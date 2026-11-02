Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ιωάννα Μαλέσκου: «Αυτή την εκπομπή που κάνει εγώ δεν θα ήθελα να την κάνω» - iefimerida.gr

Για την Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, καθώς οι δυο τους συμπαρουσίαζαν την περσινή σεζόν εκπομπή στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δηλώνει πως δεν αισθάνεται αδικημένος που η Ιωάννα Μαλέσκου συνεχίζει την εκπομπή στο Open. Εξηγεί ότι αποφεύγει τις δημόσιες τοποθετήσεις για να μην ερωτηθεί συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο θέμα και παρερμηνευθούν τα λεγόμενά του.

Τονίζει πως η τωρινή εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου είναι διαφορετική από αυτή που παρουσίαζαν μαζί. Ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι ο ίδιος δεν θα επιθυμούσε να παρουσιάσει το νέο κόνσεπτ, θέτοντας έτσι σαφείς διαχωριστικές γραμμές.

Αποκαλύπτει ότι, παρόλο που δεν είναι στον αέρα, παραμένει στο κανάλι και σχεδιάζει από τον Απρίλιο μια νέα εκπομπή μαζί με τον Θέμη Μάλλιο, ανταλλάσσοντας συνεχώς ιδέες και προτάσεις για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

Διευκρινίζει ότι δεν διατηρεί σχέσεις με την Ιωάννα Μαλέσκου, καθώς δεν υπήρξαν ποτέ φίλοι. Η επικοινωνία τους περιορίστηκε στον επαγγελματικό αποχαιρετισμό μετά το τέλος της συνεργασίας τους και σε μια τυχαία συνάντηση σε εκδήλωση.

Όπως εξήγησε ο δημοσιογράφος από τη στιγμή που η επαγγελματική τους σχέση έληξε δεν επικοινωνεί μαζί της διευκρινίζοντας πως δεν ήταν φίλοι πριν για να είναι φίλοι τώρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο παρουσιαστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και ρωτήθηκε αν νιώθει αδικημένος που η Ιωάννα Μαλέσκου συνεχίζει στη συγκεκριμένη ζώνη στο OPEN.

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν νιώθω καθόλου αδικημένος»

Συγκεκριμένα ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν νιώθω καθόλου αδικημένος που η Ιωάννα Μαλέσκου συνεχίζει την εκπομπή στο Open κι εγώ έχω βγει από αυτή. Ο λόγος για τον οποίο τόσο καιρό που έρχονται πολλοί συνάδελφοι και θέλουν να κάνουμε μια δήλωση και το αποφεύγω είναι γιατί ξέρω ότι θα ερωτηθώ και δεν θέλω να το απαντήσω».

Στη συνέχεια τόνισε πως πρόκειται για μια διαφορετική εκπομπή από αυτή που έκαναν μαζί και την οποία ο ίδιος δεν θα ήθελε να παρουσιάσει: «Δεν θέλω να το απαντήσω έξω γιατί, δεν λέω ότι θα μονταριστεί και θα αλλοιωθεί το λεγόμενό μου, θέλω να το πω εδώ σε μια κουβέντα που θα είναι πλήρως κατανοητό. Δεν νιώθω καθόλου αδικημένος. Δεν με πειράζει καθόλου που η Ιωάννα κάνει αυτή τη στιγμή εκπομπή. Κάνει μια άλλη εκπομπή από αυτή που κάναμε παρέα, την οποία αυτή την εκπομπή που κάνει ας πούμε εγώ δεν θα ήθελα να την κάνω».

Δείτε το βίντεο﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σχεδιάζουμε μια εκπομπή»

Αναφερόμενος στο επόμενο επαγγελματικό του βήμα είπε: «Η ίδια την κάνει και την κάνει καλά. Και μπράβο! Και πολύ καλή επιτυχία να έχει. Δεν νιώθω ούτε αδικημένος, ούτε πικρία, ούτε τίποτα. Εγώ σκεφτείτε, είμαι σε ένα κανάλι, λέω το είμαι γιατί είμαι, απλά δεν είμαι στον αέρα. Σε ένα κανάλι που από τον Απρίλη με τον Θέμη Μάλλιο σχεδιάζουμε μια εκπομπή. Έχουμε ανταλλάξει άπειρα μέιλ με ιδέες και σκέψεις και πράγματα».

Τέλος, διευκρίνισε ότι δεν διατηρεί σχέσεις με την Ιωάννα Μαλέσκου, αφού δεν υπήρξαν ποτέ φίλοι: «Δεν έχουμε σχέσεις με την Ιωάννα Μαλέσκου. Τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν όταν χαιρετηθήκαμε 6-7 Ιουλίου και βρεθήκαμε πάλι σε ένα event πριν μια βδομάδα όπου χαιρετηθήκαμε κανονικά κτλ. Δεν έχουμε σχέσεις γιατί δεν ήμασταν πριν φίλοι για να είμαστε μετά».

