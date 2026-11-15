Άγρια κόντρα Γιάμαλη -Κωνσταντοπούλου: «Το ρεπορτάζ σας είναι εντελώς κίτρινο» -«Θα μας κάνετε και αρχισυνταξία;»

Άγρια κόντρα ξέσπασε στον αέρα του Mega ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Αναστασία Γιάμαλη, με αφορμή ρεπορτάζ για την υπόθεση της επιθεωρήτριας Εργασίας και το φερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για το ρεπορτάζ που προβλήθηκε πριν από τη συνέντευξή της, αμφισβητώντας την αξιοπιστία του.

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Μάλιστα, κατηγόρησε την εκπομπή ότι χρησιμοποίησε «αλλοιωμένη φωνή γυναίκας που εμφανίστηκε ως επιθεωρήτρια Εργασίας», χαρακτηρίζοντας το περιεχόμενο «εντελώς κίτρινο».

Η Αναστασία Γιάμαλη απέρριψε τις αιτιάσεις, τονίζοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε προσκληθεί προκειμένου να παρουσιάσει τη δική της εκδοχή.

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«Δεν θα γίνω εγώ σάκος του μποξ στην κόντρα που έχετε με τον κύριο Γεωργιάδη», της απάντησε, ενώ η συζήτηση οξύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν η Κωνσταντοπούλου επέμεινε ότι το ρεπορτάζ δεν παρουσίαζε όλα τα στοιχεία της υπόθεσης.

«Θα μας κάνετε και αρχισυνταξία, κυρία Κωνσταντοπούλου;», αντέδρασε σε έντονο ύφος η παρουσιάστρια.

Παρέμβαση Γεωργιάδη στην εκπομπή

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησε ότι η προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Τον κατηγόρησε ότι, αντί να ασχολείται με τα προβλήματα του ΕΣΥ και τις συνθήκες εργασίας γιατρών και νοσηλευτών, στρέφεται εναντίον της και εργαλειοποιεί την υπόθεση.

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν την παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη στην εκπομπή, με τον υπουργό να απορρίπτει τις κατηγορίες και να διαψεύδει ότι εκείνος δημοσιοποίησε το περιστατικό. «Δεν θα της περάσει της κυρίας Κωνσταντοπούλου, το bullying που κάνει και στην εργαζομένη της και σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα της περάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.