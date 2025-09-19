«Γιατί ρε πατέρα»: Είδαμε το 1ο επεισόδιο της πρωτότυπης κωμικής σειράς -Ο Μ. Λεβεντογιάννης αλλιώς, ατάκες που θα γίνουν viral - iefimerida.gr

Η σύγχρονη κωμωδία στα καλύτερα της είναι η νέα σειρά «Γιατί ρε πατέρα» του Ant1. Είδαμε το πρώτο επεισόδιο μαζί με τους πρωταγωνιστές.

Αν κάτι έχει λείψει τα τελευταία χρόνια από την τηλεόραση είναι οι αυθεντικές κωμωδίες με έξυπνα κείμενα που σκορπίζουν γέλιο. Με μια σύγχρονη και πρωτότυπη κωμωδία ο Anti1 έρχεται δυναμικά στη prime time ζώνη που έχει τίτλο «Γιατί ρε πατέρα». Η προγραμματισμένη πρεμιέρα της κωμικής σειράς είναι τη Δευτέρα στις 22 Σεπτεμβρίου στις 22.30 και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα στον Ant-1.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία κηδεία, τρία αδέρφια και 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι μπορεί να πάει στραβά; Έτσι κάπως ξεκινάνε όλα στην κωμική σειρά που το σενάριο υπογράφει ο Αντώνης Ανδρής και τη σκηνοθεσία ο Γιάννης Παπαδάκος.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης

Γιατί ρε πατέρα: Η υπόθεση της κωμικής σειράς και οι εντυπώσεις

Η αρχή της ιστορίας: Όταν το γνωστό ρεμάλι και νονός της νύχτας, Λευτέρης Τσατσάνης πεθαίνει, αφήνει πίσω του το απόλυτο χάος. Η κληρονομιά του; Μία χαμένη βαλίτσα με 3 εκατομμύρια ευρώ και ένα κομμωτήριο. Ποιοι πληρώνουν τη νύφη; Πρώτοι απ’ όλους τα τρία ξεχασμένα τέκνα του Τσατσάνη από τρεις διαφορετικούς γάμους, που αγνοούσαν ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Ο Νίκος, ο Φώντας και η Βιβή. Μαζί τους θα μπλέξουν και μία πρώην κουνιάδα του Τσατσάνη, η Αντιγόνη μία πρώην σύζυγος του, η Χρυσώ, μία κομμώτρια, η Μάγδα, ένας μανικιουρίστας, ο Δάκης, και το δεξί χέρι και συνεργάτης του Τσατσάνη, ο Μιχαήλος. Πέρα από όλους τους παραπάνω, θα βρεθούν μπλεγμένοι άθελα τους και η πάμπλουτη κολλητή φίλη της Αντιγόνης, Λουκία η καλόκαρδη αλλά άγαρμπη φίλη της Χρυσώς, Διαμάντω, ο κολλητός φίλος της Βιβής, Τάσος και ο πατέρας του Ορέστης

Μετά το σοκ της γνωριμίας τους, τα τρία αδέρφια έρχονται αντιμέτωπα με τον Μιχαήλο, ο οποίοςεμφανίζεται απειλητικά το ίδιο βράδυ της κηδείας, ζητώντας το μερίδιό του από μία ληστεία που έκανε με τον πατέρα τους. Η λεία της ληστείας ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ! Κι ενώ είχαν συμφωνήσει με τον Τσατσάνη να μοιραστούνε τα χρήματα οι δυο τους, λίγο πριν πεθάνει ο Τσατσάνης τού αποκάλυψε ότι έδωσε όλα τα λεφτά σε ένα από τα τρία του παιδιά. Τα τρία αδέρφια ορκίζονται ότι δεν έχουν ιδέα. Κάποιος, όμως, λέει ψέματα… Ποιος έχει τα 3 εκατομμύρια ευρώ;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και το τρέιλερ που είχα δει κάπως φευγαλέα δεν με ενθουσίασε ιδιαίτερα, όταν παρακολούθησα το πρώτο επεισόδιο σε avant premiere, στο θερινό σινεμά του Πολεμικού Μουσείου, μαζί με τους συντελεστές, αποκαλύφθηκε ένα «διαμαντάκι». Μια σύγχρονη κωμωδία, με ατάκες που πρόκειται να γίνουν viral, κινηματογραφική ματιά και αξιόλογες ερμηνείες που έχουν «κουμπώσει» μεταξύ τους.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης είναι έκπληξη στην κωμική σειρά. Αφήνοντας πίσω του υποκριτικά ρόλους πιο δραματικούς και δίνοντας μια άλλη ερμηνεία στον «Μιχαήλο» ξεδιπλώνει ένα κομμάτι του που όχι μόνο δεν είχαμε δει, αλλά που του ταιριάζει και πάρα πολύ. Στα πλεονεκτήματα η ωραία χημεία που έχει με τον Ηλία Βαλάση.

