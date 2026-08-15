Όλες οι σειρές που έρχονται στην τηλεόραση την ερχόμενη σεζόν- Από δραματικές και εποχής μέχρι απολαυστικές κωμωδίες - iefimerida.gr

Αναλυτικά όλες οι σειρές που θα κάνουν πρεμιέρα στην τηλεόραση την ερχόμενη σεζόν. Από δραματικές μέχρι κωμωδίες και οικογενειακές για όλα τα γούστα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ALPHA επενδύει σε νέες δραματικές παραγωγές όπως το «Για Σένα» και τη σειρά εποχής «Οι κόρες της Αρετής», ενώ παράλληλα επιστρέφουν αγαπημένες κωμωδίες, μεταξύ των οποίων «Το Σόι» και οι «Φόνοι στο καμπαναριό».

Το MEGA συνδυάζει κωμωδία και μυστήριο με το «Κάμπινγκ», ενώ το πρόγραμμά του ενισχύεται με δύο έντονες δραματικές σειρές, το «Δύο μαύρα πουκάμισα» και το δικαστικό θρίλερ οκτώ επεισοδίων «Σύγκρουση».

Ο ΣΚΑΙ παρουσιάζει το σύγχρονο δράμα «Μπλες ώρες» και τη δικαστική σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», την ώρα που η ΕΡΤ φέρνει το οικογενειακό δράμα εποχής «Θάλασσες μας χώρισαν» και τη νέα κωμωδία «Κουτσουπιές».

Ο ΑΝΤ1 εστιάζει σε δραματικές σειρές εποχής, με το «Κρίνο και αγκάθι» και το «Ντέρτι» να ξεχωρίζουν, ενώ το STAR συνεχίζει με τις επιτυχημένες κωμωδίες «IQ 160» και «Τα Φαντάσματα» που επιστρέφουν.

Η μυθοπλασία παραμένει και τη νέα τηλεοπτική σεζόν το δυνατό χαρτί της prime time, με τα κανάλια να επενδύουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα που καλύπτει όλα τα γούστα. Νέες παραγωγές, πολυαναμενόμενες επιστροφές, δραματικές σειρές, ιστορίες εποχής, οικογενειακά δράματα και απολαυστικές κωμωδίες ετοιμάζονται να διεκδικήσουν την προτίμηση των τηλεθεατών.

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Αναλυτικά όλες τις σειρές που έχουν ήδη «κλειδώσει» για την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν. Να σημειώσουμε ότι θα βγουν στον τηλεοπτικό αέρα κι άλλες σειρές, πιθανότα στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν.

Μίνι σειρά θα γίνει η ζωή του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, με πρωταγωνιστή τον Άρη Σερβετάλη, ενώ το «Ριφιφί», που πέρυσι έκανε πρεμιέρα σε συνδρομητικό κανάλι, θα το προβάλλει ο Alpha τη φετινή τηλεοπτική σεζόν.

Οι σειρές που θα δούμε στον ALPHA

«Για σένα»: Νέα δραματική σειρά

Κάθε άνθρωπος κουβαλά τη δική του αλήθεια. Στο «Για Σένα» δεκαπέντε χαρακτήρες, με διαφορετικές διαδρομές, μυστικά και επιλογές, συναντιούνται σε μια ιστορία όπου τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Υπόθεση: Στο επίκεντρο βρίσκονται ο Φίλιππος και η Μελίνα. Δύο άνθρωποι που αναζητούν την ίδια αλήθεια για διαφορετικούς λόγους, χωρίς να γνωρίζουν ότι η διαδρομή τους θα αλλάξει όχι μόνο τις δικές τους ζωές, αλλά και τις ζωές όλων όσοι τους περιβάλλουν.

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Στο «Για Σένα», κάθε σχέση κρύβει τη δική της ιστορία, κάθε οικογένεια προστατεύει τα δικά της μυστικά και κάθε απόφαση αφήνει το αποτύπωμά της στις ζωές πολλών ανθρώπων.

Παίζουν: Κίμωνας Κουρής, Ειρήνη Αγγελοπούλου. Νίκος Πουρσανίδης, Νικόλας Παπαγιάννης, Ελευθερία Πάλλα, Τάσος Γιαννόπουλος, Μαρία Παρασύρη, Ειρήνη Τσέλλου, Νίκος Μήλιας, Έλενα Μαρσίδου, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Χρήστος Κοντογεώργης, Ιώβη Φραγκάτου, Άννα Μάγκου, ενώ στον ρόλο της Έλενας συναντάμε τη Μαρία Τζομπανάκη.

«Μια γυναίκα»: Σύγχρονη δραματική σειρά για ένα μεγάλο έρωτα

Η νέα δραματική σειρά «Μια Γυναίκα» φέρνει στη μικρή οθόνη μια δυνατή ιστορία αγάπης, απώλειας, επιβίωσης και δεύτερων ευκαιριών.

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Σκηνή από τη σειρά

Υπόθεση: Η σειρά αφηγείται μια ιστορία για τη δύναμη που γεννιέται μέσα από τις απώλειες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μαρίνα, μια νέα γυναίκα που, μετά τον τραγικό χαμό του άντρα της, μεγαλώνει μόνη τα δύο μικρά παιδιά της, παλεύοντας καθημερινά να κρατήσει την οικογένειά της όρθια απέναντι στις δυσκολίες της ζωής.

