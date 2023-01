Φεβρουάριος στην COSMOTE TV με τον 3ο κύκλο της σειράς «Έτερος Εγώ» -Πρεμιέρα και για 14 νέες σειρές - iefimerida.gr

Ο Φεβρουάριος έρχεται στην COSMOTE TV και μαζί του φέρνει 15 συναρπαστικές νέες σειρές και νέους κύκλους σειρών που θα μας καθηλώσουν.

Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει ο τρίτος και τελευταίος κύκλος της τηλεοπτικής ανθολογίας «Έτερος Εγώ», με τίτλο «Έτερος Εγώ - Νέμεσις». Η δημοφιλής παραγωγή της COSMOTE TV, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια, επιστρέφει με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη να φορά για μια τελευταία φορά τα γυαλιά του εγκληματολόγου Δημήτρη Λαΐνη. Στοιχειωμένοι από το παρελθόν και με το βλέμμα στο παρόν, όλοι οι χαρακτήρες της σειράς αναμετρώνται με τις συνέπειες των πράξεων τους, με τη «Νέμεση» να καραδοκεί αμείλικτη. Το πολυαναμενόμενο φινάλε της σειράς θα κάνει Α’ τηλεοπτική προβολή αποκλειστικά μέσω του COSMOTE CINEMA 1 HD και ταυτόχρονα on demand στον δωρεάν κατάλογο COSMOTE TV PLUS, τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου.

Στο καλεντάρι του Φεβρουαρίου βρίσκεται και το αστυνομικό δράμα μυστηρίου Black Snow, με τον Τράβις Φίμελ στον κεντρικό ρόλο. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής των «Βίκινγκς» ενσαρκώνει τον Τζέιμς Κόρμακ, έναν ντετέκτιβ αποφασισμένο να λύσει το «παζλ» της εδώ και 25 χρόνια ανεξιχνίαστης δολοφονίας ενός ανήλικου κοριτσιού, σε μια μικρή πόλη όπου όλοι έχουν κάτι να κρύψουν. Στη «μικρή οθόνη» θα απολαύσουμε, επίσης, το υπερφυσικό θρίλερ Mayfair Witches, τηλεοπτική μεταφορά της αντίστοιχης τριλογίας μυθιστορημάτων της Αν Ράις, που υπόσχεται να μας παρασύρει στον σκοτεινό κόσμο των μαγισσών.

Στις πρεμιέρες του Φεβρουαρίου συγκαταλέγεται και η δραματική σειρά East Side, η οποία βασίζεται σε αληθινή ιστορία και περιλαμβάνει στο cast της τους Έλληνες ηθοποιούς Πάνο Κορώνη και Μάνο Γαβρά. Με νέα επεισόδια επιστρέφει τον ίδιο μήνα στην COSMOTE TV το κορυφαίο βραδινό talk show Last Week Tonight with John Oliver. Στη 10η σεζόν της πολυβραβευμένης σατιρικής εκπομπής, ο κορυφαίος Βρετανός κωμικός Τζον Όλιβερ επιστρατεύει ξανά όλο του το χιούμορ και σχολιάζει με ανεπανάληπτο και καυστικό τρόπο την επικαιρότητα.

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά ή ταυτόχρονα με την προβολή του στα κανάλια (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο on demand, για δωρεάν θέαση οποιαδήποτε στιγμή (COSMOTE TV PLUS). Μαζί με την πρεμιέρα της νέας τους σεζόν, θα διατεθούν στη δωρεάν on demand υπηρεσία και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Φεβρουαρίου.

Έτερος Εγώ- Νέμεσις

Μετά τη σοκαριστική δολοφονία της Τόνιας και την απόδραση του Ερπετού κάτω από τη μύτη της Αστυνομίας, ο καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαΐνης είναι πια παραδομένος στα σκοτάδια του. Αποκόπτεται από τους πάντες και τα πάντα, ενώ μόνο του στήριγμα αποτελούν οι παραισθήσεις και τα όνειρα, όπου ξανασμίγει με την αγαπημένη του. Ωστόσο, μια μυστηριώδης έκρηξη σε ένα γραφείο τελετών πυροδοτεί μια σειρά εξελίξεων και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών χρειάζεται ξανά την πολύτιμη βοήθειά του. Η αρχή του τέλους αναγκάζει τους πάντες να λογαριαστούν με τη συνείδησή τους, τίποτα δεν μένει αναπάντητο, το παρελθόν συναντά το παρόν και κάθε απόφαση φαντάζει όλεθρος. Άλλωστε, μετά την Ύβριν ακολουθεί πάντα η Νέμεσις…

Πρεμιέρα: Δευτέρα 13/2, 23.00, COSMOTE CINEMA 1 HD.

