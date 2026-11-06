Μαρία Κίτσου: Κάνει guest στην κωμωδία «Φόνοι στο Καμπαναριό», «δέχθηκε με ενθουσιασμό» - iefimerida.gr

Πώς θα σας φαινόταν αν μιά ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής, σε μια λαϊκή συνοικία της Αθήνας, ερχόταν αντιμέτωπη με την καλόγρια Αγαθονίκη;

Στη σειρά του Alpha, «Φόνοι στο καμπαναριό», η Μαρία Κίτσου παίζει στη σειρά, σε μια guest εμφάνιση που θα κρατήσει τρία επεισόδια.

Ο σκηνοθέτης της σειράς Αντώνης Αγγελόπουλος , μας λέει πως η Μαρία Κίτσου δέχτηκε με ενθουσιασμό να παίξει επιτέλους κωμωδία.

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«Ξέρετε», λέει στο i-efimerida, «μετά απο τόσο κλάμα στο «να με λες μαμά» που εγώ σκηνοθέτησα και η Μαρία πρωταγωνιστούσε, το βρήκε σαν λύτρωση να παίξει σε μια κωμική σειρά. Το ευχαριστηθήκαμε όλοι πολύ».

Στο αποψινό επεισόδιο, οι καλόγριες βρίσκονται όπως πάντα μπλεγμένες σε μια δολοφονία που έγινε στην γειτονιά που η Βικτώρια (Μαρία Κίτσου ) έχει το studio, όπως ονομάζει το «μαγαζί» της.

Οι κάμερες που διαθέτει για την ασφάλεια των πελατών της, καταγράφει μια δολοφονία και αυτές τις σκηνές διεκδικεί και η καλόγρια Αγαθονίκη αλλά φυσικά και η αστυνομία.

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«Περάσαμε υπέροχα», λένε οι συντελεστές της σειράς. «Η Μαρία είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και βέβαια μια εξαιρετική ηθοποιός». (Φόνοι στο Καμπαναριό , Alpha, 21:00).

Το trailer:

