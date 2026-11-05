Η ΕΡΤ στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο: Ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ1 -Μουσική παρουσία των ραδιοφώνων και των Μουσικών Συνόλων κατά μήκος της ιστορικής διαδρομής - iefimerida.gr

Η ΕΡΤ δίνει και φέτος το «παρών» σε μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας, τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, με αποκλειστική ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ1, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026.

Με την τηλεοπτική και ραδιοφωνική της κάλυψη, αλλά και με τη μουσική παρουσία των ραδιοφώνων και των Μουσικών Συνόλων της, η δημόσια ραδιοτηλεόραση συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει δρομείς από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΕΡΤ1, από τις 08:30, θα μεταδώσει απευθείας τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, αξιοποιώντας το δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό της για την κάλυψη της ιστορικής διαδρομής από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο. Την περιγραφή αναλαμβάνουν οι Περικλής Μακρής και Χρήστος Σαράντος, ενώ στο ρεπορτάζ θα βρίσκονται η Κατερίνα Αναστασοπούλου και ο Γρηγόρης Τάτσης. Παράλληλα, το ΕΡΤnews θα μεταφέρει τον παλμό της διοργάνωσης με ρεπορτάζ και απευθείας συνδέσεις, ενώ η ΕΡΑ ΣΠΟΡ, το αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, θα καλύπτει την εξέλιξη του αγώνα με ζωντανές συνδέσεις από το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και τα Μουσικά Σύνολα θα βρίσκονται σε επιλεγμένα σημεία της διαδρομής, με ειδικά διαμορφωμένα βαν και ζωντανή μουσική, δίνοντας τον δικό τους ρυθμό στην προσπάθεια των δρομέων. Παραγωγοί του Δεύτερου και του Τρίτου Προγράμματος, του Kosmos, καθώς και το Rhythm Section της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής (ΟΣΜ), θα συνοδεύουν μουσικά τους συμμετέχοντες.

Αναλυτικά, τα σημεία μουσικής παρουσίας της ΕΡΤ κατά μήκος της διαδρομής θα είναι τα εξής:

Ραδιομέγαρο Αγίας Παρασκευής : Το Rhythm Section της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής θα υποδέχεται μουσικά τους δρομείς με τους Γιώργο Παπαχριστούδη (πιάνο – ενορχήστρωση), Δημήτρη Τσεκούρα (ηλ. μπάσο), Νίκο Κασαβέτη (ντραμς), Δημήτρη Κουφογιώργο (κιθάρα), Αλέξανδρο Δεσποτίδη (ηλ. κιθάρα), Νικόλ Πέππα (σαξόφωνο), Μάριο Μάλφα (κόρνο), Λεωνίδα Κολέλη (τρομπόνι) και Κυριακή Κετίκογλου (τρομπέτα). Μουσικές επιλογές θα προσφέρει και η παραγωγός του Τρίτου Προγράμματος Αλεξάνδρα Γιαλίνη.

: Το Rhythm Section της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής θα υποδέχεται μουσικά τους δρομείς με τους Γιώργο Παπαχριστούδη (πιάνο – ενορχήστρωση), Δημήτρη Τσεκούρα (ηλ. μπάσο), Νίκο Κασαβέτη (ντραμς), Δημήτρη Κουφογιώργο (κιθάρα), Αλέξανδρο Δεσποτίδη (ηλ. κιθάρα), Νικόλ Πέππα (σαξόφωνο), Μάριο Μάλφα (κόρνο), Λεωνίδα Κολέλη (τρομπόνι) και Κυριακή Κετίκογλου (τρομπέτα). Μουσικές επιλογές θα προσφέρει και η παραγωγός του Τρίτου Προγράμματος Αλεξάνδρα Γιαλίνη. Μεσογείων & Σλήμαν : Οι παραγωγοί του Δεύτερου Προγράμματος Μαργαρίτα Μυτιληναίου, Βάνα Δαφέρμου, Μικαέλα Θεοφίλου, Ελένη Γιαννοπούλου και Άντρη Βασιλειάδου θα βρίσκονται στο ειδικά διαμορφωμένο βαν του σταθμού, εμψυχώνοντας μουσικά τους δρομείς.

: Οι παραγωγοί του Δεύτερου Προγράμματος Μαργαρίτα Μυτιληναίου, Βάνα Δαφέρμου, Μικαέλα Θεοφίλου, Ελένη Γιαννοπούλου και Άντρη Βασιλειάδου θα βρίσκονται στο ειδικά διαμορφωμένο βαν του σταθμού, εμψυχώνοντας μουσικά τους δρομείς. Μέγαρο Μουσικής: Οι παραγωγοί του Kosmos Λιάνα Μαστάθη, Κωνσταντίνος Παντζόγλου, Λουκία Σούπουλη και Ρουμπίνη Σταγκουράκη θα συνοδεύουν με τις μουσικές επιλογές τους τους δρομείς, λίγα μέτρα πριν από τον τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Με το φετινό μήνυμα του Μαραθωνίου «Μία διαδρομή, χιλιάδες ιστορίες», 165 εργαζόμενοι της ΕΡΤ θα συμμετάσχουν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στον Αγώνα Δρόμου 5 χλμ., δίνοντας το δικό τους παράδειγμα συμμετοχής στη μεγάλη αθλητική γιορτή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ημέρα, ο Kosmos 93.6 θα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Σέκερη με τους παραγωγούς Κλαούντια Μάτολα και Πέτρο Αδάμ, μεταφέροντας μουσικά τον παλμό των αγώνων δρόμου της ημέρας: του Αγώνα Δρόμου Παιδιών 1.200 μ., του Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. και του 5km Universities Night Run.