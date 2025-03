Το μεγαλύτερο φιάσκο του Netflix στα Όσκαρ - iefimerida.gr

Στο Netflix είχαν καταφέρει τα τελευταία 7-8 χρόνια να έχουν ένα δυνατό ποντάρισμα για τα Όσκαρ.

Δεν είχαν πάντα καλύτερη συγκομιδή από τα 2 Όσκαρ.

Το Roma το 2020, που ήταν το μεγαλύτερο hit της πλατφόρμας ως τότε, ή το Power of the Dog, το έτερο μεγάλο ποντάρισμα, είχαν 10 υποψηφιότητες και 12 αντίστοιχα. Το 2023, το All Quiet on The Western Front, είχε 9.

