 Maestro in blue: Ανεβαίνει στην πλατφόρμα του Netflix στις 18 Δεκεμβρίου ο τελευταίος κύκλος - iefimerida.gr
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Maestro in blue: Ανεβαίνει στην πλατφόρμα του Netflix στις 18 Δεκεμβρίου ο τελευταίος κύκλος

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στα γυρίσματα του Maestro
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στα γυρίσματα του «Maestro»
ΝΤΕΠΥ ΓΚΟΛΕΜΑ

Στις 18 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε το Netflix ότι θα ανέβει στην πλατφόρμα του το 4ο και τελευταίο μέρος της φημισμένης πλέον σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Μaestro in blue».

Η σειρά κέρδισε το παγκόσμιο ενδιαφέρον και μεταδόθηκε μέσω της πλατφόρμας του NETFLIX σε δεκάδες χώρες και βεβαίως στο ΜEGA. Η τέταρτη περίοδος του «Maestro in blue» έχει 6 ωριαία επεισόδια.

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Το τέλος του τρίτου κύκλου σηματοδότησε η δολοφονία του δημάρχου των Παξών και της γυναίκας του από τους Ιταλούς μαφιόζους και εμπόρους ναρκωτικών στη θάλασσα.

Την επόμενη εβδομάδα, όπως μας είπε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, οι δημόσιες σχέσεις του Netflix θα βγάλουν σχετική ανακοίνωση.

Πάντως, όπως βλέπουμε και στη φωτογραφία, στις 18 Δεκέμβρη αρχίζει η «αντίστροφη μέτρηση» για το τέλος μιας σειράς που διαφήμισε όσο καμιά τις ομορφιές της χώρας μας…

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