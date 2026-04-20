Νέα εποχή διαφάνειας στα ΜΜΕ - iefimerida.gr

Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρη Κιρμικίρογλου ενεργοποιούνται οι διατάξεις του Νόμου 5253/2025, που ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Ελευθερία των Μέσων (European Media Freedom Act).

Κάθε πάροχος υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης καλείται πλέον να δημοσιοποιεί σε εμφανές σημείο του ιστοτόπου του την εταιρική δομή, τους άμεσους και έμμεσους ιδιοκτήτες, τους πραγματικούς δικαιούχους και τα ποσά κρατικής διαφήμισης που εισπράττει.

Η προθεσμία για τα οικονομικά στοιχεία του 2025 εκπνέει στις 30 Ιουνίου 2026, ενώ εξαιρούνται εισηγμένες εταιρείες και επενδυτικοί οργανισμοί που υπόκεινται ήδη σε αυστηρή εποπτεία.



Η κίνηση αυτή, ωστόσο, αποτελεί μόνο μία πλευρά ενός πολύ ευρύτερου σχεδίου. Το δίδυμο Μαρινάκη – Κιρμικίρογλου, με σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων, επιχειρεί να φέρει τάξη σε ένα τοπίο που επί χρόνια στερούνταν ξεκάθαρων κανόνων, αντιμετωπίζοντας μετωπικά την παραπληροφόρηση, τις αδιαφανείς χρηματοδοτήσεις και την ανωνυμία στην ιδιοκτησία μέσων.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ασφάλεια δημοσιογράφων, Εθνική Στρατηγική για τον Γραμματισμό στα Μέσα, αδειοδότηση περιφερειακών καναλιών και ενίσχυση της βιωσιμότητας των παραδοσιακών μέσων — έντυπου Τύπου, τηλεόρασης, ραδιοφώνου — ως ασπίδα δημοκρατικής ανθεκτικότητας: οι κινήσεις συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα που αλλάζει τα δεδομένα και χαράσσει τον δρόμο για το μέλλον της ενημέρωσης στη χώρα.