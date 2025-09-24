«Να με λες μαμά»: Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια της καθηλωτικής σειράς -Η υπόθεση και η συμβολή της δημοσιογράφου Ηρώς Καριοφύλλη - iefimerida.gr

Η νέα δραματική σειρά «Να με λες μαμά» κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου με διπλό επεισόδιο στον Alpha. Η υπόθεση, οι χαρακτήρες και οι εντυπώσεις μας από την avant premiere.

Έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, η νέα μίνι σειρά «Να με λες μαμά», που κάνει πρεμιέρα στις 25/09, στις 21.00, με διπλό επεισόδιο, λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης. Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα κακοποιημένο κορίτσι, μια γυναίκα σε ένα συγκλονιστικό ταξίδι μητρικής αγάπης. Γιατί η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της.

Να με λες μαμά: Η υπόθεση της σειράς και οι εντυπώσεις μας

Η Ξένια Στασινού έχει περάσει την παιδική της ηλικία σε ορφανοτροφείο και το μόνο που θυμάται από τη βιολογική της μητέρας είναι τα χέρια της καθώς την άφηνε στο ίδρυμα. Όταν συναντάει την Ιωάννα, ένα χαρούμενο 8χρονο κοριτσάκι, παρατηρεί μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της, μέχρι που τελικά μαθαίνει από τους γείτονες της ότι κακοποιείται από τη μητέρα της και τον φίλο της.

Σκηνή από τις πρόβες

Τη συγκλονιστική στιγμή που βρίσκει την αθώα αυτή μικρή ψυχή παρατημένη κυριολεκτικά στα σκουπίδια, αποφασίζει να την απαγάγει, να τη μεγαλώσει σαν δικό της παιδί και να της προσφέρει την προστασία, τη θαλπωρή και την αγάπη που τόσο της έχουν λείψει. Μαζί εγκαταλείπουν το χωριό στο οποίο μένουν και ξεκινούν ένα ριψοκίνδυνο ταξίδι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα ταξίδι που σηματοδοτεί ταυτόχρονα την έναρξη μιας καινούριας ζωής και ενός αέναου κυνηγητού. Ένα ταξίδι ζωής, όταν η αγάπη γίνεται καταφύγιο και προορισμός.

Θα καταφέρει η Ξένια να προσφέρει στην Ιωάννα τη φροντίδα και την αγάπη που της αξίζει; Θα μπορέσει να ξεπεράσει κοινωνικά αλλά και νομικά εμπόδια; Και πού θα οδηγήσει αυτό το «ταξίδι» και την ίδια την Ξένια; Σε ποιες προσωπικές αποκαλύψεις;

Σκηνή από τη σειρά

Την περασμένη βδομάδα σε κινηματογράφο, στο κέντρο της Αθήνας, παρακολούθησα τη νέα μίνι δραματική σειρά μαζί με τους συντελεστές. Η Μαρία Κίτσου κάθισε δίπλα με τη μικρή ταλαντούχα συμπρωταγωνίστρια της, την Ναυσικά Κοκοτά, ενώ λίγες θέσεις πιο πίσω βρισκόταν η μαμά της μαζί με την μικρότερη αδερφή της. Τα φώτα χαμήλωσαν και η ιστορία ξετυλίχτηκε στη μεγάλη οθόνη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την περσινή σεζόν είχε βγει στον «αέρα» το τρέιλερ της δραματικής σειράς, που ως κύριο θέμα θίγει την παιδική κακοποίηση. Καλογυρισμένο, με πολύ καλούς συντελεστές και μια δυνατή ιστορία έχοντας φόντο μια μικρή επαρχιακή πόλη. Εκεί που ξεκινούν όλα όταν η «Ξένια», που την υποδύεται η Μαρία Κίτσου συναντά την μικρή «Ιωάννα».