Μια ιστορία για τις πληγές που αφήνει το παρελθόν, τις σχέσεις που δοκιμάζονται, την προδοσία, τη συγχώρεση και τον έρωτα. Είναι, όμως πάνω απ' όλα, η ιστορία μιας γυναίκας που ανακαλύπτει πως όταν πρόκειται για τα παιδιά της, οι δυνάμεις της είναι απεριόριστες.

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«Οι κόρες της Αρετής»: Νέα δραματική σειρά εποχής

Η νέα δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής» έρχεται τη νέα σεζόν. Μια ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας. Γεμάτη έντονα συναισθήματα, δυνατούς χαρακτήρες, μεγάλους έρωτες κι ανατροπές που δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής, η σειρά έρχεται για να μας καθηλώσει.

Νέα δραματική σειρά

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Αρετή. Μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Η μικρή κόρη της, η Άννα, είναι όμορφη, ευαίσθητη κι ονειροπόλα, ενώ η μεγάλη, η Ναταλία, δυναμική, ανεξάρτητη κι ανυπότακτη, αρνείται να ακολουθήσει τον δρόμο που της χαράζουν οι άλλοι.

Η ζωή τους αλλάζει όταν έρχονται σε επαφή με την οικογένεια Κεχαγιά, μία από τις πιο ισχυρές κι εύπορες οικογένειες της πόλης. Πίσω από την εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας, ο αυστηρός πατέρας Λεωνίδας Κεχαγιάς και τα τέσσερα παιδιά του κουβαλούν μυστικά, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιές οικογενειακές ρωγμές.

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Καθώς οι δύο οικογένειες συναντιούνται, δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται. Η φιλοδοξία, η αγάπη, οι ταξικές αντιθέσεις και τα κρυμμένα μυστικά θα δοκιμάσουν τις σχέσεις όλων.

Παίζουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος κ.α

Στο ρόλο της Καιτούλας η Μάνια Παπαδημητρίου

Στο ρόλο της Έφης η Αλεξία Καλτσίκη

Στο ρόλο της Αφροδίτης η Ράνια Σχίζα

«Φόνοι στο καμπαναριό 2»: Η κωμική σειρά επιστρέφει με νέες ξεκαρδιστικές ιστορίες

Η κωμική σειρά «Φόνοι στο Καμπαναριό» και οι αγαπημένες μοναχές της Αγίας Θεοδούλης επιστρέφουν! Αλλά αυτή τη φορά δεν ψάχνουν τον δολοφόνο…Ο δολοφόνος ψάχνει εκείνες.

Σκηνή από τα γυρίσματα

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Εκεί που οι αγαπημένες μας μοναχές πιστεύουν ότι έχουν ξεμπερδέψει με τις περιπέτειες και ετοιμάζονται για το νέο τους μοναστήρι, ένας ελεύθερος σκοπευτής παραμονεύει στις σκιές, έτοιμος να χαλάσει τα σχέδιά τους! Η αστυνομία αναλαμβάνει δράση, φυγαδεύει τις μοναχές σε μια μονή στην Καρδίτσα και ρίχνεται με τα μούτρα στο κυνήγι του δολοφόνου.

Από τα backstage

Οι αγαπημένες μας αδελφές παίρνουν ανάσα και είναι έτοιμες να αφοσιωθούν ξανά, με ταπεινότητα και αυταπάρνηση, στο πνευματικό τους έργο. Όμως, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο… ή μάλλον, χωρίς τη νέα τους ηγουμένη! Τα πράγματα στο μοναστήρι της Οσίας Υπομονής φαίνεται να είναι πολύ περίεργα και προσπαθούν πεισματικά να βρουν τι μπορεί να κρύβουν οι νέες τους αδελφές ενώ παράλληλα πασχίζουν να παραμείνουν στο μονοπάτι της μοναστικής ζωής τους.

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Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο δολοφόνος μοιάζει να ξεγλιστράει από τις αρχές και να βρίσκεται στα ίχνη τους, φέρνοντας τις πιο ξεκαρδιστικές και επικίνδυνες ανατροπές.

Παίζουν: Ρένια Λουιζίδου, Άνδρη Θεοδότου, Άννη Θεοχάρη, Μένη Κωνσταντινίδου, Λυδία Τζανουδάκη, Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ, Τζωρτζίνα Λιώση, Θάνος Λέκκας, Γιωργής Τσουρής, Βαγγέλης Δαούσης, Σωκράτης Πατσίκας, Έλενα Μεγγρέλη, Δέσποινα Τσούτσα

Στο ρόλο της Ηγουμένης Μαρίας η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η οικογενειακή σειρά επιστρέφει με β΄κύκλο

Η αγαπημένη οικογενειακή σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει το φθινόπωρο με νέα επεισόδια και οι αλλαγές που θα δούμε στα “τρία μπαμπαδάκια” θα είναι πολλές και θα φέρουν τα πάνω-κάτω. Να σημειώσουμε ότι νέα πρόσωπα μπαίνουν στη σειρά αλλάζοντας ξανά τις ισορροπίες.

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Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη, Δήμητρα Σιγάλα, Κόρα Καρβούνη.

