Η ΕΡΤ απαντά στις αιχμές του Γιώργου Κακούση: Εκείνος πήρε την πρωτοβουλία να αποχωρήσει -Αυτονόητη η διακοπή συνεργασίας - iefimerida.gr

Στον Γιώργο Κακούση και στις αιχμές που εκτόξευσε κατά της ΕΡΤ απάντησε η Εθνική Ραδιοτηλεόραση μέσω πηγών της.

Ο δημοσιογράφος που είναι εκτός ΕΡΤ μετά την υπόθεση Παναγόπουλου, σε ανάρτησή του σήμερα αναφέρθηκε στον έλεγχο της οικονομικής αστυνομίας στο σπίτι του πριν λίγες ημέρες και στη λήξη της συνεργασίας του με τη Δημόσια Τηλεόραση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποστηρίζοντας ότι μόλις λίγες ημέρες πριν έγινε έρευνα στο σπίτι του, αφήνοντας αιχμές ότι συνέπεσε με τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκάλυψε ότι του κατέσχεσαν το κινητό του και έναν υπολογιστή του, ενώ υποστήριξε ότι δεν έχει λάβει ακόμη στα χέρια του το πόρισμα Βουρλιώτη.

Οι αιχμές Κακούση κατά της ΕΡΤ

«Αγνοώ πώς στοιχειοθετούνται οι "βάσιμες υπόνοιές" του, με βάση τις οποίες διασύρθηκα. Θεωρώ περιττό να διευκρινίσω ότι σε βάρος μου δεν εκκρεμεί καμία κατηγορία και δεν έχω κληθεί από κανέναν για εξηγήσεις, τις οποίες ευχαρίστως θα παρείχα», πρόσθεσε ο Γιώργος Κακούσης πριν εκτοξεύσει αιχμές κατά της ΕΡΤ:

«Σε αυτό το σημείο, θα ήταν άδικο να μην επισημάνω τα γρήγορα αντανακλαστικά του εργοδότη μου, της ΕΡΤ, ο οποίος μπαίνοντας στην ουσία της υπόθεσης, μού κοινοποίησε την Παρασκευή εξώδικο με την καταγγελία της σύμβασής μας, σπεύδοντας πρώτος από όλους να με στιγματίσει.

Είχε προηγηθεί το πρωί της 6ης Φεβρουαρίου η εφεύρεση του όρου "αναστολή συμβατικής σχέσης με απόφαση του γενικού διευθυντή Ενημέρωσης" και ακολούθησε η απόφαση… σε δεύτερο βαθμό με την οποία κρίθηκα… ένοχος! Το τεκμήριο αθωότητας στα καλύτερά του!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως αιτία της καταγγελίας αναφέρεται ότι σταμάτησα δήθεν να παρέχω τις υπηρεσίες που προέβλεπε η σύμβαση… την οποία πάγωσαν οι ίδιοι!», ανέφερε στην ανάρτησή του ο δημοσιογράφος.

Η απάντηση της ΕΡΤ στον δημοσιογράφο

Λίγη ώρα αργότερα, πηγές της ΕΡΤ, ανέφεραν: «Ηταν ο Γιώργος Κακούσης που πήρε την πρωτοβουλία να αποχωρήσει από την ΕΡΤ μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση στην οποία φερόταν ως εμπλεκόμενος. Κακώς λοιπόν κατηγορεί την ΕΡΤ για ''γρήγορα αντανακλαστικά'' σε ό,τι αφορά την καταγγελία της σύμβασής του με τη δημόσια τηλεόραση. Επιπροσθέτως η διακοπή της συνεργασία του με την ΕΡΤ ήταν αυτονόητη, καθώς ο ίδιος, μετά την οικειοθελή αποχώρησή του, σταμάτησε να προσφέρει τις δημοσιογραφικές του υπηρεσίες για τις οποίες άλλωστε είχε προσληφθεί».

Κακούσης: Η ΕΡΤ μού ανακοίνωσε το πάγωμα της σύμβασής μου

Ο δημοσιογράφος, από την πλευρά του, σε επικοινωνία με το iefimerida, υποστηρίζει πως η ΕΡΤ του ανακοίνωσε το πάγωμα της σύμβασής του. Επικαλείται μάλιστα και δημοσίευμα του ertnews, ώρα πριν κάνει εκείνος τη δική του ανάρτηση.