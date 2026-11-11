«Μέχρι κεραίας», της Ντέπυς Γκολεμά: Ευχαριστώ που δεν κάνουν εκπομπή οι «Ράδιο Αρβύλα», αναζητείται ο Ν. Συρίγος, ο κολλητός της Σίσσυς - iefimerida.gr

Η Ντέπυ Γκολεμά με το «Μέχρι Κεραίας» και αυτή την εβδομάδα στο iefimerida.gr.





-Από τη Δευτέρα το Mega άρχισε να προβάλει σε επανάληψη τη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Maestro in blue». Όμως εμείς περιμένουμε την πρεμιέρα στο Νetflix, στις 18 Δεκεμβρίου, του 4ου και τελευταίου κύκλου…



-Πόσα ψέματα μπορούν να χωρέσουν σε μια εκπομπή! Πολλά, πάρα πολλά. Αν μάλιστα έχει τύχει να ζήσεις (επαγγελματικά) κοντά στον Φρέντυ Γερμανό 25 χρόνια, μόνο στεναχώρια και απέχθεια σου προκάλεσε η εκπομπή «Kεραία» της κ. Βιτάλη με την κ. Εριέττα Μαυρουδή…



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-Με αυθάδεια και τρομερό ναρκισσισμό -καθότι πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι- η κ. Εριέττα Μαυρουδή σήκωσε τόση σκόνη, με τις κυνικές δηλώσεις της, που έμεινα άναυδη…



-Η δε παρουσιάστρια της εκπομπής είχε ένα σαρδόνιο χαμόγελο και την άκουγε με τόση προσήλωση, σχεδόν εκστασιασμένη, από όσα απολύτως συν εννοημένα να ειπωθούν άκουγε…



-Αλλά για όσα ακούσαμε, μία μόνο είναι αρμόδια να μιλήσει. Η κόρη του Φρέντυ Γερμανού και, δυστυχώς, και της Ε. Μαυρουδή…



-Πρέπει να πω ότι η Ναταλία έδωσε μια αξιοπρεπέστατη απάντηση: «Επέλεξα να την αγαπώ για τα καλά της», ήταν η πρώτη της δήλωση…



-Πάντως, τέτοια καπηλεία στο όνομα του Γερμανού δεν τη φανταζόμουν. Απαράδεκτη εντελώς.



-Σκεφτείτε μια μητέρα να λέει «από τότε που γέννησα χάλασε η ζωή μου»… Ευτυχώς που για τη Ναταλία υπήρξε η γιαγιά Λελέ…



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-Αναζητείται ο Ν. Συρίγος, ο κολλητός της Σίσσυς. Εξαφανίστηκε από την αγκαλιά της ένα πρωινό και δεν τον έψαξε κανείς…



-Μούγκα όλες οι κυρίες της τηλεόρασης. Που λυσσάνε με το παραμικρό, εδώ έπεσε συμφωνία να μη μιλήσει κανείς. Γιατί, προφανώς, κάποιο λάκκο έχει η φάβα με το μπάσκετ…



-Έτσι, Λιάγκας, Κατερίνα, Ζήνα και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις κιχ, κουβέντα… Να χαρώ την επανάσταση για το μίνι….



-Μην νομίζετε ότι οι άλλοι τρεις διεκδικητές των αθλητικών δεν μετείχαν στην τρελή κούρσα του Γ. Αλαφούζου, που τελικά με 320 εκατομμύρια ευρώ σήκωσε την μπάνκα…



-Ως ένα σημείο διεκδίκησαν επί ίσοις όροις τον διαγωνισμό, φτάνοντας και τρεις μαζί στα 300 εκατομμύρια. Όμως, το τελικό χτύπημα ήρθε στα 320 εκατ. και εκεί, λένε οι πληροφορίες, ότι οι τρεις διεκδικητές κατάλαβαν πως όπου και αν πήγαινε ο πήχης, η προσφορά θα ανέβαινε…



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-Φαίνεται τώρα, εκ των πραγμάτων, ότι όλα αυτά τα αθλητικά προγράμματα -μιλάμε για πολλούς ευρωπαϊκούς αγώνες- θα ακουμπήσουν στη Nova, που είναι το επόμενο χτύπημα του ομίλου (το 50%).