Σκηνή από τη σειρά που κάνει πρεμιέρα στις 25/9

Σχεδόν 90 λεπτά μετά το τέλος του διπλού επεισοδίου συνειδητοποίησα τη σπουδαιότητα της ιστορίας και των εξαιρετικών ηθοποιών που ερμήνευσαν τόσο πειστικά τους ρόλους τους. Αρκεί να αναφέρω ότι ο Ιβάν Σβιτάιλο μου έδειχνε φωτογραφίες με τς δύο κόρες του αγκαλιά για να δω την αληθινή του πλευρά.

Ξεκινώντας από το κεντρικό θέμα που αφορά την παιδική κακοποίηση αξίζει να σημειώσω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να θίγονται τέτοια κοινωνικά ζητήματα. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια ολοένα και έχει αυξηθεί ο αριθμός των κακοποιημένων παιδιών και ο Alpha μέσα από τη σειρά αναδεικνύει και τολμάει να προβάλλει ένα θέμα τόσο επίκαιρο όσο ποτέ. Μέσα από τη σειρά βλέπουμε οικείους χαρακτήρες, από την αντιμετώπιση της δασκάλας στο σχολείο και των κατοίκων της γειτονιάς, που αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Και εδώ γεννιούνται εύλογα ερωτήματα: Κάναμε αυτό που έπρεπε και είμαστε εντάξει με τη συνείδησή μας; Βοηθήσαμε αρκετά τον συνάνθρωπο μας, στην προκειμένη περίπτωση ένα ανυπεράσπιστο παιδάκι, ή φοβόμαστε μην μπλέξουμε;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών δίνουν μια άλλη πνοή στη σειρά που θα σας καθηλώσει από τα πρώτα επεισόδια. Η Μαρία Κίτσου, μια σπουδαία ηθοποιός, έχει ερμηνεύσει με την ψυχή της την «Ξένια»: εκφραστική και πειστική ακόμα και στις σκηνές που «μιλάει» με τα μάτια ή με μια ανάσα. Είναι από τις φορές που λες «Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ καμία άλλη να ερμηνεύει τόσο πειστικά την «Ξένια».

Η «Ξένια» με την «Ιωάννα»

Πρεμιέρα την Πέμπτη 25/9 με διπλό επεισόδιο στον Alpha

Αποκάλυψη η μικρή Ναυσικά Κοκοτά ως «Ιωάννα» που μέχρι και το βλέμμα της βγάζει συναίσθημα, ενώ έχει δέσει άψογα η χημεία της με την Κίτσου «χτίζοντας» ένα δίδυμο που δεν χορταίνεις να το απολαμβάνεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βραβευμένη με Καρφίτσα «Μελίνα Μερκούρη» Δήμητρα Βλαγκοπούλου (το ίδιο βραβείο έχει λάβει και η Κίτσου) υποδύεται τη μητέρα της «Ιωάννας» και από την εμφάνιση μέχρι τον τρόπο που μιλάει έχει συνθέσει μια προσωπικότητα που είναι αντιπαθής στο κοινό. Όπως και ο Ιβάν Σβιτάιλο, που υποδύεται τον κακόφημο σύντροφο της, τα τελευταία χρόνια έχει ανεβάσει στροφές υποκριτικά κάνοντας άλμα και αξίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι δυο τους έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν χαρακτήρες που θα εξοργίσουν τους τηλεθεατές. Γιατί οι σπουδαίες ερμηνείες γεννούν/ ξυπνούν συναισθήματα και το έχουν πετύχει.

Στα πλεονεκτήματα της δραματικής σειράς είναι η πολύ προσεγμένη σκηνοθετική προσέγγιση του Αντώνη Αγγελόπουλου. Ο ίδιος έχει σκηνοθετήσει μερικές από τις κορυφαίες κωμικές σειρές, όπως «Το Σοι σου», «Παρά Πέντε», «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», και το «Να με λες μαμά» είναι η πρώτη δραματική σειρά που κάνει. Βλέποντας τη σειρά θα διαπιστώσετε ότι ξετυλίγει πολύ φυσικά την ιστορία αποφεύγοντας τους κραυγαλέους εντυπωσιασμούς.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η σειρά είναι αφιερωμένη στη δημοσιογράφο Ηρώ Καρυοφύλλη, που «έφυγε» από τη ζωή το περσινό καλοκαίρι, καθώς ίδια συνέβαλε με την εμπειρία της στο αστυνομικό ρεπορτάζ.