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος /Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

Το Σόι: Επιστρέφει με νέο κύκλο

Το λατρεμένο «Σόι» επιστρέφει με νέες αξεπέραστες οικογενειακές περιπέτειες.

Όταν δύο σόγια γίνονται ένα, η καθημερινότητα μετατρέπεται σε μια ξεκαρδιστική κωμωδία.

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι είναι η ζωντανή απόδειξη. Μαλώνουν, παρεξηγούνται, μονιάζουν και αγαπιούνται, όλα σε υπερθετικό βαθμό! Στα ολοκαίνουργια επεισόδια, οι λατρεμένοι χαρακτήρες υπόσχονται άφθονο γέλιο και μοναδικές τηλεοπτικές βραδιές.

Οι δυο Βαγγέληδες, παππούς κι εγγονός, συνεχίζουν τις «συνομωσίες» τους. Η απολαυστική Αλεξάνδρα σε τρελά κέφια. Αφρούλα και Φωτούλα κάνουν ξανά και ξανά την εμφάνισή τους δημιουργώντας νέες «καταστροφές». Τα απερίγραπτα μπλεξίματα της Μπέλας. Οι Ζουζουνέλς σε κάποιου είδους ετοιμασίες. Τα οικογενειακά τραπέζια που δε σταματούν ποτέ και ξεχειλίζουν αγάπη…και αυτά είναι μόνο μια μικρή γεύση!

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Το καστ της οικογενειακής σειράς

Παίζουν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα

Οι σειρές που θα δούμε στο MEGA

«Κάμπινγκ»: Η σειρά παντρεύει την κωμωδία με το μυστήριο

Το «Κάμπινγκ» έρχεται στο MEGA για να μας θυμίσει πως μερικές φορές, το πιο ασφαλές μέρος για να κρυφτείς, είναι εκεί που όλοι πάνε για να... ξεκουραστούν.

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Στον πυρήνα της αφήγησης βρίσκονται ο φιλήσυχος λογιστής Ιορδάνης, που ερμηνεύει ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, και ο ιδιόρρυθμος «Καμπινγκράτορας» Σοφοκλής, τον οποίο υποδύεται ο Γιώργος Χρυσοστόμου. Η συνάντηση των δύο αποτελεί την αφετηρία μιας ιστορίας γεμάτης χιούμορ και μυστήριο.

Σκηνή από τη σειρά

Πόσο «μακριά» μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, όταν η ανάγκη για επιβίωση τον αναγκάζει να αλλάξει ζωή; Ένας μέχρι πρότινος φιλήσυχος λογιστής εξελίσσεται, μέσα από μια σειρά απρόβλεπτων γεγονότων, σε απρόθυμο οικονομικό διαχειριστή της μαφίας.

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Οδυσσέας Παπασπηλιοπουλος

Γιώργος Χρυσοστόμου

Η φυγή του στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος» μαζί με τα ανυποψίαστα παιδιά του, θα τον φέρει σε επαφή με τους παράξενους ενοίκους του τουριστικού θέρετρου. Παρά τις διαφορές και τα καλά κρυμμένα μυστικά, ανάμεσά τους ξεδιπλώνονται ιστορίες για τη σημασία της αλληλεγγύης, τη φιλία, την αγάπη και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Χριστίνα Χειλά -Φαμέλη

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Βίκυ Σταυροπούλου

Παίζουν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

«Δύο μαύρα πουκάμισα»: Η δραματική σειρά βασίζεται σε μυθιστόρημα

Δυο άντρες, καρδιακοί φίλοι και μια γυναίκα που θα μπει ανάμεσά τους και θα ταράξει τις ζωές τους συθέμελα. Εμπνευσμένη από το ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, η νέα δραματική σειρά «ζωντανεύει» μια καθηλωτική ιστορία για τη φιλία, την αγάπη, την προδοσία και τις αλήθειες που, όσο βαθιά κι αν κρυφτούν, αργά ή γρήγορα αποκαλύπτονται.

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Υπόθεση: Στα ορεινά Χανιά, ένας έρωτας έρχεται να ταράξει, όσα θεωρούνταν δεδομένα. Σχέσεις δοκιμάζονται, παλιοί δεσμοί απειλούνται και πληγές που έμοιαζαν κλειστές, ανοίγουν ξανά.

Η ιστορία ξεκινά τη δεκαετία του 1980 στην Κρήτη, όπου ένα τραυματικό γεγονός που άφησε ανεξίτηλα σημάδια, σκεπάζεται από τη σιωπή, με σκοπό να παραμείνει για πάντα «θαμμένο». Τα χρόνια περνούν, όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει. Το παρελθόν επιστρέφει και καθώς διεκδικεί τη θέση του στο παρόν, οι συνέπειες θα είναι οδυνηρές για όλους. Το ίδιο και τα τραύματα που θα προκαλέσει.

Βασίλης Μπισμπίκης -Μαριάννα Κιμούλη -Αντώνης Μυριαγκός

Ο Μανούσος είναι ένας άνθρωπος εκρηκτικός και αυθόρμητος, που αφήνεται στα συναισθήματά του χωρίς δεύτερες σκέψεις. Ζει με πάθος, αγαπά με ένταση και συχνά παρασύρεται από τις παρορμήσεις του. Ο Σήφης δάσκαλος στο επάγγελμα, πορεύεται με γνώμονα τη λογική, την υπευθυνότητα και την ανάγκη να προστατεύει όσους αγαπά. Οι δρόμοι τους, ωστόσο, οδηγούνται αργά αλλά σταθερά σε μια αναπόφευκτη αναμέτρηση. Η άφιξη της Μαρκέλλας, μιας γοητευτικής και δυναμικής γυναίκας, θα ανατρέψει κάθε ισορροπία. Η παρουσία της θα πυροδοτήσει εξελίξεις, που θα φέρουν στην επιφάνεια κρυμμένα συναισθήματα, απωθημένα και βαθιές συγκρούσεις.

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Παίζουν: Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Μυριαγκός Μαριάννα Κιμούλη, Νίκος Βερλέκης, Μαρία - Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη, Θάνος Καληώρας κ.α.

Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης /Στον ρόλο της Σοφίας η Ελένη Γερασιμίδου

«Σύγκρουση»: Ερωτικό δικαστικό θρίλερ 8 επεισοδίων

Η «Σύγκρουση» είναι μία σύγχρονη ιστορία, που εξερευνά τα όρια της προσωπικής ευθύνης και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και τη βολική εκδοχή της. Πρόκειται για ένα ερωτικό δικαστικό θρίλερ, μόλις οκτώ 8 επεισοδίων,που ξεδιπλώνεται ένας κόσμος, όπου τίποτα δεν είναι πραγματικά όπως δείχνει.

Ελίζα Σκολίδη και Δημήτρης Καπουράνης

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Υπόθεση: Ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης βρίσκεται κατηγορούμενος για τον θάνατο της συντρόφου του, σε ένα τροχαίο που συνέβη κάτω από συνθήκες, που δημιουργούν αβεβαιότητα και ερωτηματικά. Στο πλευρό του βρίσκεται η δικηγόρος Άννα Καλογήρου, η οποία όσο η υπόθεση εξελίσσεται, καλείται να διατηρήσει τις εύθραυστες – επαγγελματικές και προσωπικές – ισορροπίες.

Σκηνή από τη σειρά

Παίζουν: Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης,

Οι σειρές που θα δούμε στον ΣΚΑΙ

«Μπλες ώρες»: Η σύγχρονη δραματική σειρά με έναν απαγορευμένο έρωτα

«Μπλε Ώρες»: η καινούργια δραματική σειρά έρχεται με έναν παράνομο έρωτα, μία στυγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.

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Υπόθεση: Η ιστορία μας ξεκινά στο Πήλιο και στην πανέμορφη Τσαγκαράδα. Λίγο πριν το ξημέρωμα την ώρα που ο ουρανός είναι ακόμα μπλε… Αυτές τις μπλε ώρες ο Άγγελος και η Εύα, μπορούν να συναντηθούν μόνο για λίγο, παράνομα, κρυφά ερωτευμένοι και αποφασισμένοι να νικήσουν όλα τα εμπόδια.

Εκείνος γιος μιας εύπορης οικογένειας στο Πήλιο που διατηρεί γαλακτοκομική μονάδα και εκείνη απλή εργάτρια στην επιχείρησή τους. Παντρεμένοι και οι δύο με άλλους συντρόφους συναντιούνται πάντα μόνο πριν το χάραμα…

Από τα γυρίσματα του trailer

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Μέχρι που η δολοφονία της Λίζας, της συζύγου του Άγγελου, ανατρέπει όλες τις ισορροπίες και καθιστά τον τελευταίο βασικό ύποπτο για τον θάνατό της. Όλα τα μυστικά κινδυνεύουν τα αποκαλυφθούν και οι ήρωες να πληρώσουν το τίμημα…

Παίζουν:Γιώργος Παρτσαλάκης, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βαγγέλης Κακουριώτης, Πασχάλης Τσαρούχας, Γιάννης Ποιμενίδης, Κατερίνα Στικούδη ,Ελένη Βαΐτσου, Αντώνης Φραγκάκης, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νόνη Ιωαννίδου, Βάσια Παναγοπουλου κ.α.

Special Guest: Βάνα Μπάρμπα / Φιλική συμμετοχή: Χρήστος Λούλης

«Αντώνιος και Κλεοπάτρα»: Η νέα κοινωνική σειρά ξετυλίγεται στις αίθουσες των δικαστηρίων

Μια νέα καθημερινή κοινωνική- αισθηματική σειρά έρχεται και μιλά για τον έρωτα που γεννιέται στα πιο απρόσμενα μέρη: ανάμεσα σε φακέλους διαζυγίων, νομικά επιχειρήματα και δύο ανθρώπους που ορκίζονται ότι δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον, παρουσία προέδρου…

Στον κόσμο των διαζυγίων, όπου οι άνθρωποι χωρίζουν πιο συχνά απ’ όσο αλλάζουν πάροχο ρεύματος, δύο δικηγόροι έχουν μετατρέψει την κόντρα σε… επάγγελμα. Ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, με γραφεία στο ίδιο κτήριο, βρίσκονται συνεχώς αντίδικοι σε υποθέσεις που ξεκινούν με δάκρυα και τελειώνουν με υπογραφές.

