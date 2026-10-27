«Μέχρι κεραίας», της Ντέπυς Γκολεμά: Γιατί θύμωσε μαζί μου ο Λάκης Γαβαλάς, ποιοι πολιτικοί συντάκτες κάνουν 6% και άλλες ιστορίες - iefimerida.gr

Η Ντέπυ Γκολεμά με το «Μέχρι Κεραίας» και αυτή την εβδομάδα στο iefimerida.gr.

-Ως γνωστόν, η βλακεία είναι ανίκητη, είπε ο Γιώργος Λιάγκας - κολλητός του Αϊνστάιν…

-Του έκανε ιδιαίτερα ο Άλμπερτ, όταν ήταν μικρός, και έτσι ξεχωρίζει τους ηλίθιους, που δύο-τρεις τους ξέρει και προσωπικά, όπως είπε…

-Βέβαια, στα πρωινάδικα καθημερινά γίνεται του κουτρούλη ο γάμος. Μαλλιοτραβιέται το σύμπαν, με τα ποσοστά βιδωμένα στο 10, στο 12, άντε στο 13%…

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-Στα «Δυο μαύρα πουκάμισα» έχω την εξής απορία: ο Μπισμπίκης έχει αυτό το γελαστό ύφος λόγω σεναρίου (τι λέω ο άνθρωπος…) ή χάρηκε που άλλαξε ο σκηνοθέτης και του 'μεινε;

-Το «Κρίνο και Αγκάθι» είναι μια καθαρόαιμη τουρκική σειρά. Αλλά πολύ τουρκική, όμως. Ίσως γι' αυτό να μην αρέσει. Γιατί τουρκικές σειρές βλέπαμε πριν από 20 χρόνια και βάλε…

-PIZZA pan… τα λεφτά μας!

-Για το «Στούντιο 4» τα είχαμε πει: σώπα, όπου να 'ναι, θα σημάνουν οι καμπάνες…

-Η κοπέλα στο «Voice» τραγουδά το «Καμμιά φορά» καλύτερα και από τη Μαρινέλα. Το «σκίζει» το κομμάτι. Εκτός της Πάολα, οι άλλοι αργούν εκνευριστικά να γυρίσουν, ο δε Μουζουράκης δεν γυρνά καθόλου. Να τρελαθούμε τελείως…

-Η Σάσα Σταμάτη ρωτά τον Αντώνη Σαμαρά: Είστε χαρούμενος που ο Λαζόπουλος είπε καλά λόγια για σας;

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-Και εκείνος απαντά: Αλίμονο, τι να έλεγε;

-Μήπως ότι ρίξατε την κυβέρνηση μία φορά και θα χαρείτε αν συμβάλετε και για δεύτερη; Ξέρω 'γω; Λέω…

-Ποιος έγραψε τον Εθνικό μας Ύμνο; Ο Σολωμός ή ο Κάλβος, ρώτησαν στον «Αδύναμο κρίκο». Ο Κάλβος, απάντησε ο παίχτης. Στείλτε τον να γράψει 100 φορές τη φράση «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή», μπας και μάθει…

-Ταινίες μάς προτείνει ο Αλέξης για το Σαββατοκύριακο. Ξεκίνησε με τον «Νονό». Ας του προτείνουμε κι εμείς μία: «Ο ψεύτης». Απλά πράγματα…

-Δεν είχε μεγάλη πέραση η ζήτηση στο «Voice» και τηλεφωνούσαν από τον ΣΚΑΙ σε περσινές υποψηφιότητες. Το αποκάλυψε μια κοπέλα όταν τη ρώτησαν ποιος έκανε την αίτηση. Κανείς, είπε, εσείς με πήρατε τηλέφωνο…

Η Φαίη Σκορδά αύριο στο «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Άλλο ένα δύσκολο κλείσιμο καλεσμένης…

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-Μήπως η Έλενα Παπαρίζου στο «Voice» γελάει πάρα πολύ; Κακαρίζει, ρε παιδί μου… είναι φυσιολογικό;

-Δεν φταίει η Ζήνα, που κάνει 6%. Παιδί της ψυχαγωγίας είναι τόσα χρόνια. Το ΣΤΑΡ φταίει που νόμιζε ότι όλα είναι για όλους…

-Έτσι πετάτε στα σκουπίδια καριέρες χρόνων και χρόνων…

-Εδώ κάνουν 6-7% πολιτικοί συντάκτες χρόνων στο «Καλημέρα Ελλάδα», η Ζήνα θα γλίτωνε, που μια ζωή μάθαινε πώς να γίνονται παρουσιάστριες κοπέλες με… προσόντα;

