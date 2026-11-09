Maestro in blue: Ανεβαίνει στην πλατφόρμα του Netflix στις 18 Δεκεμβρίου ο τελευταίος κύκλος - iefimerida.gr

Στις 18 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε το Netflix ότι θα ανέβει στην πλατφόρμα του το 4ο και τελευταίο μέρος της φημισμένης πλέον σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Μaestro in blue».

Η σειρά κέρδισε το παγκόσμιο ενδιαφέρον και μεταδόθηκε μέσω της πλατφόρμας του NETFLIX σε δεκάδες χώρες και βεβαίως στο ΜEGA. Η τέταρτη περίοδος του «Maestro in blue» έχει 6 ωριαία επεισόδια.

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Το τέλος του τρίτου κύκλου σηματοδότησε η δολοφονία του δημάρχου των Παξών και της γυναίκας του από τους Ιταλούς μαφιόζους και εμπόρους ναρκωτικών στη θάλασσα.

Την επόμενη εβδομάδα, όπως μας είπε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, οι δημόσιες σχέσεις του Netflix θα βγάλουν σχετική ανακοίνωση.

Πάντως, όπως βλέπουμε και στη φωτογραφία, στις 18 Δεκέμβρη αρχίζει η «αντίστροφη μέτρηση» για το τέλος μιας σειράς που διαφήμισε όσο καμιά τις ομορφιές της χώρας μας…