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Υπόθεση: Η ιστορία ξεκινά, όταν η Κλεοπάτρα μετακομίζει δίπλα από το γραφείο του Αντώνιου, φέρνοντας μαζί της έναν μικρό χαμό από πελάτες, φίλους, συγγενείς και μια γραμματέα που ξέρει περισσότερα απ’ όσα πρέπει. Από εκείνη τη στιγμή, οι δυο τους συγκρούονται για τα πάντα: από το ποιος θα πάρει την καλύτερη θέση πάρκινγκ μέχρι το ποιος θα κερδίσει την επόμενη υπόθεση.

Κάτω όμως από τις ατελείωτες διαφωνίες, τις «εξυπνάδες» και τις νομικές αψιμαχίες, κρύβεται μία έλξη που κανείς τους δεν τολμά να παραδεχτεί: μια έλξη που μεγαλώνει όσο εκείνοι προσπαθούν να την αγνοήσουν…

Κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται σε κύκλους πέντε επεισοδίων, δίνοντας στη σειρά έναν ρυθμό μερικής αυτοτέλειας. Κάθε κύκλος φέρνει ένα νέο ζευγάρι, μια νέα ιστορία, νέες αφορμές για συγκρούσεις, συγκίνηση και φυσικά νέες αφορμές για τον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα να τσακωθούν… ή να έρθουν λίγο πιο κοντά… Αγαπημένοι και γνωστοί πρωταγωνιστές σε guest εμφανίσεις, θα ενσαρκώνουν τα ζευγάρια σε κάθε κύκλο επεισοδίων.

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Παίζουν: Μάριος Μαριόλος, Ειρήνη Τάσσου, Κώστας Κόκλας, Στέφανος Μιχαήλ, Δημήτρης Τσίκλης, Μίλτος Χαρόβας, Βαγγέλης Πιτσιλός, Χριστίνα Σωτηρίου, Αναστασία Δρακά, Δώρα Μπηλιώνη, Φωτεινή Γεωργίδη, Μαρία Βοσκοπούλου, Μαργαρίτα Σκουλουδάκη

Και στον ρόλο της Σύλιας, η Έλενα Χριστοφή

Οι σειρές που θα δούμε στην ΕΡΤ

«Θάλασσες μας χώρισαν»: Οικογενειακό δράμα εποχής βασισμένο σε μυθστόρημα

Μια ιστορία για την απώλεια, τον ξεριζωμό, τον έρωτα και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής ζωντανεύει στη νέα μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων «Θάλασσες μας χώρισαν», ένα οικογενειακό δράμα εποχής, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου, που θα κάνει πρεμιέρα στο ERTFLIX τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

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Λεωνίδας Κακούρης και Κατερίνα Λέχου

Υπόθεση: Η ιστορία ξεκινά το 1937, στην ιταλοκρατούμενη Σύμη, όταν ο άδικος χαμός του μικρού γιου της οικογένειας Γεωργά την αναγκάζει να εγκαταλείψει την πατρίδα της και να αναζητήσει μια νέα αρχή στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, οι δύο αδελφές, η Παρασκευούλα και η Ελπίδα, θα βρεθούν αντιμέτωπες με έναν έρωτα που θα δοκιμάσει τους δεσμούς τους και θα αλλάξει για πάντα τη μοίρα τους.

Από τη Σύμη στην Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια, με φόντο τις μεγάλες ιστορικές αναταραχές του 20ού αιώνα –από την άνοδο του Νάσερ ως τα Σεπτεμβριανά–, η σειρά αφηγείται μια καθηλωτική οικογενειακή ιστορία γεμάτη πάθη, προδοσίες, θυσίες και ανομολόγητες αλήθειες.

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Σκηνή από τη σειρά

Παίζουν: Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδα Κακούρη, Νεφέλη Κουρή, Αθήνα Λιμπάντση, Γιάννη Κουκουράκη, Βαγγέλη Στρατηγάκο, Δήμητρα Ματσούκα, Σμαράγδα Σμυρναίου

«Κουτσουπιές: Η νέα πρωτότυπη κωμική σειρά

Οι Κουτσουπιές, ένα μικρό ορεινό χωριό που μοιάζει να έχει μείνει πίσω στον χρόνο, αλλά είναι έτοιμο να ζήσει τη μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας του, γίνονται το σκηνικό της νέας ομώνυμης κωμικής σειράς.

Υπόθεση:Όταν οι Κουτσουπιές κινδυνεύουν να ερημώσουν οριστικά, μια τολμηρή πρωτοβουλία φέρνει τα πάνω κάτω: μια αγγελία καλεί κατοίκους από την Αθήνα να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό, με αντάλλαγμα δωρεάν στέγη και μια νέα αρχή. Μόνο που τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται.

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Η άφιξη των νεοφερμένων διχάζει τους κατοίκους του χωριού, πυροδοτώντας συγκρούσεις, απρόβλεπτες συμμαχίες, έρωτες και αμέτρητες κωμικές καταστάσεις. Άλλοι βλέπουν στους κατοίκους από την πόλη τη μοναδική ευκαιρία να ξαναζωντανέψουν οι Κουτσουπιές και άλλοι τις αντιμετωπίζουν ως ανεπιθύμητους εισβολείς που απειλούν τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής τους.