Black Snow

Τι θα συνέβαινε αν μια χρονοκάψουλα, θαμμένη στο χώμα εδώ και 25 χρόνια, περιείχε ένα στοιχείο που ίσως λύνει μια ανεξιχνίαστη υπόθεση άγριας δολοφονίας; Το 1994 η 17χρονη Ιζαμπέλ Μπέικερ δολοφονήθηκε στο προάστιο Άσφορντ της Βόρειας Αυστραλίας, όμως ο δολοφόνος της δεν βρέθηκε ποτέ και έτσι η περιοχή βυθίστηκε στο πένθος και την καταστροφή. Το 2019 ο ντετέκτιβ Τζέιμς Κόρμακ βρίσκεται στα ίχνη του δολοφόνου, σε μια απέλπιδα προσπάθεια για απαντήσεις σε μια πόλη γεμάτη σημάδια και ενοχές. Πρωταγωνιστεί ο ταλαντούχος Τράβις Φίμελ (Βίκινγκς, Warcraft: Η σύγκρουση δυο κόσμων).

Πρεμιέρα: Πέμπτη 9/2, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

Last Week Tonight with John Oliver (10ησεζόν)

Έχοντας αποσπάσει συνολικά 26 Βραβεία Emmy, η δημοφιλής late night σατιρική εκπομπή των ΗΠΑ επιστρέφει για 10η συνεχόμενη σεζόν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, με οικοδεσπότη τον Τζον Όλιβερ. Για άλλη μια φορά ο ασυναγώνιστος Βρετανός κωμικός ηθοποιός και συγγραφέας όχι μόνο χαρίζει στιγμές γέλιου με το μοναδικό του χιούμορ, αλλά και σχολιάζει σκληρές και άβολες αλήθειες με τολμηρό τρόπο, όπως μόνο αυτός ξέρει.

Πρεμιέρα 72 ώρες μετά την Αμερική: Τετάρτη 22/2, 20.00, COSMOTE SERIES HD.

Anne Rice’s Mayfair Witches

Η νευροχειρουργός Rowan Fielding ξαφνικά μαθαίνει ότι είναι απόγονος μιας δυναστείας πανίσχυρων μαγισσών, την οποία στοιχειώνει ένα μοχθηρό πνεύμα εδώ και γενιές. Βασισμένο στην τριλογία «Lives of the Mayfair Witches» της Αν Ράις, συγγραφέως του best-seller «Interview With A Vampire», το ολοκαίνουργιο αυτό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας μάς συστήνει ένα παράλληλο σύμπαν γεμάτο ξόρκια, υπερφυσικές δυνάμεις και φυσικά πολλή μαγεία. Τη Rowan υποδύεται η Αλεξάντρα Νταντάριο (Πέρσι Τζάκσον), ενώ πίσω από τη σειρά κρύβονται οι παραγωγοί των «Better Call Saul» και «Breaking Bad».

Πρεμιέρα: Τρίτη 28/2, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

East Side

Μια «ανίερη» συμφωνία ιδιοκτησίας μεταξύ των Αράβων κατοίκων της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και των ισχυρών εβραϊκών ομάδων στοχεύει στον έλεγχο της περιοχής και απειλεί τις ζωές πολλών ανθρώπων. Ενορχηστρωτής της είναι ο Μόμι, ένας μυστικός πράκτορας, ο οποίος έχει ως στόχο να μαζέψει όσα περισσότερα χρήματα μπορεί προκειμένου να εξασφαλίσει το μέλλον της 18χρονης κόρης του που πάσχει από αυτισμό. Η σειρά βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, ενώ στο cast συναντάμε και 2 Έλληνες ηθοποιούς: τον Πάνο Κορώνη (Before Midnight, Beckett) και τον Μάνο Γαβρά.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο 24 ώρες μετά το εξωτερικό: Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, COSMOTE TV PLUS.

Bump (3η σεζόν)

Ο 3ος κύκλος της δημοφιλούς Αυστραλιανής σειράς είναι γεγονός. Η νέα σεζόν βρίσκει την Όλι και τον Σάντι να έχουν πια χωρίσει. Ο ένας φαίνεται να προχωρά με νέα σύντροφο στη ζωή του, ενώ η άλλη νιώθει μόνη και χωρίς κίνητρο, την ίδια στιγμή που η μικρή κόρη τουςς, Τζασίντα, ξεκινά να πηγαίνει σχολείο. Άραγε, θα καταφέρουν οι πρωταγωνιστές να σταθούν στα πόδια τους και να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα;

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο: Δευτέρα 6/2, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

Balthazar (5η σεζόν)

Ο Ραφαέλ Μπαλτάζαρ, ο πιο χαρισματικός ιατροδικαστής της γενιάς του, έχει τον τρόπο να κάνει κάθε πτώμα να αποκαλύψει τα μυστικά που κρύβει. Στην τελευταία σεζόν της σειράς, βλέπουμε τον Ραφαέλ να ενώνει εκ νέου τις δυνάμεις του με την Αρχηγό της Αστυνομίας, Ελέν Μπαχ. Αμφότεροι αντιμετωπίζουν τις πιο περίπλοκες υποθέσεις δολοφονίας, ενώ ο ίδιος προσπαθεί κρυφά να λύσει το μυστήριο πίσω από το θάνατο ενός κοντινού του ανθρώπου.