Ανοίγοντας τα φώτα και συνομιλώντας για μερικά λεπτά με τη μητέρα της Ναυσικάς Κοκοτά μου τόνισε ότι η μικρή ήταν μόλις 9 ετών, δηλαδή δύο χρόνια πριν, όταν γυριζόταν η σειρά και της είχαν πει αναλυτικά, με τη βοήθεια ψυχολόγου, για το θέμα που διαπραγματεύεται η σειρά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να με λες μαμά: Οι χαρακτήρες της σειράς

Ξένια Στασινού η Μαρία Κίτσου

Η Ξένια ζει και εργάζεται στον υγροβιότοπο του Αμβρακικού, έχοντας μεγαλώσει στην Αθήνα. Στα 5 της χρόνια η μητέρα της την άφησε σε ίδρυμα και από εκεί την υιοθέτησε μία επιφανής οικογένεια φαρμακοβιομηχάνων, η οικογένεια Στασινού. Η Ξένια μεγαλώνει σε ένα υγιές περιβάλλον, χωρίς να της λείψει ποτέ τίποτα, αλλά πολύ σύντομα αρχίζει να νιώθει πως δεν επικοινωνεί ουσιαστικά ούτε με τη θετή μητέρα της ούτε με τις δύο μικρότερες αδερφές της. Εκείνες πιο σκληρές και ορθολογίστριες, ενώ η Ξένια μια ευαίσθητη ψυχή που αγαπούσε να διαβάζει ποίηση, να συντρέχει ανθρώπους που χρειάζονταν βοήθεια και να μελετάει για τα πουλιά, που ήταν πάντα η μεγάλη της αγάπη. Κάπου εκεί γύρω στα 15 της, λίγο μετά τον θάνατο του θετού της πατέρα, πήρε γενναίες αποφάσεις για τη ζωή της, με βασικότερες ότι θέλει να ασχοληθεί με την ορνιθολογία και να ζήσει μόνη της.

Μαρία Κίτσου

Η δημιουργία της οικογένειας δεν ήταν ποτέ στα όνειρά της. Όταν όμως η ζωή φέρει στον δρόμο της τη μικρή Ιωάννα, όλα τα δεδομένα της θα ανατραπούν. Ένας άνθρωπος που δε θέλησε ποτέ τη δέσμευση, παίρνει υπό την προστασία του ένα παιδί για να το σώσει. Οι συνέπειες θα είναι πολλές, αλλά αβέβαιο αν θα καταφέρει να τις αποφύγει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιωάννα Χαλκιά η Ναυσικά Κοκοτά

Η Ιωάννα είναι ένα ιδιαίτερα ευφυές και ώριμο παιδί, που ζει στο χωριό Θεολόγος, κοντά στον υγροβιότοπο. Ο πατέρας της εγκατέλειψε τη μητέρα της, Χρύσα, όταν έμαθε πως εκείνη ήταν έγκυος κι έτσι η Ιωάννα δεν τον γνώρισε ποτέ. Μεγάλωσε με τη μητέρα της αντιμετωπίζοντας οικονομικές δυσκολίες, ενώ τα τελευταία χρόνια μένουν στο σπίτι του συντρόφου της Χρύσας, Τόλη.