Και κάπως έτσι οι νεοφερμένοι βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με απροκάλυπτα εχθρικές συμπεριφορές, αλλά και με μια ολόκληρη κοινότητα που θεωρεί αυτονόητο πως έχει λόγο στις ζωές τους… Παρεμβάσεις στα οικογενειακά τους, πιέσεις για περισσότερες γέννες, καφέδες «ενισχυμένους» με σερνικοβότανο, καντάδες κάτω από τα παράθυρα και προξενιά που γίνονται σχεδόν με το ζόρι, συνθέτουν μια καθημερινότητα όπου τίποτα δεν κυλά όπως θα περίμενε κανείς.

Παίζουν: Θανάσης Κουρλαμπάς, Αντώνης Καρυστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου, Μαρία Κατσανδρή, Θανάσης Πατριαρχέας, Βίκτωρας Πέτσας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Στάθης Κόικας, Μελίνα Λεφαντζή

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Tv land: Νέα κωμική σειρά

Όταν όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή, τι συμβαίνει όταν αποφασίζεις να κοιτάξεις τα παρασκήνια; Η νέα κωμική σειρά της ΕΡΤ, «TV Land», που έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν

Υπόθεση: Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται μια εταιρεία παραγωγής που παλεύει να κρατήσει στον αέρα την καθημερινή σαπουνόπερα «Απαγορευμένη Εδέμ», τη σειρά που εξασφαλίζει τη λειτουργία της εταιρείας και τις αμοιβές όλων. Όμως, τα πραγματικά… επεισόδια εκτυλίσσονται πίσω από τις κάμερες, καθώς λάθη, ερωτικά μπερδέματα, παρεξηγήσεις και απρόβλεπτες καταστάσεις αναστατώνουν την καθημερινότητα παραγωγής και συνεργείου, δημιουργώντας συνεχώς νέα εμπόδια στα γυρίσματα.

Θα καταφέρουν να βγάλουν επεισόδιο κι αυτήν την εβδομάδα; Θα μπορέσουν οι συντελεστές της σειράς να αφήσουν στην άκρη τις συγκρούσεις τους, να εκπληρώσουν τα δημιουργικά τους όνειρα και, ίσως, να κάνουν τη σειρά λίγο καλύτερη;

Και, τελικά, γιατί οι ζωές τους αρχίζουν να μοιάζουν όλο και περισσότερο με τη σαπουνόπερα που γυρίζουν;

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Με γρήγορο ρυθμό και ανατρεπτικό χιούμορ, το «TV Land» μάς προσκαλεί να ρίξουμε μια ματιά μέσα από την κλειδαρότρυπα στα παρασκήνια της τηλεόρασης, εκεί όπου εκτυλίσσονται ιστορίες που δεν φτάνουν ποτέ μπροστά στις κάμερες. Γιατί η τηλεόραση γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική όταν τη βλέπεις από την άλλη πλευρά!

﻿Παίζουν: Αμαλία Καβάλη, Φιλίππα Κουτούπα, Σάννυ Χατζηαργύρη, Σύλβια Δεληκούρα, Βαγγέλης Σαλευρής, Νίκος Μήλιας, Ελπίδα Νικολάου, Φωτεινή Αθερίδου, Γιάννης Σοφολόγης Μπέζας, Κωνσταντίνος Φραντζής, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Στεφανία Γκουρνέλου, Ελίνα Μάλαμα, Δημήτρης Τσέλιος και οι Κώστας Αποστολάκης, Ιωάννης Παπαζήσης.

Οι σειρές που θα δούμε στον ΑΝΤ1

«Κρίνο και αγκάθι»: Η νέα δραματική σειρά εποχής

Το «Κρίνο και Αγκάθι» είναι η νέα σειρά εποχής του Ant-1 που θέλει να παρασύρει τους τηλεθεατές σε ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο, κρυφούς δεσμούς και συγκλονιστικές αποκαλύψεις.

Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Μια αγάπη που δεν έπρεπε να γεννηθεί. Ένα μυστικό που δεν έπρεπε να αποκαλυφθεί. Και ένα παρελθόν που ζητά δικαίωση.

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Η Αναστασία Παντούση θα υποδυθεί τη «Λευκή»

Όταν η αλήθεια ανθίσει, όλοι θα πληγωθούν από τα αγκάθια της εκδίκησης. Γιατί η αλήθεια έχει τον δικό της τρόπο να επιστρέφει. Και τότε, όλα όσα έμοιαζαν βέβαια γίνονται στάχτη. Ένας κόσμος γεμάτος πάθη, σκιές και απαγορευμένες επιλογές ξυπνά.

Η νεα δραματική σειρά

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Γιώργος Γεροντιδάκης και Αναστασία Παντούση

Υπόθεση: Βρισκόμαστε στην Αρκαδία του 1959.

Ο Μάρκος Αρβανίτης επιστρέφει σπίτι του έπειτα από 15 χρόνια φυλάκισης για έναν φόνο που σημάδεψε τη ζωή του, αλλά και δύο οικογένειες. Μέσα στη φυλακή, είχε μόνο μία παρηγοριά, τα γράμματα της Λευκής, μιας γυναίκας που δεν είχε συναντήσει ποτέ. Όταν οι δυο τους συναντιούνται για πρώτη φορά, ο Μάρκος είναι βέβαιος πως βρήκε τη γυναίκα της ζωής του και της ζητά να τον παντρευτεί. Η Λευκή δέχεται. Όμως, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

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Γιατί η Λευκή δεν μπήκε τυχαία στη ζωή του. Σκοπός της είναι να πλησιάσει τον άνθρωπο που θεωρεί υπεύθυνο για τη μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής της.

