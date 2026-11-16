«Για Σένα»: Αλλάζει ο προγραμματισμός του Alpha -Πότε κάνει τελικά πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά

Η δραματική σειρά του Alpha «Για Σένα» τελικά θα κάνει πρεμιέρα στο β’ μισό της τηλεοπτικής σεζόν.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η πρεμιέρα της νέας κοινωνικής σειράς του Alpha «Για Σένα» μετατίθεται για το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν. Η σειρά, με πρωταγωνιστές τον Κίμωνα Κουρή και την Ειρήνη Αγγελοπούλου, θα ενταχθεί στο πρόγραμμα τον Ιανουάριο του 2027.

Η ελληνική μυθοπλασία παραμένει βασικός πυλώνας της επιτυχίας του Alpha, καθώς οι σειρές του σταθμού πρωταγωνιστούν στις μετρήσεις τηλεθέασης. Η νέα παραγωγή «Για Σένα» έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική του καναλιού στο συγκεκριμένο τομέα.

Η πλοκή της σειράς επικεντρώνεται σε έναν άνδρα που φοβάται τα συναισθήματα και μια γυναίκα που πιστεύει στην αγάπη. Ένα κοινό μυστικό και απρόσμενες ανατροπές θα φέρουν τους δύο πρωταγωνιστές κοντά, αλλάζοντας τις ζωές τους.

Ο πρωταγωνιστής, Φίλιππος, ξεκινά μια έρευνα μετά από την αποκάλυψη ενός μυστικού από τη σύζυγό του. Στην πορεία συναντά τη Μελίνα, η οποία αναζητά τις ίδιες απαντήσεις για διαφορετικούς λόγους, και οι ζωές τους ενώνονται.

Για το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν μεταφέρεται η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης κοινωνικής σειράς «Για Σένα» του Alpha, με πρωταγωνιστές τον Κίμωνα Κουρή και την Ειρήνη Αγγελοπούλου.

Αν και ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε την ένταξη της νέας σειράς στο πρόγραμμα του πρώτου μισού της τηλεοπτικής σεζόν, τελικά οι τηλεθεατές θα χρειαστεί να περιμένουν λίγο ακόμη για να την παρακολουθήσουν.

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Σύμφωνα με τον νεότερο προγραμματισμό, η πρεμιέρα της σειράς «Για Σένα» τοποθετείται μέσα στον Ιανουάριο του 2027, με την επιστροφή των τηλεοπτικών σταθμών στην κανονική ροή του προγράμματός τους, μετά την ολοκλήρωση της εορταστικής περιόδου.

Η νέα κοινωνική σειρά αποτελεί μία από τις παραγωγές μυθοπλασίας στις οποίες επενδύει ο Alpha για τη φετινή τηλεοπτική χρονιά, με τον Κίμωνα Κουρή και την Ειρήνη Αγγελοπούλου να αναλαμβάνουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Κίμωνας Κουρής -Ειρήνη Αγγελοπούλου

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική μυθοπλασία εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά του Alpha. Σύμφωνα με τις μετρήσεις τηλεθέασης της Nielsen, οι σειρές του σταθμού βρίσκονται και φέτος στην κορυφή των προτιμήσεων του τηλεοπτικού κοινού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του καναλιού στον συγκεκριμένο τομέα.

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Παράλληλα, ο Alpha συνεχίζει να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία του στην τηλεθέαση και τη φετινή σεζόν, με τη μυθοπλασία να συμβάλλει σημαντικά στη συνολική του πορεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η σειρά «Για Σένα» έρχεται να ενισχύσει το πρόγραμμα του σταθμού από τη νέα χρονιά, με την πρεμιέρα της να προγραμματίζεται για τον πρώτο μήνα του 2027.

«Για Σένα»: Η υπόθεση της δραματικής σειράς του Alpha

Η πλοκή της δραματικής σειράς μιλά για έναν άντρα που φοβάται να αφεθεί και μια γυναίκα που δεν σταματά να πιστεύει στην αγάπη. Όταν οι δρόμοι τους διασταυρώνονται, ένα κοινό μυστικό, δυνατά συναισθήματα και αναπάντεχες ανατροπές θα τους οδηγήσουν σε έναν έρωτα που αλλάζει τη ζωή τους για πάντα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φίλιππος Ηλιάδης είναι ένας άνθρωπος που έχτισε μόνος του τη ζωή του. Αυστηρός με τον εαυτό του, ακέραιος στις επιλογές του και αφοσιωμένος στην οικογένειά του, πιστεύει πως τίποτα δεν μπορεί να κλονίσει όλα όσα έχει κατακτήσει. Μέχρι τη στιγμή που η σύζυγός του τον αφήνει αντιμέτωπο με ένα μυστικό που δεν γνώριζε πως υπήρχε

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Σκηνή από τα γυρίσματα

Η ανάγκη του να μάθει τι πραγματικά συνέβη τον οδηγεί σε μια έρευνα που ξετυλίγει σιγά σιγά ένα κουβάρι ανθρώπων, σχέσεων και κρυμμένων αληθειών. Στην ίδια διαδρομή συναντά τη Μελίνα Ελευθερίου, μια νέα γυναίκα με έντονη αίσθηση δικαιοσύνης, η οποία αναζητά τις ίδιες απαντήσεις, αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους.

Οικογένεια Ηλιάδη

Οικογένεια Ελευθερίου

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Από εκείνη τη στιγμή, οι ζωές τους ενώνονται με τρόπο που κανείς από τους δύο δεν είχε προβλέψει. Όσο πλησιάζουν στην αλήθεια, τόσο δοκιμάζονται οι βεβαιότητές τους. Και όσο οι κίνδυνοι μεγαλώνουν, τόσο δυσκολότερο γίνεται να αγνοήσουν όσα αρχίζουν να νιώθουν ο ένας για τον άλλον.

Παίζουν: Κίμωνας Κουρής, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Μαρία Τζομπανάκη, Νικόλας Παπαγιάννης, Τάσος Γιαννόπουλος, Νίκος Πουρσανίδης, Ευγενία Δημητροπούλου κ.α .