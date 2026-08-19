 Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τη Μίνα Καραμήτρου -Εντάσσεται στον ενημερωτικό τομέα του σταθμού - iefimerida.gr
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Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τη Μίνα Καραμήτρου -Εντάσσεται στον ενημερωτικό τομέα του σταθμού

Μίνα Καραμήτρου
H Μίνα Καραμήτρου επισήμως στον ΣΚΑΪ / Instagram skaitv
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε σήμερα επισήμως την έναρξη της συνεργασίας του με τη Μίνα Καραμήτρου, η οποία εντάσσεται με τη νέα σεζόν στον ενημερωτικό τομέα του σταθμού.

Η Μίνα Καραμήτρου θα παρουσιάζει με τον Γιώργο Γρηγοριάδη - μέχρι πρόσφατα παρουσιαστή των επιτυχημένων «Δεκατιανών» μαζί με τον Γιάννη Πιταρρά- μία νέα εκπομπή στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Η εκπομπή «Δεκατιανοί» ολοκληρώνει τον κύκλο της, καθώς το κανάλι προσανατολίζεται σε αλλαγή του τίτλου και της ταυτότητας του προγράμματος.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τη Μίνα Καραμήτρου

«Ο ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Μίνα Καραμήτρου.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, με μακρά πορεία στον χώρο των ΜΜΕ, εντάσσεται με τη νέα σεζόν στον ενημερωτικό τομέα του Ομίλου ΣΚΑΪ.

Ο ΣΚΑΪ την καλωσορίζει και της εύχεται καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα!».

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