Ηλίας Βαλάσης και Μιχάλης Λεβεντογιαννης

Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ ως «Αντιγόνη» έχει συνθέσει μια ενδιαφέρουσα περσόνα που οι ατάκες της πρόκειται να γίνουν viral, ενώ ευχάριστη έκπληξη είναι οι τρεις νέοι ηθοποιοί που υποδύονται τα 3 παιδιά του Τσατσάνη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τρία αδέρφια

Όπως συμβαίνει σε όλες τις σειρές υπάρχουν «δεύτεροι» ρόλοι που βοηθούν στο να ξετυλιχτεί η ιστορία μόνο που στη συγκεκριμένη σειρά έχουν φτιαχτεί τόσο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες με τους ηθοποιούς να τις στηρίζουν ερμηνευτικά που δεν χορταίνεις να τους απολαμβάνεις.

Κι όταν επιθυμείς να δεις τη συνέχεια μιας σειράς σημαίνει ότι έχει πετύχει το στόχο της -ειδικά αν εξελιχτεί όπως ξεκίνησε.

Γιατί ρε πατέρα: Οι χαρακτήρες της σειράς

Λευτέρης Τσατσάνης, ο Ηλίας Βαλάσης

«Ένα όνομα, μια ιστορία». Από μικρός ρεμάλι, σκληρός, απότομος, φωνακλάς, επιβλητικός, νυχτόβιος και απατεώνας. Στα 20, συναντά την πρώτη μετέπειτα γυναίκα του, τη Σοφία, και γεννιέται ο Νίκος. Πέντε χρόνια αργότερα, ανοίγει σκυλάδικο στη Θήβα και εκεί γνωρίζει τη 18χρονη Χρυσώ, η οποία τον ερωτεύεται κεραυνοβόλα και γρήγορα μένει έγκυος στον Φώντα. Ο Τσατσάνης παρατάει τη Σοφία και τον Νίκο και μετακομίζει με τη Χρυσώ. Λίγα χρόνια αργότερα όμως, μία χορεύτρια μένει έγκυος στο τρίτο του παιδί, τη Βιβή. Η Βιβή γεννιέται και ο Τσατσάνης την παίρνει μαζί του στην Αθήνα, αφού επιτέλους καταφέρνει να τον χωρίσει η Χρυσώ. Όταν ο Τσατσάνης συλλαμβάνεται για εκβιασμούς, σε νυχτερινά μαγαζιά και παράνομη οπλοφορία, μένει στη φυλακή δύο χρόνια και εκεί γνωρίζει τον Μιχαήλο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιχαήλος, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης

Γοητευτικός, στιβαρός και άγριος, είναι ο προσωπικός «βοηθός» του Τσατσάνη. Κι ενώ φαίνεται ικανός για τα χειρότερα, στην πραγματικότητα δεν αντέχει να φτάσει στα άκρα, γεγονός που εκνεύριζε πάντα πολύ τον Τσατσάνη. Οι δυο τους, απέκτησαν ένα περίεργο «οικογενειακό» δέσιμο μετά τη γνωριμία τους στη φυλακή. Ο ένας βρήκε ένα ιδιόμορφο πατρικό πρότυπο και ο άλλος επιτέλους έναν «γιο» που να του μοιάζει.

