηγοριάδης και η Μίνα Καραμήτρου έχουν ήδη πραγματοποιήσει τη φωτογράφιση για τη νέα τους τηλεοπτική παρουσία, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται και το επίσημο δελτίο Τύπου του ΣΚΑΪ, που θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο εγχείρημα.

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Μάλιστα, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι αναμένεται να αλλάξει και ο τίτλος της εκπομπής. Οι «Δεκατιανοί», όπως τους γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, φαίνεται πως δίνουν τη θέση τους σε μια νέα εκπομπή, με διαφορετική ταυτότητα, αλλά με ξεκάθαρο ενημερωτικό προσανατολισμό.

Νέα εκπομπή, ίδιο ενημερωτικό DNA

Η επιλογή των δύο προσώπων δείχνει και την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει ο ΣΚΑΪ στη συγκεκριμένη ζώνη: ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική και κοινωνική ατζέντα, αλλά με τον ρυθμό και την αμεσότητα που απαιτεί ένα ζωντανό πρωινό πρόγραμμα Σαββατοκύριακου.

Ο Γρηγοριάδης έχει ήδη τη γνώση της συγκεκριμένης ζώνης και την εμπειρία μιας καθημερινής τηλεοπτικής συνύπαρξης. Η Καραμήτρου φέρνει τη δική της δημοσιογραφική διαδρομή και την εμπειρία της πρόσφατης παρουσίας σε πρωινή ενημερωτική εκπομπή.

Η πρεμιέρα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τοποθετείται στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, κάτι που σημαίνει ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα.

