«Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν»: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση -Πότε κάνει πρεμιέρα - iefimerida.gr

Το ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα του Έλγιν», με την υπογραφή της Μιμής Ντενίση, ολοκλήρωσε τα γυρίσματα και θα προβληθεί την ερχόμενη σεζόν από την ΕΡΤ

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν». Το έργο φωτίζει άγνωστες πτυχές της κλοπής των Γλυπτών του Παρθενώνα μέσα από τις επιστολές της Μαίρη Νίσμπετ, συζύγου του λόρδου Έλγιν.

Η δημιουργός στηρίχτηκε στο βιβλίο του δισέγγονου της Λαίδης Έλγιν με τις επιστολές της, που περιγράφουν με λεπτομέρεια του πως στήθηκε η όλη επιχείρηση.

Η Λαίδη με την επιπολαιότητα και την ελαφρότητα της ηλικίας της αλλά και με την έπαρση της θέσης της, περιγράφει με θαυμασμό το χρονικό της αρπαγής των Γλυπτών. Μέσα από τις επιστολές φαίνεται καθαρά και η δική της προσωπική εμπλοκή αλλά και τα κίνητρα του Έλγιν που ήταν η διακόσμηση του πύργου τους και η προσωπική του προβολή.

Σκηνή από το ντοκιμαντέρ

Το ντοκιμαντέρ, που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το Φθινόπωρο, ρίχνει φως από μία διαφορετική σκοπιά και στην αρπαγή των Γλυπτών, αλλά και σε μία διαφορετική εποχή κατά την οποία η πολιτιστική λεηλασία θεωρούνταν δείγμα κύρους και δύναμης.

Πρόκειται για ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ που συνδυάζει την κινηματογραφική αναπαράσταση της ιστορίας του Έλγιν, με την εξιστόρηση των γεγονότων μέσα από την αφήγηση. Σημαντικοί αρχαιολόγοι και ιστορικοί αναλύουν τα γεγονότα και μεγάλες διεθνείς προσωπικότητες παίρνουν θέση σε σχέση με το θέμα. Είναι ίσως η μεγαλύτερη παραγωγή δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ που έχει γίνει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα σε παραγωγή της LUMAD σε συνεργασία με την ΕΡΤ.

Η Μιμή Ντενίση

Νίκος Σταμπολίδης και Μιμή Ντενίση

Το σενάριο έχει την υπογραφή της Μιμής Ντενίση και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Κατερίνα Ευαγγελάκου. Να σημειώσουμε ότι Ιστορικός Σύμβουλος του ντοκιμαντέρ είναι ο γενικός διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, Καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης.

Τα γυρίσματα πραγματοποιηθήκαν σε Αθήνα, Μυτιλήνη, Αίγινα, Λάρισα, Ελευσίνα, Λαύριο, Λονδίνο και Κωνσταντινούπολη, εξιστορώντας το ιστορικό ταξίδι των Γλυπτών του Παρθενώνα- από την Αθήνα του 19ου αιώνα έως τη σύγχρονη συζήτηση για τον επαναπατρισμό τους.



Πρωταγωνιστούν: Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μαρία Εγγλεζάκη, Μιχάλης Μαρίνος, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Νέιθαν Τομας, Ντάνκαν Σκίνερ, Μανώλης Γεραπετρίτης και ακόμα 40 ηθοποιοί.

Σε ρόλο έκπληξη η Μιμή Ντενίση.