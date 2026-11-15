Ναταλία Γερμανού: «Μου ζητήθηκε κι εμένα να γράψω νέα τραγούδια για τη Βίσση»

Με το ολοκαίνουργιο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, με τίτλο «Καλημέρα», επέλεξε να ανοίξει την εκπομπή της στον Alpha η Ναταλία Γερμανού.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, λίγες εβδομάδες μετά την έντονη διαμάχη του με την Άννα Βίσση, επέστρεψε δισκογραφικά με ένα ρεμπέτικο τραγούδι, παρουσιάζοντας μια διαφορετική μουσική πλευρά από εκείνη που έχει συνηθίσει το κοινό του.

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Η συζήτηση στο πλατό στράφηκε και στην Άννα Βίσση, η οποία βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου ηχογραφεί το νέο της άλμπουμ. Μάλιστα, η Ναταλία Γερμανού αποκάλυψε πως η τραγουδίστρια έχει απευθυνθεί και στην ίδια για τη δημιουργία νέου υλικού.

Η αποκάλυψη της Ναταλίας Γερμανού για την Άννα Βίσση

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ρώτησε ευθέως την παρουσιάστρια εάν έχει δεχθεί πρόταση να συμμετάσχει στιχουργικά στη νέα δισκογραφική δουλειά της Άννας Βίσση.

Η Ναταλία Γερμανού επιβεβαίωσε ότι η τραγουδίστρια έχει ζητήσει από διάφορους δημιουργούς να γράψουν τραγούδια για το επερχόμενο άλμπουμ της, με την ίδια να βρίσκεται ανάμεσά τους.

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«Έχει παραγγείλει σε πολύ κόσμο η Άννα… μεταξύ αυτών κι εγώ. “Γράψε κάτι”», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο της επικοινωνίας τους.