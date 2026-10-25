«Harmonia»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέα σειράς θρίλερ της ΕΡΤ -Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και Φανί Αρντάν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους - iefimerida.gr

Η ΕΡΤ συμπράττει με την εταιρεία παραγωγής του «Adolescence». Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στο πλευρό της Φανί Αρντάν στη νέα διεθνή σειρά «Harmonia».

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η «Harmonia» είναι ελληνοβρετανική συμπαραγωγή της ΕΡΤ, της Neda Film και της Warp Films, με τη διεθνή διανομή να αναλαμβάνει το ITV Studios. Τα γυρίσματα έχουν ήδη αρχίσει στην Ελλάδα και η παραγωγή θα παρουσιαστεί στο MIPCOM Cannes.

Η πλοκή εκτυλίσσεται σε ένα πολυτελές resort όπου η τεχνητή νοημοσύνη ελέγχει τα πάντα. Η σειρά εξερευνά τη σκοτεινή σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας, θέτοντας το ερώτημα για το ποιος είναι το πραγματικό τέρας.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της επιστήμονα που δημιούργησε την τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει η Niamh Algar, με την εμβληματική Φανί Αρντάν στο πλευρό της. Στο διεθνές καστ συμμετέχει και ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

Ο Λευτέρης Χαρίτος σκηνοθετεί και τα έξι επεισόδια, με επικεφαλής σεναριογράφο τη Hanna Jameson. Τα γυρίσματα γίνονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα και η παγκόσμια πρεμιέρα θα γίνει στην ΕΡΤ το 2027.

Μια νέα διεθνής τηλεοπτική παραγωγή, με ελληνική υπογραφή και ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών, ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ το 2027. Ο λόγος για το ψυχολογικό θρίλερ έξι επεισοδίων «Harmonia», που φέρνει κοντά τη δημόσια τηλεόραση με τη βρετανική Warp Films, την εταιρεία πίσω από την πολυσυζητημένη και βραβευμένη σειρά του Netflix «Adolescence».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνάντηση Ελλήνων και ξένων ηθοποιών μπροστά από τις κάμερες, καθώς στο καστ συμμετέχει ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, μαζί με τη σπουδαία Γαλλίδα ηθοποιό Φανί Αρντάν, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Λευτέρης Χαρίτος, γνωστός στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό από τις «Άγριες Μέλισσες».

Η «Harmonia» αποτελεί ελληνοβρετανική συμπαραγωγή της ΕΡΤ, της βραβευμένης ελληνικής εταιρείας Neda Film και της Warp Films, σε συνεργασία με το ITV Studios, που έχει αναλάβει τη διεθνή διανομή της σειράς μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στην ΕΡΤ. Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στην Ελλάδα, ενώ η παραγωγή θα παρουσιαστεί και στο MIPCOM Cannes, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς αγορές της τηλεοπτικής βιομηχανίας.

Η υπόθεση της σειράς και ο σκοτεινός κόσμος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ένα υπερπολυτελές resort ευεξίας, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη ελέγχει τα πάντα. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να αποδράσουν από την πραγματικότητα και να ζήσουν μια εμπειρία απόλυτης πολυτέλειας, με κάθε επιθυμία τους να μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, πίσω από την ειδυλλιακή εικόνα του παραδείσου κρύβεται μια πολύ πιο σκοτεινή πραγματικότητα.

Με αναφορές στον μύθο του Φρανκενστάιν, η σειρά εξερευνά τη σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία, μέσα από την ιστορία μιας επιστήμονα που επιχειρεί να ξεπεράσει τα ανθρώπινα όρια δημιουργώντας μια πανίσχυρη Τεχνητή Νοημοσύνη. Όσο όμως το δημιούργημά της εξελίσσεται, τόσο δυσκολότερο γίνεται να διακρίνει κανείς ποιος έχει πραγματικά τον έλεγχο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ερώτημα που διατρέχει την ιστορία είναι εξίσου επίκαιρο και ανησυχητικό: ποιο είναι τελικά το πραγματικό τέρας, η Τεχνητή Νοημοσύνη ή ο ίδιος ο άνθρωπος;

Η Φανί Αρντάν, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και το διεθνές καστ

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Shona Casey, της επιστήμονα που δημιούργησε την Τεχνητή Νοημοσύνη, αναλαμβάνει η Niamh Algar, γνωστή από τις παραγωγές «The Iris Affair», «Malpractice» και «The Virtues».

Στο πλευρό της βρίσκεται η εμβληματική Φανί Αρντάν, με σημαντική πορεία στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και συμμετοχές σε ταινίες όπως «The Woman Next Door» και «8 Women». Η Γαλλίδα ηθοποιός υποδύεται την πρώην ιδιοκτήτρια του πολυτελούς resort.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έναν ακόμη κομβικό ρόλο έχει η Chloe Lea, η οποία ενσαρκώνει μια νεαρή εργαζόμενη με την οποία η Τεχνητή Νοημοσύνη αναπτύσσει μια εμμονική σχέση.

Στη σειρά συμμετέχουν επίσης οι Oliver Chris («Rivals», «The Crown»), Abubakar Salim («House of the Dragon», «Raised by Wolves»), Goran Bogdan («Legacy of Spies», «The Last Panthers»), Théo Augier («XO, Kitty», «Jay Kelly») και George Ioannides («Industry»).

Η ελληνική παρουσία δεν περιορίζεται στους συντελεστές πίσω από τις κάμερες. Εκτός από τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, στο καστ βρίσκονται οι Κώστας Κορωναίος, Αντιγόνη Φρυδά, Κωνσταντίνος Ζωγράφος και Ζωεστέλλα Νικολάου.

Ο Λευτέρης Χαρίτος στη σκηνοθεσία -Γυρίσματα στην Αθήνα και το Σούνιο

Πίσω από τη δημιουργία της «Harmonia» βρίσκονται οι Λευτέρης Χαρίτος, Αμάντα Λιβανού, Peter Carlton και Hanna Jameson.

Ο Λευτέρης Χαρίτος αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και των έξι επεισοδίων, ενώ επικεφαλής της σεναριογραφικής ομάδας είναι η Βρετανίδα συγγραφέας Hanna Jameson, δημιουργός του bestseller «The Last» και σεναριογράφος της επερχόμενης σειράς του Netflix «The Undertow». Στη συγγραφή των σεναρίων συμμετέχουν επίσης ο Άλκις Παπασταθόπουλος και ο Παναγιώτης Χριστόπουλος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, με τοποθεσίες στην Αθήνα, στο Cape Sounio και στα Kapa Studios 2, αξιοποιώντας Έλληνες επαγγελματίες τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Η σειρά αναμένεται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στην ΕΡΤ το 2027, προτού ξεκινήσει τη διεθνή της διαδρομή μέσω του ITV Studios.