Η επιστροφή του Μάρκου φέρνει αναστάτωση και στο ίδιο του το σπίτι. Οι γονείς του τον υποδέχονται με ανακούφιση και συγκίνηση, αλλά η άγνωστη γυναίκα που εμφανίζεται στο πλευρό του γεννά ερωτήματα, καχυποψία και συγκρούσεις.

Στέλιος Μάινας -Αναστασία Παντούση- Μαρία Ζορμπά

Την ίδια στιγμή, οι γονείς της Λευκής εξακολουθούν να ζουν στη σκιά μιας παλιάς τραγωδίας που δεν έπαψε ποτέ να ζητά δικαίωση.

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Γιάννης Τσορτέκης και Κατερίνα Διδασκάλου

Οι δύο οικογένειες έρχονται αντιμέτωπες. Μυστικά αρχίζουν να ξυπνούν. Αλήθειες, που έμειναν θαμμένες για χρόνια, απειλούν να αλλάξουν τα πάντα. Μπορεί ένας έρωτας να επιβιώσει, όταν έχει χτιστεί πάνω σε ένα ψέμα; Τι θα συμβεί όταν το παρελθόν προσπαθήσει να έχει τον τελευταίο λόγο;

Παίζουν: Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη, Ντίνα Μιχαηλίδου, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς κ.α

Στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη ο Στέλιος Μάινας

«Ντέρτι»: Η σειρά ξετυλίγεται τη δεκαετία των 80s

Οι δημιουργοί των «Άγριων Μελισσών» επανέρχονται με μια νέα σειρά εποχής, το «Ντέρτι» που διαδραματίζεται τη δεκαετία των 80s.

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Το καστ της σειράς

Υπόθεση: Πάτρα, 1987

Η Στέλλα Σμαραγδή, μια νεαρή δασκάλα μουσικής, βλέπει τη ζωή της να γκρεμίζεται όταν κατηγορείται άδικα από την Αστυνομία για κάτι που δεν έκανε. Για να γλιτώσει από τη φυλακή, αναγκάζεται να δεχτεί μια επικίνδυνη συμφωνία: μετακομίζει στην Πάτρα για να μπει ως πληροφοριοδότρια της Αστυνομίας στο «Ντέρτι», το λαμπερό - αλλά και ύποπτο - νυχτερινό βασίλειο του Αλέκου Αβραμίδη και της συζύγου του, της θρυλικής τραγουδίστριας Ξένιας Αβραμίδου - της μητέρας που εγκατέλειψε τη Στέλλα όταν ήταν μικρή.

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Η επιστροφή της Στέλλας στη ζωή της μητέρας της γίνεται η αφορμή για να ανοίξουν παλιές πληγές και να αποκαλυφθούν μυστικά που καθόρισαν και τις δύο γυναίκες. Αυτό που ξεκινά ως απελπισμένη αποστολή, σύντομα τη σπρώχνει σε έναν σαγηνευτικό κόσμο μουσικής, αλλά και εγκλημάτων, εξουσίας και μυστικών. Το δίλημμα της Στέλλας είναι σπαρακτικό: για να σωθεί η ίδια, πρέπει να βοηθήσει στην πτώση της ίδιας της της μητέρας. Θα επιλέξει την αλήθεια, που μπορεί να καταστρέψει την Ξένια ή τη σιωπή, που μπορεί να καταστρέψει την ίδια;

Ευγενία Ξυγκόρου

Στο πλευρό της Στέλλας, ο Άρης Δεληγιάννης, ένας μυστικός αστυνομικός με έντονο αίσθημα δικαιοσύνης, που, όμως, κρύβει μια δική του πληγή. Η έλξη ανάμεσά τους γεννιέται αθόρυβα, αλλά γρήγορα γίνεται μια αγάπη που καίει - όμορφη, αληθινή, αλλά και απαγορευμένη. Δύο μοναχικές ψυχές που αναγνωρίζουν ο ένας τις πληγές του άλλου. Σύντομα, θα παρασυρθούν βαθύτερα στο σκοτεινό δίκτυο του Αλέκου Αβραμίδη και η ζωή τους θα κρέμεται από μία κλωστή. Σε έναν κόσμο όπου όλοι κρύβουν κάτι, το πιο επικίνδυνο μυστικό είναι ο έρωτάς τους.

Κλέλια Ρένεση και Τάσος Νούσιας

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Φάνης Μουρατίδης και Ευαγγελία Συριοπούλου

Και καθώς το κρυμμένο ταλέντο της Στέλλας στο τραγούδι ξυπνά, θα βρεθεί και αυτή στην πίστα δίπλα στη μητέρα της. Οι δυο τους γίνονται αντίπαλες, αλλά και καθρέφτης η μία της άλλης, κάτω από τα φώτα του νυχτερινού κέντρου ΝΤΕΡΤΙ, όπου, τελικά, συγκρούονται οι μοίρες όλων..

Σκηνή από τη σειρά

Παίζουν: Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Κλέλια Ρένεση, Φάνης Μουρατίδης, Λεωνίδας Κακούρης, Τάσος Νούσιας, Θεοδώρα Σιάρκου, Ευαγγελία Συριοπούλου κ.α.