Νίκος Τσατσάνης, ο Κωνσταντίνος Λιάρος

Το πρώτο παιδί του Τσατσάνη και το πιο «αδικημένο», αφού έζησε τον πατέρα του λιγότερο από όλους τους άλλους και έχασε τη μητέρα του πολύ μικρός. Γοητευτικός, στιλάτος, αριβίστας καιφιλοχρήματος, προσπαθεί να καλύψει τα εσωτερικά κενά του με υλικά αγαθά. Είναι πωλητής αυτοκινήτων και από τον Τσατσάνη έχει κληρονομήσει την τάση στη λαμογιά.

Γιατί να κρατήσει τα λεφτά; Γιατί τα λατρεύει και είναι η υψηλότερη αξία στη ζωή του. Θα έκανε τα πάντα για να γίνει (πραγματικά) πολύ πλούσιος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φώντας Τσατσάνης, ο Μιχάλης Μιχαλακίδης

Το δεύτερο παιδί του Τσατσάνη και η μεγαλύτερη απογοήτευσή του, αλλά ταυτόχρονα και η κρυφή αδυναμία του. Άριστος μαθητής, ευαίσθητος και φοβιτσιάρης. Δεν αντέχει το ψέμα και φρικάρει σε κάθε υποψία παρανομίας. Παντρεύτηκε, χώρισε και έχει κι έναν γιο. Τον βρίσκουμε να ζει στη Θήβα, μαζί με τη μητέρα του Χρυσώ, και να εργάζεται ως φιλόλογος.

Γιατί να κρατήσει τα λεφτά; Για να εξασφαλίσει το μέλλον του παιδιού του, το οποίο υπεραγαπά και σκίζεται για να μην του λείψει κάτι, αλλά ποτέ δεν τα καταφέρνει.

Βιβή Τσατσάνη, η Θεανώ Κλάδη

Το τρίτο παιδί του Τσατσάνη και εκείνο που του έμοιασε περισσότερο. Άφοβη, χοντρόπετση, τσαμπουκάς, αλλά συγχρόνως θηλυκή και σέξι. Δεν θέλει να δένεται με κανέναν, ούτε να αναπτύσσει αισθήματα. Έτσι, η ζωή την πήγε... όπου γης και πατρίς. Εργάζεται ως σερβιτόρα και barwoman σε νυχτερινό μαγαζί. Γιατί να κρατήσει τα λεφτά; Γιατί είναι ευκαιρία ζωής. Δεν θα χρειαστεί ποτέ να ξαναδουλέψει και ποιος την πιάνει μετά…

Αντιγόνη Παπαδάτου, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ

Αδερφή της Σοφίας, της πρώτης γυναίκας του Τσατσάνη. Δεν έφτιαξε ποτέ τη ζωή της γιατί στην ουσία ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου την ανατροφή του Νίκου απ’ όταν πέθανε η αδερφή της. Μισιούνται με τον Τσατσάνη από την πρώτη μέρα που γνωρίστηκαν. Πρώην Μις Ελλάς, κοκέτα, αλλά και τσαούσα. Έχει στιβαρή άποψη για τα πάντα και δεν μπορείς να την ξεγελάσεις εύκολα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκηνή από τη σειρά

Χρυσώ Σταματιάδου, η Φωτεινή Παπαχριστοπούλου

Άβγαλτη, χωρίς να έχει φύγει ποτέ απ’ το χωριό, γνώρισε τον Τσατσάνη στα 18 της. Τον ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα και έμεινε έγκυος στον Φώντα αμέσως. Μόλις κατάλαβε, όμως, με ποιον είχε μπλέξει, ξεκίνησε ο εφιάλτης. Είναι υπερπροστατευτική και κολλημένη με τον Φώντα, αφού πάντα ένιωθε ενδόμυχες τύψεις για τον πατέρα που διάλεξε για το παιδί της.