-«Όλοι οι ηθοποιοί σκεφτόμαστε να κερδίσουμε το Όσκαρ», είπε μια που και το Χρυσό Βατόμουρο να πάρει, θα το κορνιζάρει…

-Ο Μπισμπίκης είναι πολύ καλός ηθοποιός, άσχετα αν τώρα παίζει στα «Μαύρα πουκάμισα», ο μαύρος. Δεν του αρέσει όμως η αισθητική της κυβέρνησης. Πολύ λογικό! Γιατί αν έχεις τελειοποιήσει το ζεϊμπέκικο στα Μπαλσόι, το δίκιο είναι με το μέρος σου…

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-Δηλαδή, αν το «Χωριάτικο» έκανε απάτη 100 εκατ. ευρώ, με το «Πολυτελείας» τι θα γινόταν;

-Τόσα χρόνια που βλέπω την Υπολοχαγό Νατάσα δεν θα 'πρεπε να έχει γίνει τουλάχιστον αρχιστράτηγος;

-Προς το παρόν, τη «Μονομαχία» του Σαββατοκύριακου για την πρώην με τη νυν, άμα παίξετε στοίχημα, στάνταρ 2 να το βάλετε…

-Φαίη, πώς σου ήρθε παιδί μου η επίθεση στον πρόεδρο της ΕΡΤ, που στο βραβευμένο «Παιδί» έδωσε οκτώ επεισόδια; Δεν σε ρώτησε και θύμωσες;

-Ας δούμε -αποκλειστικά- τον ρόλο της Κατερίνας Παπουτσάκη στο «Ντέρτι» που θα εμφανιστεί μετά τον Δεκέμβριο…

-Τη λένε Έλενα Ζαφειρίου, είναι ψυχίατρος και αδερφή της νεκρής γυναίκας του Αλέκου. Γυρίζει στην Πάτρα γιατί μαθαίνει τα μπλεξίματα του Αλέκου και θέλει να προστατεύσει τον ανιψιό της, τον Δήμο.

-Έχει ακόμα στοιχεία ότι η Ξένια είχε κάνει κακό της αδερφής της…

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-Αυτός είναι ο ρόλος της Κατερίνας Παπουτσάκη, που θα παίξει στη σειρά 20 επεισόδια.

-Όντως είχε γίνει κρούση στη Ζέτα, που το ήθελε πολύ, αλλά τα γυρίσματα της ταινίας και οι άλλες υποχρεώσεις της δεν το επέτρεψαν…

-Αν θέλετε, κυρία Αντωνά, «Καμία επαγγελματική παρουσία να μην είναι μίνι», να πείτε στον οπερατέρ να κόψει τα πλάνα που σας κάνει και δεν τιμούν την… ενημέρωση!

-Γκαραντί σας λέω δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο της Μπέτυς Μαγγίρα από την ΕΡΤ για τη Γιουροβίζιον. Τουλάχιστον ακόμα…

-Άντε τώρα να ξαναβγώ στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου με το μοντάζ που κάνουν…

-Θύμωσε ο κύριος Λάκης Γαβαλάς που είπα number one την Μπέτυ Μαγγίρα και με στόλισε μια χαρά. Βεβαίως, εγώ είχα πει «μου αρέσει και ο κ. Λάκης Γαβαλάς», αλλά το φάγανε…

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-Άμα με ξαναδείτε, γράψτε μου…

-«Υπάρχει τοξικότητα στην τηλεόραση;», ρώτησαν τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Χριστός και Απόστολος, πού τα σκέφτονται τέτοια πράγματα…

-Στη μακρινή Αυστραλία βρίσκεται ο Γιώργος Καπουτζίδης. Την ιδέα όμως για τη Γιουροβίζιον έτοιμη την έχει. Όταν χτυπήσει το τηλέφωνό του…

-Αυτός που αποφάσισε να φάει το «Ρουκ Ζουκ» για το «Κάτι ψήνεται» δεν θέλω να τον προσβάλλω, αλλά είναι genius…

-1/11 σκάει μύτη «Η σύγκρουση» στο Mega, στις 10.10 μ.μ. Θα προβάλλεται κάθε Κυριακή και έτσι αποφεύχθηκε η…σύγκρουση με το «Ντέρτι»…