-Εκτός αν αγοράσει μια άλλη πλατφόρμα -κυκλοφορούν δεκάδες- καθότι ως τον Σεπτέμβρη πρέπει να ακουμπήσει τα προϊόντα…



-Αξίζει να σημειωθεί ότι, μαζί με το μπάσκετ των 15 εκατ. ευρώ και των άλλων εγχώριων αγώνων, ως τώρα ο όμιλος έχει δαπανήσει 370 εκατ. ευρώ περίπου…



-Αν το καλοσκεφτούμε, πάντως, εκεί που κλαίνε είναι στην Cosmote. Το έλεγα εγώ, αυτό το ματζέντα χρώμα είναι γρουσούζικο…



-Έχετε αναλογιστεί με την απουσία τόσων αθλητικών πόσοι άνθρωποι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς δουλειά;



-Θα επιστρέψει στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Καπουτζίδης, τώρα που το κανάλι πήρε τα απάνω του…



-Έτοιμη είναι η νέα σειρά «Μέλλον Ένα» -ο δεύτερος κύκλος της- και ενώ εγώ επιμένω πως δεν θα την αφήσει τη Eurovision, άλλοι κύκλοι -πώς τα λέω- επιμένουν για το αντίθετο….



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-Θα δείξει! Στα υπέρ να μείνει η θέληση της ΕΡΤ, στα κατά οι απουσίες των δύο φίλων του. Του Φωκά και της Μαρίας…



-Στόχος έγινε, την περασμένη εβδομάδα, από τα πρωινάδικα ο σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας…



-Όταν οι δηλώσεις είναι μαγνητοσκοπημένες και πέφτει μοντάζ, αυτά μπορεί να πάθει ακόμα και ο Τσαφούλιας…



-Πότε με το καλό συνταξιοδοτείται ο Δημήτρης Παπανώτας; Επειδή δήλωσε ότι μόλις πάρει σύνταξη θα πάρει τα όρη, τα βουνά…



-Για να βλέπεις αγκαλιά την Κέλλυ Αλχανάτη με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, κάτι νέο αρχίζει. Έρχομαι…



-«Καταρχάς ήταν πολύ ωραίο που είπε ο Σωτήρης στον Γιώργο την ατάκα "ειδικά από εσάς δεν περίμενα να παραπλανήσετε τον κόσμο"», τόνισε η Ναταλία Γερμανού. Αχαχαχα, πού να γελάσεις δεν ξέρεις πια…

-Παραπλανούν τον κόσμο τα πρωινάδικα; Ελάτε, μην λέτε τέτοια ψέματα, είναι ντροπή για «ολόκληρη την τηλεόραση», που λένε και στο «Happy day».

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-«Έκαναν τα πάντα για να γίνουν διάσημοι και τώρα θέλουν να κρύβονται», είπε η Έλντα Πανοπούλου στο «Στούντιο στις 3».



-Το χειρότερο δεν είναι αυτό, Έλντα. Το χειρότερο είναι ότι σου απαγορεύουν να θυμάσαι πώς ξεκίνησαν…



-«Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν έχουμε εκπομπή και δεν περνάω την ημέρα μου από το πρωί ως το βράδυ μέσα σε αυτά τα σκ…ά”», είπε ο Αντώνης Κανάκης…



-Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν κάνουν εκπομπή, να βλέπουμε άλλη μια προσπάθεια τάχα μου «εδώ η καλή σάτιρα»…



-Ποιος ευθύνεται όταν η ΑΙ μας παραπλανά και ποιος ελέγχει εκείνους που την κατασκευάζουν και τη χρησιμοποιούν;



-Να μια ωραία ερώτηση που θα απαντηθεί από το «Mega stories»…



-Αυτή η συμφωνία των καναλιών και των εμπορικών τμημάτων τους κρατάει χρόνια και αποδεικνύει πού ακριβώς έχουν γραμμένους τους τηλεθεατές…



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-Λέω για την περίοδο των εορτών, που κανονίστηκε ήδη τρεις εβδομάδες, όλη η prime time ζώνη να αντικατασταθεί με χαλαρό πρόγραμμα ήτοι ταινίες, επαναλήψεις κ.λπ…



-Η κανονικότητα θα επιστρέψει στις 18 Ιανουαρίου. Ως τότε εγκαταλείψτε και εσείς αυτή που σας εγκαταλείπει…



-Τρέξε, Χρήστο, επειγόντως! Δεν γίνεται εκεί στο «Στούντιο 4» να πηγαίνετε αδιάβαστοι και κυρίως να λέτε «έκανε λάθος το ΑΙ»…



-Μόνο ο Βασιλάκης Καΐλας δεν έχει μιλήσει καθόλου για το σίριαλ «Μάνα, γιατί με πέταξες στα σκουπίδια»…

Και χαιρετώ με το γνωστό «Ντράπηκε και η ντροπή»…