Eurovision: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής συμμετοχών για το «Sing for Greece 2027» -Πότε θα δούμε ημιτελικούς και τελικό - iefimerida.gr

Με 234 προτάσεις ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής συμμετοχών για την ανάδειξη του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.



Η ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μέσα από το «Sing for Greece 2027» της ΕΡΤ, μια ανοιχτή διαδικασία επιλογής που δίνει τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες και δημιουργούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Το κοινό συμμετέχει ενεργά στην ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον φετινό διαγωνισμό.



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Η διοργάνωση περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς και έναν Μεγάλο Τελικό, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στις 9, 11 και 13 Φεβρουαρίου 2027, αντίστοιχα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Έως και 20 τραγούδια θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς. Στον Μεγάλο Τελικό, θα προκριθούν 12, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.



Στον Μεγάλο Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, της ελληνικής και της διεθνούς, εξασφαλίζοντας στο νικητήριο act την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον κορυφαίο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.