Ναυσικά Κοκοτά

Η μικρή μεγαλώνει σε ένα άκρως κακοποιητικό περιβάλλον, τόσο λεκτικά όσο και σωματικά. Ακόμα όμως και κάτω από αυτές τις συνθήκες, η Ιωάννα αποζητά συνεχώς τη χαρά και την αγκαλιά της μάνας της. Τις περισσότερες φορές όμως χωρίς ανταπόκριση κι έτσι καταφεύγει στον κόσμο που εκείνη έχει φτιάξει για να μπορεί να αντέχει∙ στο μικρό της χάμστερ, στο σημειωματάριό της, αλλά και στα πουλιά, στα οποία έχει κι αυτή μεγάλη αγάπη. Η γνωριμία της με την Ξένια θα της αλλάξει μια για πάντα τη ζωή, αφού στο πρόσωπό της θα βρει τη μαμά που ήθελε να έχει. Ο νόμος όμως θα είναι αμείλικτος μαζί τους κι έτσι θα βρεθούν κυνηγημένες, με τον φόβο πάντα ότι θα έρθει η μέρα που θα χωριστούν.

Ελβίρα Στασινού η Φιλαρέτη Κομνηνού

Η Ελβίρα είναι η θετή μητέρα της Ξένιας. Διοικεί μόνη της μία απ’ τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες της χώρας, καθώς ο άντρας της έχει φύγει απ’ τη ζωή. Οι προσπάθειες που έκαναν όταν παντρεύτηκαν, για να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, δεν είχαν αποτέλεσμα, κι έτσι ξεκίνησαν διαδικασίες τεκνοθεσίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φιλαρέτη Κομνηνού

Υιοθέτησαν την 5χρονη τότε Ξένια, ενώ αρκετά χρόνια αργότερα, η Ελβίρα κατάφερε να φέρει στον κόσμο άλλα δύο παιδιά, τη Μαριάννα και τη Λίνα. Ήτανε πάντα μια δυναμική και εσωστρεφής γυναίκα, αλλά η απώλεια του άντρα της τη σκλήρυνε ακόμα περισσότερο. Έβαλε στην άκρη το συναίσθημά της, ενώ προσπαθούσε να είναι πάντα αρεστή στον κύκλο της για να επιβιώσει. Εκεί είναι που το χάσμα με την Ξένια έγινε μεγαλύτερο, παραμένοντας έτσι μέχρι και τώρα. Η επαφή τους σήμερα βρίσκει την Ελβίρα αρκετά συνειδητοποιημένη σε σχέση με τα λάθη της και αποφασισμένη να ξανακερδίσει την κόρη της. Οι στιγμές που θα έρθουν όμως θα ‘ναι δραματικές για όλους και η Ελβίρα θα πρέπει να δώσει μάχη για να μπορέσει να ακούσει την καρδιά κι όχι τη λογική της.

Αγγέλα Δελημάνη η Ελένη Κοκκίδου

Η Αγγέλα είναι η βιολογική μητέρα της Ξένιας. Ζει και εργάζεται στο κέντρο της Αθήνας, ενώ το παρελθόν της παραμένει ένα μυστήριο, αφού κανείς δε φαίνεται να ξέρει ούτε γιατί εγκατέλειψε την κόρη της στο ίδρυμα, ούτε τι έκανε από εκεί πέρα στη ζωή της. Την Ξένια πάντως δεν την έχει συναντήσει ποτέ από τη μέρα που την άφησε. Καθώς όμως η οικογένεια της Ελβίρας είναι μια επώνυμη οικογένεια, διαβάζει συνεχώς για την κόρη της, παρακολουθεί τη ζωή της μέσω του τύπου ή των sites, δείχνοντας πως δεν την έχει βγάλει στιγμή απ’ το μυαλό της. Και να που η μοίρα θα τις φέρει και πάλι κοντά με τρόπο ανέλπιστο. Και μάλιστα σήμερα, που η Αγγέλα θέλει πιο πολύ από ποτέ να συναντήσει την Ξένια. Έστω για μια φορά.

