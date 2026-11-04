 «Μέχρι κεραίας», της Ντέπυς Γκολεμά: Γιατί πληθαίνουν οι αθλητικές εκπομπές, «Κάμπινγκ» η καλύτερη κωμωδία, ο Ουγγαρέζος στο ΠΑΣΟΚ - iefimerida.gr
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«Μέχρι κεραίας», της Ντέπυς Γκολεμά: Γιατί πληθαίνουν οι αθλητικές εκπομπές, «Κάμπινγκ» η καλύτερη κωμωδία, ο Ουγγαρέζος στο ΠΑΣΟΚ

Δημήτρης Ουγγαρέζος
Δημήτρης Ουγγαρέζος
ΝΤΕΠΥ ΓΚΟΛΕΜΑ
Ντέπυ Γκολεμά

Η Ντέπυ Γκολεμά με το «Μέχρι Κεραίας» και αυτή την εβδομάδα στο iefimerida.gr.

-Απίθανο! Πριν λίγες ημέρες σύσσωμα τα πρωινάδικα επιτέθηκαν στην Ζήνα, για τη φράση με το περίφημο «μίνι της Μαρίας Αντωνά»…

-Την πήρε και την σήκωσε. Έφαγε τέτοιο κράξιμο που έβαλε και στη τσέπη της…

-Μάλιστα τονίστηκε, από το happy day, ότι ολόκληρη η τηλεόραση ασχολήθηκε με το θέμα υπεράσπισης της Μαρίας Αντωνά….

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-Ξέρετε, οι κυρίες στα πρωινάδικα, νομίζουν οτι είναι «ολόκληρη η τηλεόραση». Τόση έπαρση και κουταμάρα μαζί, γίνεται; Γίνεται…

- Στο μεταξύ ο άλλος, ο Γιώργος με το όνομα, πιστεύει πως η Ζήνα θέλει αυτόν να βαρέσει και επειδή δε μπορεί βαράει το σαμάρι, όπως έξοχα και πολύ κομψά αποκαλεί την σύντροφό του…( ο γάιδαρος…)

-Αυτό στο μεταξύ που είπε «σαμάρι» τη σύντροφό του, δηλαδή ένα τίποτα , καμμιά δε πείραξε…

-Το «Νησί», η σειρά που σκέφτηκε να επαναφέρει το Μέγκα, απότυχε να ανακόψει την επέλαση του Αλφα στη μυθοπλασία αλλά και τη φόρα που έχει πάρει το «Ντέρτι» η καλύτερη σειρά αυτή την εποχή….

-Και ύστερα ήρθε η «Σύγκρουση»….

-Έχετε προσέξει πως στα περισσότερα σήριαλ οι άνδρες φοράνε μαύρα, οι νεαροί σκουλαρίκια

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-και πως στα πρώτα πέντε λεπτά έχουν γίνει τουλάχιστον δύο δολοφονίες; Πλήξη….

-Αυτό το ΕΚΚΟΜΕΔ δεν έχει που αλλού να δώσει τα εκατομμύρια του;

-Απο τις κωμωδίες το «Κάμπινγκ» είναι μακράν ό,τι πιο φρέσκο παίζεται και ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, ο καλύτερος ηθοποιός…

-Στο μεταξύ αυτές που πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο ειναι οι αθλητικές εκπομπές σε διάφορες βερσιόν….και μάλιστα με περισσότερες κοπέλες παρουσιάστριες….

-Κρατήστε το όνομα μιάς νεαρής παρουσιάστριας, που θα μας εκπλήξει ευχάριστα. Πηνελόπη…

-Στο αμήν την έφτασαν την Ηλιάνα, οι ρεπόρτερ και αναγκάστηκε να τοὺς πει «έλεος, είμαι και εγώ άνθρωπος , αφήστε με πιά». Πείτε μου αν αυτό είναι Δημοσιογραφία να πνίγεις έναν άνθρωπο στις ερωτήσεις, με τα ματσούκια μέσα στο στόμα της….

-Πείτε μας στ' αλήθεια. Δεν ντρέπεστε καθόλου να κακοποιείτε ένα επάγγελμα απο το οποίο πέρασαν με αξιοπρέπεια χιλιάδες άνθρωποι….Όχι ε;

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-Σε μια νέα φάση περνά το Στούντιο 4, καθώς από την περασμένη Δευτέρα η Δέσποινα Γρηγοροπούλου ανέλαβε την αρχισυνταξία της εκπομπής. ( το είχαν αποκαλύψει τα media εδώ στο iefimerida)…

-Την ίδια στιγμή, η Κατερίνα Καραβάτου φέρεται να αναλαμβάνει πιο ενεργό ρόλο, με στόχο να αυξηθούν τα ποσοστά στους πίνακες τηλεθέασης. Και έχει αρχίσει κάτι να αχνοφαίνεται….

-20 φιναλίστ θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, διεκδικώντας την πρόκριση για τον Μεγάλο Τελικό του Sing for Greece.

-Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου ´27.