Μάγδα Ντούπη, η Νίκη Λάμη

Κομμώτρια, ερωμένη του Τσατσάνη και όχι μόνο… Αδίστακτη, κυνική και ικανή να κάνει οτιδήποτε για να πετύχει τον σκοπό της. Χρησιμοποιεί τους πάντες και τα πάντα προς όφελός της και το μόνο που τη νοιάζει είναι η προσωπική της ικανοποίηση. Δεν πιστεύει στο καλό των ανθρώπων, θεωρεί ότι όλοι έχουν μυστικά πλάνα και κατά βάθος θέλουν το κακό σου, οπότε εκείνη απλά… τους προλαβαίνει

.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκηνή από τη σειρά

Δάκης, ο Θάνος Μπίρκος

«Συνεργάτης» και μανικιουρίστας στο κομμωτήριο του Τσατσάνη. Ανακατώστρας, κουτσομπόλης, αντιπαθεί βαθιά τη Μάγδα και λατρεύει να βάζει λόγια σε όλες τις πελάτισσες, ώστε να κάνει το μαγαζί μπάχαλο.

Διαμάντω Ρούστα, η Αμαλία Νίνου

Φίλη της Χρυσώς απ’ το χωριό. Ατρόμητη, χωρίς κανένα φίλτρο και τακτ, τα λέει όλα χύμα και…όποιον πάρει ο Χάρος. Όλη της τη ζωή την έχει περάσει στα χωράφια και στα ζώα. Πίσω απ’ όλη τη σκληρότητα, όμως, κρύβει μια καρδιά χρυσάφι.

Λουκία Μαλεφιτσάκη, η Έλενα Μεγγρέλη

Φίλη της Αντιγόνης, για την ακρίβεια, κολλητή. Υπερπλούσια απ’ την οικογένειά της. Κληρονόμησε κι απ’ τον σύζυγό της μία τεράστια περιουσία και απλά… ζει στα πλούτη. Όταν έχασε τον άντρα της σιχάθηκε ολοκληρωτικά τους ανθρώπους γιατί πιστεύει ότι την προσεγγίζουν μόνο για τα χρήματά της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τάσος Πετρόπολος, ο Χρήστος Γαβριηλίδης

Κολλητός της Βιβής και «συνάδελφός» της στο μπαρ. Φοιτητής, εδώ και πολλά χρόνια, έχει άριστη σχέση με την τεχνολογία. Είναι τρομερός γκατζετάκιας και χάκερ και μπορεί να ανακαλύψει σε μερικά μόνο λεπτά τα πάντα για τον οποιονδήποτε.

Ορέστης Πετρόπουλος, ο Νίκος Παπαδόπουλος

Ο μπαμπάς του Τάσου. Λατρεύει και υπεραγαπά τον γιο του, χωρίς να τον ενδιαφέρουν οιπροσωπικές του επιλογές. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ταυτόχρονα και σαν πατέρας της Βιβής.

Ένα ολόσωστο πατρικό πρότυπο με ένα μικρό... ελαττωματάκι: Είναι ασταθής και γυναικάς.

Σκηνή από το πρώτο επεισόδιο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί ρε πατέρα: Τι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο

Τρία ετεροθαλή αδέρφια, ο Νίκος, ο Φώντας και η Βιβή επανενώνονται με αφορμή τον θάνατο του βιολογικού τους πατέρα, Λευτέρη Τσατσάνη. Παράλληλα, την ίδια μέρα μονοπωλεί τις ειδήσεις η ληστεία γνωστού επιχειρηματία με λεία 3.000.000 ευρώ.

Σκηνή από τη σειρά

Εν τω μεταξύ, τ’ αδέρφια ενημερώνονται μετά την κηδεία του πατέρα τους ότι είναι οι βασικοί κληρονόμοι ενός κομμωτηρίου! Κι ενώ πάνε να τσεκάρουν τη νέα τους επιχείρηση, εμφανίζεται ο Μιχαήλος, συνέταιρος του πατέρα τους, απαιτώντας να του επιστρέψουν τα λεφτά της ληστείας.

Σκηνή από την κωμική σειρά

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αδέρφια μαθαίνουν σοκαρισμένοι το σκοτεινό παρελθόν του πατέρα τους και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν πάρει τα χρήματα. Ένας από τους τρεις όμως λέει ψέματα…