Ελένη Κουκίδου

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διανύει δυστυχώς τις τελευταίες μέρες της ζωής της, καθώς πριν από κάποιους μήνες διαγνώσθηκε με κακοήθεια. Κι αυτές τις τελευταίες μέρες θα τις περάσει όντως με την κόρη της. Μόνο που η Ξένια δε θα ξέρει πως απέναντί της έχει τη γυναίκα που την εγκατέλειψε και δε θέλει να ξαναδεί μπροστά της. Πληγές ανοιχτές και για τις δυο, που κανείς δεν ξέρει αν θα προλάβουν να επουλωθούν.

Χρύσα Χαλκιά η Δήμητρα Βλαγκοπούλου

Η Χρύσα είναι η μητέρα της Ιωάννας. Γεννημένη σε μια φτωχή οικογένεια, έψαχνε πάντα τον άντρα της ζωής της για να κάνει οικογένεια. Όταν γνώρισε τον πατέρα της Ιωάννας, πίστεψε πως βρήκε αυτό που έψαχνε, μέχρι τη στιγμή που έμεινε όμως έγκυος κι εκείνος την εγκατέλειψε. Δυσκολεύεται για να τη μεγαλώσει και στην ουσία θεωρεί την Ιωάννα υπεύθυνη για όλα τα άσχημα που ζει. Γι’ αυτό και ποτέ δεν λειτουργεί απέναντί της μητρικά, αντιθέτως υπάρχουνε στιγμές που η μικρή της δημιουργεί αποστροφή. Όταν γνωρίζει τον Τόλη, τον νυν σύντροφό της, η τύχη φαίνεται να της χαμογελά.

Δήμητρα Βλαγκοπούλου

Μετακομίζει με την Ιωάννα σπίτι του, δουλεύει πια στο μπαρ του, ενώ εκείνος αναλαμβάνει στην ουσία εξολοκλήρου τα έξοδα και των δυο τους. Η Χρύσα αρχίζει να ζει πια όπως θέλει, ενώ η Ιωάννα μπαίνει εμφανώς σε δεύτερη μοίρα. Τόσο που στους καυγάδες του Τόλη μαζί της εκείνη παίρνει το μέρος του ή κάνει πως δε βλέπει την κακοποιητική του συμπεριφορά. Μόνο όταν η Ιωάννα εξαφανιστεί, θα συγκρουστεί μαζί του. Μόνο τότε θα νοιαστεί για εκείνη, θα πονέσει και θα προσπαθήσει να τη βρει. Κι αυτή η προσπάθειά της είναι που θα την κάνει να πληρώσει και το τίμημα της συμπεριφοράς της μέχρι σήμερα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόλης Καραδήμος ο Ιβάν Σβιτάιλο

Ο σύντροφος της Χρύσας. Γεννημένος και μεγαλωμένος στο χωριό Θεολόγος έξω από την Άρτα, μπλέχτηκε από νωρίς με τη νύχτα και δεν άργησε να ανοίξει και το δικό του μπαρ. Όλοι βέβαια σχολιάζουνε κρυφά πως τα κορίτσια που δουλεύουνε στο μαγαζί δεν εκτελούν μόνο χρέη σερβιτόρας, αλλά εξυπηρετούν και μ’ άλλους τρόπους τους πελάτες. Κανένας όμως δεν τολμάει να μιλήσει. Είτε γιατί δε θέλουνε μπλεξίματα με τύπους σαν τον Τόλη, είτε γιατί κάποιους τους κρατάει στο χέρι και τους εκβιάζει.

Ιβαν Σβιτάιλο

Η εξαφάνιση της Ιωάννας μάλλον τον ανακουφίζει. Και σίγουρα δε θέλει να βρεθεί η μικρή γιατί φοβάται μην αποκαλύψει την κακοποιητική του συμπεριφορά απέναντί της. Του χαλάει βέβαια τα σχέδια η Χρύσα που θα αρχίσει να ψάχνει για την κόρη της, αλλά τότε είναι που κι αυτός θα της δώσει να καταλάβει ποιος έχει το πάνω χέρι στη σχέση τους.

