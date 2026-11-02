Eurovision 2027: Έληξε η προθεσμία για το Sing for Greece -Οι πρώτες πληροφορίες για τις συμμετοχές - iefimerida.gr

Έκλεισε μεσάνυχτα της Κυριακής 1 Νοεμβρίου η πλατφόρμα της ΕΡΤ για το «Sing for Greece 2027» καταγράφοντας μεγάλο ενδιαφέρον από καλλιτέχνες για τη Eurovision.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η καλλιτεχνική επιτροπή της ΕΡΤ αξιολογεί τις υποβληθείσες προτάσεις για τη Eurovision 2027, διατηρώντας απόλυτη εχεμύθεια για τα ονόματα των συμμετεχόντων, ενώ ήδη κυκλοφορούν στο παρασκήνιο οι πρώτες φήμες για πιθανούς υποψηφίους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μεταξύ των καλλιτεχνών που φέρονται να έχουν καταθέσει πρόταση για τον διαγωνισμό ξεχωρίζουν τα ονόματα των Τάνια Μπρεάζου, Μαλού Κυριακοπούλου και του ανερχόμενου Biased Beast.

Στη διεκδίκηση της εκπροσώπησης αναμένεται να συμμετάσχουν και καλλιτέχνες γνωστοί από προηγούμενες εθνικές επιλογές, όπως οι Παναγιώτης Τσακαλάκος, Barbz, Nafsica, RIKKI και Stylianos, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για το εισιτήριο.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου τήρησης των κανονισμών, η επιτροπή θα προχωρήσει στην τελική επιλογή. Θα ανακοινώσει τα 20 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς τον προσεχή Φεβρουάριο.

Ο εθνικός μας τελικός μετακομίζει φέτος στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, δίνοντας μια ξεχωριστή νότα στη διοργάνωση.

Pop stars, ανερχόμενα ονόματα και εναλλακτικά σχήματα αναμένεται να διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη Eurovision που θα διεξαχθεί του χρόνου στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

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Eurovision 2027: Ο έλεγχος από την επιτροπή

Παρότι η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση κρατά κλειστά τα χαρτιά της μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την επταμελή καλλιτεχνική επιτροπή, στο παρασκήνιο ήδη κυκλοφορούν κάποια ονόματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα πρόσωπα που φημολογείται πως κατέθεσαν πρόταση ξεχωρίζουν οι Τάνια Μπρεάζου, Μαλού Κυριακοπούλου και Biased Beast.

Παράλληλα, το «παρών» αναμένεται να δώσουν και γνώριμοι υποψήφιοι από προηγούμενες διοργανώσεις, όπως οι Παναγιώτης Τσακαλάκος, Barbz, Nafsica, RIKKI και Stylianos.

Ο ακριβής αριθμός των συμμετοχών θα ανακοινωθεί επίσημα από την ΕΡΤ. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος για την τήρηση των κανονισμών, η επιτροπή θα προχωρήσει στην τελική επιλογή και δημοσιοποίηση των 20 τραγουδιών που θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς τον Φεβρουάριο του 2027.