-Ελπίζω να έχετε καταλάβει όλοι, πόσο σημαντικό είναι που η Φαίη μετακομίζει σε νέα μονοκατοικία, επειδή παντρεύεται…

-Δηλαδή άμα το ξέρεις αυτό, ξυπνάς με άλλο αέρα το πρωί ρε παιδί μου. Στριμώγνεσαι με κέφι στο μετρό…

-Θα την άλλαζα και εγώ, αλλά βασικά δεν παντρεύομαι και κυρίως δεν έχω μονοκατοικία…

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-Φέτος στο voice συμβαίνουν απίθανα πράγματα. Οι κριτές δε γυρίζουν, οι παίχτες αποκλείονται αλλά οι κριτές λένε: «Μα τι καλή ήσουν, πόσο τσαχπίνα και τι ωραία που τα είπες».

-Τότε για δε γυρίσατε ωρέ κλεφτόπουλα;

-Συγγνώμη, ό,τι και να πίνετε ας μας το στείλετε, το έχουμε μεγάλη ανάγκη….

-Βασικά , θέλω να γελάω διαρκώς και άνευ λόγου, σαν την Έλενα, να λέω άνοστα αστεία σαν τον Μουζουράκη και κρυάδες σαν τον Λιανό…

- Δεν θα με χάλαγε βέβαια η γλύκα του Μάστορα και η γοητεία της ΠΑΟΛΑ ( έκπληξη…)

- Πάντως δεν ισχύει ότι τα κορίτσια δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Θα φανεί σε επόμενο επεισόδιο, που τις βάζουν να τραγουδήσουν μαζί να λήξει η μουρμούρα…

-Αυτό το «Κάτι ψήνεται» σύντομα γίνεται «κάτι καίγεται»... Κάρβουνο όμως….

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-Θα την αναλάβει την Eurovision ο Καπουτζίδης και θα έχει μαζί του και την Μπέτυ Μαγγίρα. Ο άνθρωπος την έχει ήδη απο πέρσι έτοιμη την ιδέα. Ξέρετε κάτι καλύτερο;

- Αφοπλιστική -που λέει ο λόγος- δήλωση της Θεοδώρας Τζάκρη που οδεύει προς ΠΑΣΟΚ: «Με τον Τσίπρα το 15, δεν τον ήπιαμε απλά, τον ρουφήξαμε».

-Και καλά εσείς το θέλατε. Εμείς τι σας φταίγαμε;;

-«Εκτός σχεδίου», 1,2% τηλεθέαση. Είπατε κάτι;;; Εκτός ΕΡΤ, πότε με το καλό;

-Αλλά και το Tvland βράχος έτσι; 1,7%. Ακούνητο….

-Η Σία Κοσιώνη κοιταζόταν στον καθρέφτη και αναρωτιόταν αν θέλει να συνεχίσει να λέει ειδήσεις στον ΣΚΑΙ…

- Εγώ πάλι κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω «τι θα γίνει καλέ, εκείνα τα πέντε κιλά θα τα χάσεις να κουμπώσει κανένα ρούχο;

- Μα καλά τα λέει η Δέσποινα Καμπούρη. Χωρίς έγκριση απο το ΔΣ της ΕΡΤ, μπορεί να ξεκινήσει εκπομπή; Και πως ετοιμάζεται; Ξέρουν απο πριν ότι θα την εγκρίνει η νέα διοίκηση;

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- «Μιά θέση στη κόλαση» είπε η Ναταλία για αυτό το σκάνδαλο της ΜΚΟ. Ό,τι αφορά κακοποίηση παιδιών, τα πάντα όλα, με συνοπτικές διαδικασίες…

-Αυτή την εβδομάδα χθες Τρίτη, έληξε η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών για το πιο κανάλι θα κερδίσει το champions league, τα επόμενα τρία χρόνια…

-Παρότι υπάρχει η συμφωνία των τριών μεγάλων, λέγεται ότι ο ιδιοκτήτης του ΣΚΑΙ θα δώσει τα ρέστα του, καταθέτοντας προσφορά πάνω από 18 εκ. ευρώ…

-Είναι πολλά τα λεφτά Γιάννη…

- Άλλωστε για τα αθλητικά και την πλατφόρμα, ακούγεται στην αγορά, οτι ο όμιλος ΣΚΑΙ, θα διαθέσει κοντά 300 εκατομμύρια… ( τα χάπια μου…)

- Πως σας φάνηκε η «Σύγκρουση»; Την έχει σκοτώσει απο τα πριν ο σχιζοφρενής; Όχι, απο τη σύγκρουση σκοτώθηκε! αλλά, αυτές είναι σειρές…

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-Σε αυτή τη περίπτωση θα μπορούσαμε να πούμε «Και ύστερα ήρθε η σύγκρουση».

-Τα έμαθες τα νέα πατέρα; που έλεγε και ο Γιωργάκης: Ο Ουγγαρέζος στο ΠΑΣΟΚ….

-Υπάρχει η Ελλάδα της «Παιδικής χαράς» και υπάρχει και η Ελλάδα του βραβευμένου ποδοσφαιριστή. «Ενα παιδί ήθελα να σώσω» είπε και ξέσπασε σε κλάμματα….

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