Αντώνης Μωραϊτης ο Αινείας Τσαμάτης

Ο Αντώνης ζει στην Αθήνα και εργάζεται σε κάποιο site, προσπαθώντας να βρει τον τρόπο να ξεχωρίσει στη δουλειά του. Με την υπόθεση της Ξένιας θα ασχοληθεί όταν φτάνει στον υγροβιότοπο για να πάρει συνέντευξη από εκείνη για ένα άρθρο του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερμηνεύει τον δημοσιογράφο

Όταν η εξαφάνιση της Ιωάννας μαθευτεί, θα ψάξει την υπόθεση, ευελπιστώντας να πετύχει κάποιο αποκλειστικό. Καταλαβαίνοντας όμως γρήγορα ότι με την εξαφάνιση εμπλέκεται η Ξένια, η οποία τυχαίνει να είναι και κόρη της Ελβίρας Στασινού, ο στόχος του θα αλλάξει, δημιουργώντας ένα ακόμα εμπόδιο στον δρόμο εκείνης και του παιδιού. Εμπόδιο που, όπως όλα δείχνουν, θα είναι και το καθοριστικό.

Μαριάννα Στασινού η Δανάη Επιθυμιάδη

Η Μαριάννα είναι αδερφή της Ξένιας και το πρώτο βιολογικό παιδί της Ελβίρας. Έχοντας σπουδάσει οικονομικά, είναι το δεξί χέρι της μητέρας της στο εργοστάσιο και φυσικά η διάδοχός της στη διοίκηση. Ήξερε από μικρή την αλήθεια για την Ξένια, αλλά αυτό δεν επηρέασε τις μεταξύ τους σχέσεις, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια. Τα πράγματα άλλαξαν αργότερα, όταν η Ξένια άρχισε να κοντράρεται με την Ελβίρα και η Μαριάννα, ως παιδί που είχε αδυναμία στη μητέρα του, θύμωνε που η Ξένια τη στενοχωρούσε.

Η «Μαριάννα»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα συναισθήματά της δεν άλλαξαν πολύ στο μέλλον, κυρίως επειδή, όταν η Ξένια έφυγε απ’ το σπίτι, η ίδια ήταν περίπου 10 ετών και η γνώμη που σχημάτιζε για την αδερφή της είναι απ’ όσα άκουγε να λέει η μητέρα τους. Έτσι δεν μπόρεσαν ποτέ να έρθουνε κοντά οι δυο τους. Όταν η Ξένια σήμερα θα ζητήσει τη βοήθειά τους, η Μαριάννα θα χάσει τη γη κάτω απ’ τα πόδια της με την απρόσμενη εξέλιξη και θα κοντραριστεί μαζί της ακόμα και σ’ αυτήν, την πιο κρίσιμη, στιγμή της.

Λίνα Στασινού η Χριστίνα Μαριάνου

Η Λίνα είναι η μικρή αδερφή της Ξένιας και το δεύτερο βιολογικό παιδί της Ελβίρας. Επαγγελματικά δεν ακολούθησε τον δρόμο της οικογένειας. Σπούδασε γιατρός και αυτή τη στιγμή εργάζεται σε ένα μεγάλο διαγνωστικό κέντρο. Ο χαρακτήρας της διαφέρει απ’ της Ελβίρας, όμως της πήρε καιρό να σταματήσει να την «αντιγράφει» άθελά της και να φανεί η δική της προσωπικότητα. Τώρα έχει αποδεχτεί την ευαίσθητη πλευρά της, πράγμα που σήμερα θα τη φέρει πιο κοντά στην Ξένια, κάνοντας τη σχέση τους να χτιστεί απ’ την αρχή.

Η «Λίνα»

Μπορεί να μοιάζει το πιο «αδύναμο» μέλος της οικογένειας, αλλά, όταν η Ξένια επιστρέψει και μάλιστα φέρνοντας μαζί της και την Ιωάννα, θα είναι η πρώτη που αποφασισμένα θα τη στηρίξει και θα έχει όλη την καλή διάθεση για να την καταλάβει.