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«Σπιλιάδες»: Δραματική σειρά βασισμένη σε μυθιστόρημα

Όταν μία γυναίκα θεωρείται νεκρή μετά από μια καταιγίδα, «ξαναγεννιέται» σε έναν άλλο τόπο χωρίς μνήμη, την ώρα που η καλύτερή της φίλη προσπαθεί να κλέψει τη ζωή της. Ανάμεσα σε δύο κόσμους, όταν θυμηθεί ποια είναι, θα πρέπει να επιλέξει ποια ζωή είναι πραγματικά δική της.

H δραματική σειρά «Σπιλιάδες» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μαρίας Γεωργιάδου.

Υπόθεση: Σύρος 1962

Σε ένα ταξίδι, μια νύχτα με σπιλιάδες, η Νίκη χάνεται στη θάλασσα. Σε μία δίνη του ανέμου, χάνει οικογένεια, περιουσία και ταυτότητα. Η ζωή της, αρχίζει ξανά χάρη στην αγάπη. Η αγάπη ενός άντρα της χαρίζει μια νέα ζωή, μια νέα ταυτότητα, μια νέα οικογένεια.

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Κι η ζωή που άφησε πίσω της; Οι άνθρωποι που αγάπησε και την αγάπησαν; Τι θα γίνει όταν ξεσπάσει η αλήθεια; Ποιος απ’ όλους θα πληρώσει το βαρύτερο τίμημα; Όσο ο χρόνος κυλάει, οι δύο παράλληλες ζωές της Νίκης πλησιάζουν επικίνδυνα η μία την άλλη…

Παίζουν: Ντένια Ψυλλιά, Γιάννης Κουκουράκης, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Γιάννη Καράμπαμπα, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Ρένος Χαραλαμπίδης,

Βασίλης Κουκαλάνι, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Σταύρος Σβήγκος, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, ΙωάνναΤριανταφυλλίδου, Μέγκυ Σούλι, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ελεάνα Καυκαλά, Μαρία Γεωργιάδου, Θεανώ Κλάδη κ.α.

Οι σειρές που επιστρέφουν στο STAR

«IQ 160»: Η κωμική σειρά επιστρέφει με 4ο κύκλο

IQ 160, η αστυ-κωμική σειρά που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν πιο ξεκαρδιστική και... μυστηριώδης από ποτέ.

Υπόθεση: Μία συμβίωση... βασανιστική. Τέσσερα παιδιά... στο κόκκινο. Ένα ζευγάρι... στα άκρα.Και πολλές, πάρα πολλές αστυνομικές υποθέσεις... προς διερεύνηση.

Τα πράγματα ποτέ δεν ήταν τόσο δύσκολα για τον Αργύρη Καλατζή. Η Πηνελόπη Μουρίκη έχει μετακομίσει μαζί με τα τρία της παιδιά και το νεογέννητο Μιχαλάκη στο σπίτι του, σε μία συγκατοίκηση... χαοτική και άκρως οδυνηρή! Και μπορεί η σπίθα του έρωτά τους να παραμένει αναμμένη, αλλά τα ξενύχτια λόγω του μωρού, οι απαιτήσεις των παιδιών, αλλά και νέες, σκοτεινές αστυνομικές υποθέσεις που χρήζουν επίλυσης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, που φέρνει και τους δύο στα άκρα.

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Θα καταφέρουν να μείνουν ενωμένοι απέναντι στις προκλήσεις της δουλειάς, αλλά και της ίδιας τους της ζωής, που δε σταματά να υψώνει εμπόδια και ανατροπές; Και αν ναι, μέχρι πότε; Τελικά, τι είναι πιο επικίνδυνο, το έγκλημα ή η οικογενειακή καθημερινότητα;

Παίζουν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Άννα Λουιζίδη κ.α

«Τα Φαντάσματα»: Η κωμική σειρά επιστρέφει με πολλές ανατροπές

Η κωμωδία, που αγαπήσατε, επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν πιο ανατρεπτική από ποτέ, με τον δεύτερο κύκλο επεισοδίων.

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Υπόθεση: Ποιος είπε ότι είναι εύκολο να ζεις σε ένα σπίτι γεμάτο... θεότρελα Φαντάσματα; Η Μαρίνα και ο Χάρης συνειδητοποιούν πως αυτή η ιδιόμορφη συγκατοίκηση με ορατούς και αόρατους συνενοίκους γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, καθώς τα ευτράπελα και οι απρόσμενες εκπλήξεις διαδέχονται το ένα το άλλο!

Τα Φαντάσματα επιστρέφουν με πολλές ανατροπές και γέλιο

Νέες αφίξεις, ρομαντικές ιστορίες, παλιές αντιπαλότητες, άσβεστα πάθη και μυστικά από το παρελθόν έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες του αρχοντικού των Παπαρρηγόπουλων.

Ξεκαρδιστικές καταστάσεις μπλέκουν ζωντανούς και... μη, σε μια σεζόν γεμάτη γέλιο, συγκίνηση και συναρπαστικές εξελίξεις!

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Νέα πρόσωπα. Νέες περιπέτειες. Νέα φαντασμαγορικά μπερδέματα.

Παίζουν: Ορφέας Αυγουστίδης, Έλλη Τρίγγου, Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής, Στέλιος Ιακωβίδης.