Πρεμιέρα: Τρίτη 7/2, 20.00, COSMOTE SERIES HD.

A Million Little Things (5ησεζόν)

Στη Βοστόνη μια παρέα κολλητών φίλων σοκάρεται με την αναπάντεχη αυτοκτονία ενός από αυτούς. Τότε οι υπόλοιποι συνειδητοποιούν πως πρέπει επιτέλους να «αδράξουν τη μέρα» και να αρχίσουν να ζουν τη ζωή τους με πάθος, λες και η κάθε στιγμή είναι η τελευταία. Έπειτα από 5 υπέροχους κύκλους επεισοδίων, η σειρά-ύμνος στη φιλία, την αγάπη και την αποδοχή φτάνει στο τέλος της.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Πέμπτη 9/2, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

Miss Scarlet & The Duke (2η- 3ησεζόν)

Στο Λονδίνο της Βικτωριανής Εποχής κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, η Ελίζαμπεθ Σκάρλετ μένει έρημη και πάμφτωχη όταν ο πατέρας της ο Χένρι χάνει αιφνιδίως τη ζωή του. Η νεαρή και δυναμική γυναίκα απορρίπτει κατηγορηματικά τον γάμο, καθώς προτιμά να συνεχίσει το έργο και την κληρονομιά του μπαμπά της ως ντετέκτιβ. Εμπνευσμένη από την ηρωίδα της Τζέιν Όστεν στο «Περηφάνια και Προκατάληψη», η Μις Σκάρλετ παλεύει να σηκώσει ανάστημα σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία και συνεργάζεται με τον «Ντιούκ», έναν επιθεωρητή της Scotland Yard, για την επίλυση φοβερών εγκλημάτων. Στο ρόλο της Έλι βλέπουμε την ανερχόμενη Κέιτ Φίλιπς από τους διαβόητους «Peaky Blinders».



Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 18/2, 18.00 (2η σεζόν), Σάββατο 25/2, 18.00 (3η σεζόν), COSMOTE SERIES MARATHON HD.

MagnumP.Ι. (5η σεζόν)

Από τους διασκευαστές των σειρών-φαινομένων «Hawaii Five-0» και «MacGyver», η ιστορία αποτελεί ένα σύγχρονο reboot της θρυλικής ομώνυμης αστυνομικής σειράς της δεκαετίας του ’80. Ο Τόμας Μάγκνουμ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέι Ερνάντεζ (Suicide Squad, Hostel), είναι ένας πρώην καταδρομέας των Ειδικών Δυνάμεων της Αμερικής, που γυρνά από το Αφγανιστάν και αξιοποιεί τις στρατιωτικές του δεξιότητες για να γίνει ιδιωτικός ερευνητής στη Χαβάη.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Δευτέρα 20/2, 20.00, COSMOTE SERIES HD.

Mina Settembre (2η σεζόν)

Η Μίνα είναι μια κοινωνική λειτουργός που εργάζεται σε μια κλινική στο κέντρο της Νάπολης. Έχοντας χωρίσει πρόσφατα, ζει προσωρινά στο σπίτι της μητέρας της, όπου δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις. Ενώ προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της, η Μίνα «σκοντάφτει» πάνω σε ένα μυστήριο που σχετίζεται με το παρελθόν του πατέρα της, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Παρασκευή 3/2, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

The General’s Men

Η αληθινή ιστορία όπως την διηγείται ο Nicola, ένας από τους άνδρες του Στρατηγού Dalla Chiesa που δημιούργησε την Ειδική Αντιτρομοκρατική Μονάδα ως απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ερυθρές Ταξιαρχίες στο ιταλικό κράτος.

Πρεμιέρα: Δευτέρα 27/2, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

Off Season (Hors Saisons)

Στο τέλος της χειμερινής τουριστικής περιόδου σε ένα μικρό χιονοδρομικό κέντρο στις Ελβετικές Άλπεις αποκαλύπτεται το πτώμα μίας γυναίκας. Ένας serial killer δρα και στις δυο πλευρές των Γαλλο-ελβετικών συνόρων. Οι αρχηγοί της Αστυνομίας, η Sterenn από την Ελβετία και o Lyes από τη Γαλλία ενώνουν τις δυνάμεις τους για να εξιχνιάσουν το μακάβριο έγκλημα.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Παρασκευή 10/2, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

The Art of Crime (6ησεζόν)

Ένας αστυνομικός και μια διακεκριμένη ιστορικός τέχνης του Λούβρου συνεργάζονται με στόχο την εξιχνίαση εγκλημάτων σε όλα τα ιστορικά μουσεία και ορόσημα της Γαλλίας. Ωστόσο, η μεταξύ τους συνεργασία, εκτός από την επίλυση υποθέσεων, φέρνει στο φως αποκαλύψεις για μερικά από τα μεγαλύτερα μυστήρια της Γαλλικής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Δευτέρα 27/2, 21.45, COSMOTE SERIES MARATHON HD.